SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u kabul etti. Görüşme, 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Kabulün ardından görüşmenin içeriğine ilişkin yapılabilecek açıklamalar takip edilecek.

Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 18:25
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 18:27
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Kurtulmuş’un görüşmesine ilişkin kabul bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Görüşmenin gündemine ilişkin aktarılan ilk bilgide ayrıntıya yer verilmedi.

Kabul, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yasama organının başındaki Kurtulmuş’u bir araya getirdi. Görüşmede ele alınan konulara ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde ayrıntıların kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver