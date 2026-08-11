Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u kabul etti. Görüşme, 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Kabulün ardından görüşmenin içeriğine ilişkin yapılabilecek açıklamalar takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 18:25
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 18:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Kurtulmuş’un görüşmesine ilişkin kabul bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Görüşmenin gündemine ilişkin aktarılan ilk bilgide ayrıntıya yer verilmedi.
Kabul, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yasama organının başındaki Kurtulmuş’u bir araya getirdi. Görüşmede ele alınan konulara ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde ayrıntıların kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u kabul etti. Görüşme, 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Kabulün ardından görüşmenin içeriğine ilişkin yapılabilecek açıklamalar takip edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Kurtulmuş’un görüşmesine ilişkin kabul bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Görüşmenin gündemine ilişkin aktarılan ilk bilgide ayrıntıya yer verilmedi.
Kabul, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yasama organının başındaki Kurtulmuş’u bir araya getirdi. Görüşmede ele alınan konulara ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde ayrıntıların kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
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