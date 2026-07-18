Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! TÜRASAŞ, TİGEM ve OGM'ye yeni isimler atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! TÜRASAŞ, TİGEM ve OGM'ye yeni isimler atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan ile Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu görevden alınırken, TÜRASAŞ ve TİGEM yönetim kurullarına yeni atamalar gerçekleştirildi.
Haber Giriş Tarihi: 18.07.2026 09:20
Haber Güncellenme Tarihi: 18.07.2026 09:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan görevden alındı. Başkanlık görevine Fuat Şanal getirildi.
Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu görevden alınırken, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine Hakan Nalbantoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliklerine de Murat Durkan, Aysel Kandemir, Murat Baştor ve Aziz Yıldırım'ın ataması yapıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! TÜRASAŞ, TİGEM ve OGM'ye yeni isimler atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan ile Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu görevden alınırken, TÜRASAŞ ve TİGEM yönetim kurullarına yeni atamalar gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ceylan görevden alındı. Başkanlık görevine Fuat Şanal getirildi.
Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürü Oğuzhan Şatıroğlu görevden alınırken, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine Hakan Nalbantoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliklerine de Murat Durkan, Aysel Kandemir, Murat Baştor ve Aziz Yıldırım'ın ataması yapıldı.
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