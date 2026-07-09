Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı 10 Temmuz'da İstanbul'da kabul edecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 22:18
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 22:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasına göre görüşmede Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve Türkiye'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine verdiği desteğin yinelenmesi öngörülüyor. Görüşmeden yapılacak resmî açıklamalar, iki ülke arasındaki temasların gündemine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya koyabilecek.
Görüşmenin gündeminde ikili ilişkiler yer alacak
Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı İstanbul'da kabul edeceğini duyurdu. Açıklamada, Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınmasının beklendiği belirtildi.
Türkiye'nin Lübnan'a desteği vurgulanacak
Açıklamada, Türkiye'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik desteğinin görüşme sırasında bir kez daha ifade edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Kabulün, iki ülke arasındaki diplomatik temaslar kapsamında İstanbul'da gerçekleştirileceği bildirildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı 10 Temmuz'da İstanbul'da kabul edecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı 10 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'da kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasına göre görüşmede Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve Türkiye'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine verdiği desteğin yinelenmesi öngörülüyor. Görüşmeden yapılacak resmî açıklamalar, iki ülke arasındaki temasların gündemine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya koyabilecek.
Görüşmenin gündeminde ikili ilişkiler yer alacak
Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı İstanbul'da kabul edeceğini duyurdu. Açıklamada, Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınmasının beklendiği belirtildi.
Türkiye'nin Lübnan'a desteği vurgulanacak
Açıklamada, Türkiye'nin Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik desteğinin görüşme sırasında bir kez daha ifade edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Kabulün, iki ülke arasındaki diplomatik temaslar kapsamında İstanbul'da gerçekleştirileceği bildirildi.
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