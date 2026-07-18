Dışişlerinde önemli atama! Cumhurbaşkanı kararıyla iki yeni büyükelçi göreve getirildi
Dışişlerinde önemli atama! Cumhurbaşkanı kararıyla iki yeni büyükelçi göreve getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Raziye Bilge Koçyiğit, Türkmenistan nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine ise Şener Cebeci atandı.
Haber Giriş Tarihi: 18.07.2026 09:40
Haber Güncellenme Tarihi: 18.07.2026 09:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan büyükelçi atamaları hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit, Türkmenistan nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine ise Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.
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Dışişlerinde önemli atama! Cumhurbaşkanı kararıyla iki yeni büyükelçi göreve getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Raziye Bilge Koçyiğit, Türkmenistan nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine ise Şener Cebeci atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan büyükelçi atamaları hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit, Türkmenistan nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine ise Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şener Cebeci atandı.
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