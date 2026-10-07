Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardır Gazze'nin en gür sesi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardır Gazze'nin en gür sesi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır Filistin davası ve Gazze'ye yönelik desteğini her platformda güçlü şekilde dile getirdi. Erdoğan, konuşmalarında mazlum coğrafyalardaki çocukların yaşadığı acılara dikkat çekerken, sarsıcı gerçekleri, soykırımcıların yüzlerine vurdu.
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 08:25
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 08:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
SEO BAŞLIK: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünyaya Filistin Dersi: "Biz Sussak Hakikat Susmayacak!"
SEO SPOT: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim öncesinde ve sonrasında Filistin davasının küresel ölçekte en gür sesi olmayı sürdürdü. Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'ndaki tarihi çıkışları ve kararlı duruşu uluslararası kamuoyuna damga vurdu.
META AÇIKLAMA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasını ve Gazze'deki soykırım gerçeğini tüm uluslararası platformlarda dile getirmeye devam ediyor. İşte Erdoğan'ın hafızalara kazınan tarihi açıklamaları.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim 2023 öncesinde de sonrasında da Filistin davasının gür sesi oldu. Kimi zaman sarsıcı fotoğraflarla Filistin'deki soykırım gerçeğini dünya liderlerinin yüzlerine vuran Erdoğan'ın, 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sorduğu "İsrail Devleti'nin sınırları neresidir?" sorusu hafızalara kazındı.
"Tarih Sussa Hakikat Susmayacak"
Erdoğan, Filistin halkının yaşadığı zulme karşı susmayacaklarını vurgulayarak adalet ve vicdan vurgusu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar, vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar."
"İnsanlık Tarihi Son Bir Asırda Böyle Bir Vahşet Görmemiştir"
Mazlum coğrafyaların masum çocuklarının hikayesini etkileyici sözlerle anlatan Erdoğan, dünyaya hitap ederken de ikili görüşmeler yaparken de Gazze'yi gündeminde hep üst sıralarda tuttu. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Bu insanlığın dip noktasıdır, insanlık tarihi son bir asırda böyle bir vahşet görmemiştir."
sözleriyle yaşanan katliamın boyutunu gözler önüne serdi.
Soykırımcıların Yüzüne Gerçekleri Çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleri hiç vazgeçmeden soykırımcıların yüzlerine çarptı. O konuştukça İsrail rahatsız oldu, Birleşmiş Milletler'de Genel Kurul salonundan kaçtı.
Duruşundan ve ilkelerinden taviz vermeyeceğini belirten Erdoğan, hitabında şu kararlı mesajı verdi:
"Kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın kimse gücenmesin alınmasın bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir."
Türkiye, uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi için de bir an bile durmadan ter döktü. Erdoğan, Filistin davasını her zaman milli bir mesele olarak gördü. Türkiye'nin desteğini tüm platformlarda güçlü şekilde vurguladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardır Gazze'nin en gür sesi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır Filistin davası ve Gazze'ye yönelik desteğini her platformda güçlü şekilde dile getirdi. Erdoğan, konuşmalarında mazlum coğrafyalardaki çocukların yaşadığı acılara dikkat çekerken, sarsıcı gerçekleri, soykırımcıların yüzlerine vurdu.
SEO BAŞLIK: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünyaya Filistin Dersi: "Biz Sussak Hakikat Susmayacak!"
SEO SPOT: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim öncesinde ve sonrasında Filistin davasının küresel ölçekte en gür sesi olmayı sürdürdü. Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'ndaki tarihi çıkışları ve kararlı duruşu uluslararası kamuoyuna damga vurdu.
META AÇIKLAMA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasını ve Gazze'deki soykırım gerçeğini tüm uluslararası platformlarda dile getirmeye devam ediyor. İşte Erdoğan'ın hafızalara kazınan tarihi açıklamaları.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim 2023 öncesinde de sonrasında da Filistin davasının gür sesi oldu. Kimi zaman sarsıcı fotoğraflarla Filistin'deki soykırım gerçeğini dünya liderlerinin yüzlerine vuran Erdoğan'ın, 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sorduğu "İsrail Devleti'nin sınırları neresidir?" sorusu hafızalara kazındı.
"Tarih Sussa Hakikat Susmayacak"
Erdoğan, Filistin halkının yaşadığı zulme karşı susmayacaklarını vurgulayarak adalet ve vicdan vurgusu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlık Tarihi Son Bir Asırda Böyle Bir Vahşet Görmemiştir"
Mazlum coğrafyaların masum çocuklarının hikayesini etkileyici sözlerle anlatan Erdoğan, dünyaya hitap ederken de ikili görüşmeler yaparken de Gazze'yi gündeminde hep üst sıralarda tuttu. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan:
sözleriyle yaşanan katliamın boyutunu gözler önüne serdi.
Soykırımcıların Yüzüne Gerçekleri Çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleri hiç vazgeçmeden soykırımcıların yüzlerine çarptı. O konuştukça İsrail rahatsız oldu, Birleşmiş Milletler'de Genel Kurul salonundan kaçtı.
Duruşundan ve ilkelerinden taviz vermeyeceğini belirten Erdoğan, hitabında şu kararlı mesajı verdi:
Türkiye, uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi için de bir an bile durmadan ter döktü. Erdoğan, Filistin davasını her zaman milli bir mesele olarak gördü. Türkiye'nin desteğini tüm platformlarda güçlü şekilde vurguladı.
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