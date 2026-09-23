Emine Erdoğan New York temaslarının ikinci gününü paylaştı
Emine Erdoğan New York temaslarının ikinci gününü paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’taki temaslarının ikinci gününe ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan’ın yayımladığı videoda, gün boyunca gerçekleştirilen programlardan görüntülere yer verildi.
Haber Giriş Tarihi: 23.09.2026 18:29
Haber Güncellenme Tarihi: 23.09.2026 18:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, insanlığın güncel meselelerinden dünyanın geleceğini ilgilendiren başlıklara kadar uzanan yoğun bir gündemin geride bırakıldığını belirtti. New York programı kapsamında gerçekleştirilen temasların BM Genel Kurulu sürecinde devam eden çalışmalar açısından takip edilmesi bekleniyor.
New York’taki ikinci günü değerlendirdi
Emine Erdoğan paylaşımında, “New York'taki ikinci günümüzde, insanlığın bugününü ilgilendiren meselelerden dünyamızın yarınını şekillendirecek başlıklara uzanan yoğun bir gündemi geride bıraktık.” ifadelerini kullandı.
Paylaşımla birlikte yayımlanan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 81. Genel Kurulu’ndaki hitabından görüntüler de yer aldı.
Enerji dönüşümü toplantısına katıldı
Videoda ayrıca Emine Erdoğan’ın BM Genel Merkezi’nde katıldığı “Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı”ndan görüntüler paylaşıldı.
Program, Emine Erdoğan’ın New York’taki ikinci gün temaslarının öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı.
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Emine Erdoğan New York temaslarının ikinci gününü paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’taki temaslarının ikinci gününe ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan’ın yayımladığı videoda, gün boyunca gerçekleştirilen programlardan görüntülere yer verildi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, insanlığın güncel meselelerinden dünyanın geleceğini ilgilendiren başlıklara kadar uzanan yoğun bir gündemin geride bırakıldığını belirtti. New York programı kapsamında gerçekleştirilen temasların BM Genel Kurulu sürecinde devam eden çalışmalar açısından takip edilmesi bekleniyor.
New York’taki ikinci günü değerlendirdi
Emine Erdoğan paylaşımında, “New York'taki ikinci günümüzde, insanlığın bugününü ilgilendiren meselelerden dünyamızın yarınını şekillendirecek başlıklara uzanan yoğun bir gündemi geride bıraktık.” ifadelerini kullandı.
Paylaşımla birlikte yayımlanan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 81. Genel Kurulu’ndaki hitabından görüntüler de yer aldı.
Enerji dönüşümü toplantısına katıldı
Videoda ayrıca Emine Erdoğan’ın BM Genel Merkezi’nde katıldığı “Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı”ndan görüntüler paylaşıldı.
Program, Emine Erdoğan’ın New York’taki ikinci gün temaslarının öne çıkan etkinlikleri arasında yer aldı.
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