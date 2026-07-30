Dört ilde orman yangını alarmı: Rüzgar alevleri büyüttü, evler tahliye edildi
Dört ilde orman yangını alarmı: Rüzgar alevleri büyüttü, evler tahliye edildi
Antalya, Muğla ve Balıkesir'de orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, İzmir'in Dikili ilçesinde de makilik alanda yangın çıktı. Alanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın nedeniyle 45 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:15
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 08:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.
Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.
Nemin düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle çalışmaların güçleştiğini ifade eden Öztürk, "Yangın ormanlık alanda seyrediyor, şu anda yerleşim yerlerine yönelik bir risk bulunmuyor. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı evleri tahliye ettik." dedi.
Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleyi sonlandırdıklarını anlatan Öztürk, ekiplerin karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Öztürk, havadan müdahalenin sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.
Öztürk, ardından kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yönünü kesmek için yoğun bir mücadele yürütüldüğünü bildirdi.
Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Öztürk, "Şu an sahada yangına 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip ve 325 personelle müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yayılım gösterse de çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tedbir amacıyla 45 ev tahliye edildi." ifadelerini kullandı.
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de Sapadere Mahallesi'nde 2017 yılında Türkiye'nin en büyük yangınlarından birinin çıktığını hatırlattı.
Yaklaşık 10 yıl önceki yangının ardından yeniden filizlenen 8-9 yaşındaki çam ve kızılçam ağaçlarının bugün ciddi bir yangınla karşı karşıya geldiğine işaret eden Göktepe, "Bugün yangının söndürülmesi için her türlü mücadele veriliyor. Kozalak gibi yangını diğer bölgelere sıçratacak unsur olmamasına rağmen yangın 20-25 kilometreye kadar ulaştı. Sapadere'den başlayıp hemen komşu mahallesi Fakırcalı'yı ve akabinde Beldibi'ne ulaştı. Oradan da Başköy ve Çamlıca mahalleleri var." diye konuştu.
Göktepe, çok büyük bir coğrafyada ortalama hızı saatte 50 kilometre olan rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Gündüz havadan müdahaleyle kontrol altına alınmak istendi. Şimdi de TOMA'larla, arazözlerle, itfaiye araçlarıyla bütün ekipler sabaha kadar yangının yerleşim alanlarına ve tarım alanlarına sıçramasını önlemek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Yangını tetikleyecek hava koşullarının 2-3 gün daha devam edeceğine ilişkin meteorolojik verilerin bulunduğunun altını çizen Göktepe, daha büyük bir hasar almadan yangının kontrol altına alınmasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti.
MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki yangına devletin tüm kaynakları seferber edilerek acil ve çok güçlü bir müdahale edildiği belirtildi.
Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için tüm kurumların en üst düzey koordinasyonuyla sahada etkin bir çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: Yeşil vatanımızı korumak için 25 hava aracı, 410 kara aracı ve 1141 personelimiz özverili bir şekilde yangınla mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliğini her şeyin üstünde tutuyoruz. Yangın Seydikemer Devlet Hastanesi'ne yaklaşınca, hastanedeki 45 hasta diğer hastanelere sevk edildi. Yangın bölgesindeki risk altındaki 408 ev tedbir amaçlı tahliye edildi ve 703 vatandaşımız ile yaklaşık 100 hayvan güvenli bir bölgeye taşındı. Yangın nedeniyle 6 mahallemizde 55 yapı hasar gördü, bazıları tamamen yıkıldı.
Açıklamada, mücadelenin yangın tamamen söndürülene kadar aynı titizlikle devam edeceği vurgulandı.
Öte yandan yangın nedeniyle kapanan Fethiye-Antalya kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
FETHİYE'DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
BALIKESİR'İN GÖMEÇ İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.
Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangının yer yer devam ettiği bölgeler, dronla havadan görüntülendi.
