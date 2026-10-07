Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışanlar kaybedecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışanlar kaybedecek
AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak. Kamuya yük getirmeden ödemede gerekli süreci işletiyoruz. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışanlar kaybedecek.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 13:33
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 13:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Sizlerin vasıtasıyla cennet vatanımızın dört bir yanındaki vatandaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyor. Yurt dışındaki gurbetçi tüm kardeşlerimi hasretle kucaklıyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı vesilesiyle genel merkezimizde tertiplediğimiz bu geniş katılımlı toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz Ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan Niyaz ediyorum.
İzmir bugün bir başka. Toplantımıza teşrif eden tüm kardeşlerime yeni yasama yılının heyecanını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum.
İşleyen bir demokrasi için iktidar kadar, iktidarın tasarrufları kadar muhalefetin ne yaptığı, nasıl davrandığı da çok önemlidir.
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta 'Terörsüz Türkiye' sürecimiz olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogdan, mutabakat arayışından kaçınmadık bundan sonra da kaçınmayız.
Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavıra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyorum. Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda yapıcı bir dil kullanacak, sağduyu ve aklı selimi elden bırakmayacağız.
Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum.
Türkiye Buluşmaları'yla her kesimden insanımızın sesine kulak verdik, eleştirilerini not ettik, onlara daha iyi hizmet etme noktasında tavsiyelerini aldık.
Tatil döneminde tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe, sokak sokak dolaştık. Durmak yok, yola devam dedik.
Kendini insan bilenler, halka hizmetten usanmaz. Mert olanlar mazluma yardımdan el çekmez. Rabbim ömür verdikçe bizler de geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz.
3 Ekim'de TİM tarafından Eylül ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında istihdam sayımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı.
Büyük bir aksilik olmazsa inşallah 2026 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun diyor, bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.
AÇ GÖZLÜ PARAZİTLERDEN ARINACAĞIZ"
Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da yaradana verecektir.
Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz, kamuya yük getirmeden, vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz.
"TÜRKİYE EKONOMİSİ SAFRALARINDAN KURTULACAK"
Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak.
Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir, bizim siyasetimiz inanç, etik, güven üzerine inşa edilmiş bir siyasettir. Bundan tam 24 sene önce ilk AK Parti hükümetini kurduğumuzda bize, "İktidar yozlaştırır, bunlar da çözülecek" dediler, 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık
Çok sınamayla karşılaştır, çok teste tabi tutulduk ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık
Söylentiler, dedikodular, iddialar, iftiralar, ithamlar, senaryolar... Hiç kimse merak etmesin, Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır.
Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız.
Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz. Biz kalemşörlerin veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil milletin çizdiği istikamette iş tutarız.
Bugüne kadar ahlaktan, imandan ve vicdandan sapmadık bundan sonra da kimse bizi yolumuzdan ayıramaz.
Millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır yürümeye, koşmaya devam ederiz.
Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin, mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur
Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur ve uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor.
Biz belediyeciliği kendi cebini, eşinin, dostunun, akrabalarının cebini doldurmak için değil milletin kesesini doldurmak için daha huzurlu, güvenli, estetik ve güzel şehirler inşa etmek için yapıyoruz. Bugün böyleydi, bugün de yarın da böyle olmaya devam edecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışanlar kaybedecek
AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak. Kamuya yük getirmeden ödemede gerekli süreci işletiyoruz. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışanlar kaybedecek.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Sevgili gençler, saygıdeğer hanımefendiler. Beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Sizlerin vasıtasıyla cennet vatanımızın dört bir yanındaki vatandaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi gönderiyor. Yurt dışındaki gurbetçi tüm kardeşlerimi hasretle kucaklıyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı vesilesiyle genel merkezimizde tertiplediğimiz bu geniş katılımlı toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz Ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan Niyaz ediyorum.
İzmir bugün bir başka. Toplantımıza teşrif eden tüm kardeşlerime yeni yasama yılının heyecanını bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum.
İşleyen bir demokrasi için iktidar kadar, iktidarın tasarrufları kadar muhalefetin ne yaptığı, nasıl davrandığı da çok önemlidir.
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta 'Terörsüz Türkiye' sürecimiz olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogdan, mutabakat arayışından kaçınmadık bundan sonra da kaçınmayız.
Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavıra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyorum. Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda yapıcı bir dil kullanacak, sağduyu ve aklı selimi elden bırakmayacağız.
Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum.
Türkiye Buluşmaları'yla her kesimden insanımızın sesine kulak verdik, eleştirilerini not ettik, onlara daha iyi hizmet etme noktasında tavsiyelerini aldık.
Tatil döneminde tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe, sokak sokak dolaştık. Durmak yok, yola devam dedik.
Kendini insan bilenler, halka hizmetten usanmaz. Mert olanlar mazluma yardımdan el çekmez. Rabbim ömür verdikçe bizler de geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz.
3 Ekim'de TİM tarafından Eylül ayına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Eylül ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre %15,4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ağustos ayında istihdam sayımız 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştı.
Büyük bir aksilik olmazsa inşallah 2026 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İhracat rakamlarımız hayırlı olsun diyor, bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.
AÇ GÖZLÜ PARAZİTLERDEN ARINACAĞIZ"
Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da yaradana verecektir.
Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz, kamuya yük getirmeden, vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz.
"TÜRKİYE EKONOMİSİ SAFRALARINDAN KURTULACAK"
Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak.
Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir, bizim siyasetimiz inanç, etik, güven üzerine inşa edilmiş bir siyasettir. Bundan tam 24 sene önce ilk AK Parti hükümetini kurduğumuzda bize, "İktidar yozlaştırır, bunlar da çözülecek" dediler, 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık
Çok sınamayla karşılaştır, çok teste tabi tutulduk ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık
Söylentiler, dedikodular, iddialar, iftiralar, ithamlar, senaryolar... Hiç kimse merak etmesin, Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır.
Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız.
Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla, muhalefetin ve medyanın rüzgarıyla iş yapmaz. Biz kalemşörlerin veya sosyal medya tetikçilerinin yönlendirmesiyle değil milletin çizdiği istikamette iş tutarız.
Bugüne kadar ahlaktan, imandan ve vicdandan sapmadık bundan sonra da kimse bizi yolumuzdan ayıramaz.
Millete, memlekete ve ümmete hizmet yolunda önümüze çıkan kim olursa olsun kenara alır yürümeye, koşmaya devam ederiz.
Milletin emanetine, yoksulun ekmeğine, yolda kalmışın, garibin, mazlumun umuduna kim musallat olursa bu parti de ona musallat olur
Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur ve uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor.
Biz belediyeciliği kendi cebini, eşinin, dostunun, akrabalarının cebini doldurmak için değil milletin kesesini doldurmak için daha huzurlu, güvenli, estetik ve güzel şehirler inşa etmek için yapıyoruz. Bugün böyleydi, bugün de yarın da böyle olmaya devam edecek.
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