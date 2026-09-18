Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havacılıkta şampiyonlar ligine çıktık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havacılıkta şampiyonlar ligine çıktık
İstanbul Havalimanı 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır.' ifadelerini kullandı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 4. yeni pistten ilk kalkış yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:05
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 15:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Aziz İstanbullular, Ulaştırma Bakanlığımızın kıymetli mensupları, sivil havacılık sektörümüzün değerli temsilcileri hanımefendiler beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
İstanbul Havalimanı'nın dördüncü ana pistiyle ilave yatırımların açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum Sözlerimin hemen başında Asya ve Avrupa'nın yanı sıra gönülleri de birbirine bağlayan aziz İstanbul'umuzun tamamına 81 ilimizin her birine buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.
Birazdan açılışını yapacağımız eser ve yatırımların İstanbul'umuza ülkemize milletimize ve sivil havacılık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Bugün hizmete alacağımız. 4. Ana pist ve ilave yatırımlar küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanı'na inşallah çok önemli katkılar yapacak.
Genel Havacılık Operasyonlarından taksi ve bekleme sürelerine iniş kalkış emniyetinden yakıt ve zaman tasarrufuna bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek.
Bu eserlerde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı ve yüklenici firmalarımıza, işçi kardeşlerimize, mimar ve mühendislerimize, proje çalış anlarımızın hepsine yürekten teşekkür ediyorum.
Kıymetli misafirler, burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demir yollarını da hesaba kattığımızda Türkiye'nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.
Sahip olduğumuz bu konumu sunduğu avantajları yaratıyoruz. birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. 86 milyonun daha rahat daha konforlu daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin kendisini güvende hissetmesi, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.
Çünkü bizim on yıllar boyunca ihmal edilen kaynakları pervasızca heba edilen bu millete karşı sorumluluğumuz ödememiz gereken borcumuz var.
Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğ itime. bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraştık. uğraşıyoruz. Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını tutuyoruz. 81 ilimizi, 922 ilçemizi, 86 milyonun tamamını kapsayan hizmetler vermeye çalıştık. Allah'a hamdolsun. İçeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık. Şimdi artık yeni hedeflerle vahdet sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza çıkıyoruz.
Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz.
Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası havayolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanı sahip ülkelerinden biri haline getirdik.
2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava ulaştırma anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya taşıdık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a ulaştıracağız. Ordu Giresun Ve Rize Artvin'den sonra deniz üzerindeki 3. havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz.
Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. 2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayımız 2025'te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da üçüncü dünyada 7. olduk. 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse iki katına ulaştı.
Haziran ayında Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu Halkalı Arnavutköy kesimini hizmete alarak toplam uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Projesini başarıyla tamamladık.
Böylelikle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştırdık.
SİVİL HAVACILIKTA ŞAMPİYONLAR LİGİNE ÇIKTIK
Türkiye sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla bu ödüllerle kırılan bu rekorlarla almıştır. Bundan sonra Türkiye'de eser, vizyon yarışacak. İstanbul Havalimanı dev bir saha içi ekonomidir.
Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.
Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolculuğa ev sahipliği yaparak Avrupa'da 2. sıraya yerleşti.
Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havacılıkta şampiyonlar ligine çıktık
İstanbul Havalimanı 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır.' ifadelerini kullandı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 4. yeni pistten ilk kalkış yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Aziz İstanbullular, Ulaştırma Bakanlığımızın kıymetli mensupları, sivil havacılık sektörümüzün değerli temsilcileri hanımefendiler beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
İstanbul Havalimanı'nın dördüncü ana pistiyle ilave yatırımların açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum Sözlerimin hemen başında Asya ve Avrupa'nın yanı sıra gönülleri de birbirine bağlayan aziz İstanbul'umuzun tamamına 81 ilimizin her birine buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.
Birazdan açılışını yapacağımız eser ve yatırımların İstanbul'umuza ülkemize milletimize ve sivil havacılık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Bugün hizmete alacağımız. 4. Ana pist ve ilave yatırımlar küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanı'na inşallah çok önemli katkılar yapacak.
Genel Havacılık Operasyonlarından taksi ve bekleme sürelerine iniş kalkış emniyetinden yakıt ve zaman tasarrufuna bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek.
Bu eserlerde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı ve yüklenici firmalarımıza, işçi kardeşlerimize, mimar ve mühendislerimize, proje çalış anlarımızın hepsine yürekten teşekkür ediyorum.
Kıymetli misafirler, burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demir yollarını da hesaba kattığımızda Türkiye'nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.
Sahip olduğumuz bu konumu sunduğu avantajları yaratıyoruz. birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. 86 milyonun daha rahat daha konforlu daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin kendisini güvende hissetmesi, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.
Çünkü bizim on yıllar boyunca ihmal edilen kaynakları pervasızca heba edilen bu millete karşı sorumluluğumuz ödememiz gereken borcumuz var.
Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğ itime. bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraştık. uğraşıyoruz. Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını tutuyoruz. 81 ilimizi, 922 ilçemizi, 86 milyonun tamamını kapsayan hizmetler vermeye çalıştık. Allah'a hamdolsun. İçeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık. Şimdi artık yeni hedeflerle vahdet sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza çıkıyoruz.
Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz.
Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası havayolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanı sahip ülkelerinden biri haline getirdik.
2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava ulaştırma anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya taşıdık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a ulaştıracağız. Ordu Giresun Ve Rize Artvin'den sonra deniz üzerindeki 3. havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz.
Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. 2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayımız 2025'te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da üçüncü dünyada 7. olduk. 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse iki katına ulaştı.
Haziran ayında Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu Halkalı Arnavutköy kesimini hizmete alarak toplam uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Projesini başarıyla tamamladık.
Böylelikle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştırdık.
SİVİL HAVACILIKTA ŞAMPİYONLAR LİGİNE ÇIKTIK
Türkiye sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla bu ödüllerle kırılan bu rekorlarla almıştır. Bundan sonra Türkiye'de eser, vizyon yarışacak. İstanbul Havalimanı dev bir saha içi ekonomidir.
Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.
Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolculuğa ev sahipliği yaparak Avrupa'da 2. sıraya yerleşti.
Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır.
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