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Dört ilde orman yangını alarmı: Rüzgar alevleri büyüttü, evler tahliye edildi
Antalya, Muğla ve Balıkesir'de orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, İzmir'in Dikili ilçesinde de makilik alanda yangın çıktı. Alanya'da şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın nedeniyle 45 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.
Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.
Nemin düşük, rüzgarın etkili olması nedeniyle çalışmaların güçleştiğini ifade eden Öztürk, "Yangın ormanlık alanda seyrediyor, şu anda yerleşim yerlerine yönelik bir risk bulunmuyor. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı evleri tahliye ettik." dedi.
Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleyi sonlandırdıklarını anlatan Öztürk, ekiplerin karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Öztürk, havadan müdahalenin sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.
Öztürk, ardından kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yönünü kesmek için yoğun bir mücadele yürütüldüğünü bildirdi.
Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Öztürk, "Şu an sahada yangına 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip ve 325 personelle müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yayılım gösterse de çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tedbir amacıyla 45 ev tahliye edildi." ifadelerini kullandı.
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de Sapadere Mahallesi'nde 2017 yılında Türkiye'nin en büyük yangınlarından birinin çıktığını hatırlattı.
Yaklaşık 10 yıl önceki yangının ardından yeniden filizlenen 8-9 yaşındaki çam ve kızılçam ağaçlarının bugün ciddi bir yangınla karşı karşıya geldiğine işaret eden Göktepe, "Bugün yangının söndürülmesi için her türlü mücadele veriliyor. Kozalak gibi yangını diğer bölgelere sıçratacak unsur olmamasına rağmen yangın 20-25 kilometreye kadar ulaştı. Sapadere'den başlayıp hemen komşu mahallesi Fakırcalı'yı ve akabinde Beldibi'ne ulaştı. Oradan da Başköy ve Çamlıca mahalleleri var." diye konuştu.
Göktepe, çok büyük bir coğrafyada ortalama hızı saatte 50 kilometre olan rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Gündüz havadan müdahaleyle kontrol altına alınmak istendi. Şimdi de TOMA'larla, arazözlerle, itfaiye araçlarıyla bütün ekipler sabaha kadar yangının yerleşim alanlarına ve tarım alanlarına sıçramasını önlemek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Yangını tetikleyecek hava koşullarının 2-3 gün daha devam edeceğine ilişkin meteorolojik verilerin bulunduğunun altını çizen Göktepe, daha büyük bir hasar almadan yangının kontrol altına alınmasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti.
MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'ndeki yangına devletin tüm kaynakları seferber edilerek acil ve çok güçlü bir müdahale edildiği belirtildi.
Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için tüm kurumların en üst düzey koordinasyonuyla sahada etkin bir çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: Yeşil vatanımızı korumak için 25 hava aracı, 410 kara aracı ve 1141 personelimiz özverili bir şekilde yangınla mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliğini her şeyin üstünde tutuyoruz. Yangın Seydikemer Devlet Hastanesi'ne yaklaşınca, hastanedeki 45 hasta diğer hastanelere sevk edildi. Yangın bölgesindeki risk altındaki 408 ev tedbir amaçlı tahliye edildi ve 703 vatandaşımız ile yaklaşık 100 hayvan güvenli bir bölgeye taşındı. Yangın nedeniyle 6 mahallemizde 55 yapı hasar gördü, bazıları tamamen yıkıldı.
Açıklamada, mücadelenin yangın tamamen söndürülene kadar aynı titizlikle devam edeceği vurgulandı.
Öte yandan yangın nedeniyle kapanan Fethiye-Antalya kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
FETHİYE'DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
BALIKESİR'İN GÖMEÇ İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.
Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangının yer yer devam ettiği bölgeler, dronla havadan görüntülendi.
İZMİR DİKİLİ'DE MAKİLİKTE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler ve itfaiye sevk edildi.
Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, yangının sitedeki trafonun patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.
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