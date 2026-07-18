30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüte finansman sağladıkları ve DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 18.07.2026 13:49
Haber Güncellenme Tarihi: 18.07.2026 13:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Terör örgütü DEAŞ'a karşı 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, düzenlenen operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüte finansman sağladıkları ve DEAŞ terör örgütüne üye olduklarının tespit edildiğini vurguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları,
-DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,
-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
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DEAŞ terör örgütüne eş zamanlı baskın! 30 ilde düğmeye basıldı
30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüte finansman sağladıkları ve DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edildi.
Terör örgütü DEAŞ'a karşı 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, düzenlenen operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüte finansman sağladıkları ve DEAŞ terör örgütüne üye olduklarının tespit edildiğini vurguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları,
-DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,
-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
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