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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'deki Kadın Şenliği'ne telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Hakkari'de düzenlenen Kadın Şenliği'ne telefonla bağlanarak katılımcılara hitap etti. Berçelan Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinlikte Hakkarili kadınlara selamlarını ileten Erdoğan, kendisine yapılan Hakkari davetine "İnşallah" yanıtını verdi.

Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 22:31
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 22:33
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'deki Kadın Şenliği'ne telefonla bağlandı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Hakkari'nin 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda "Saklı Cennet Berçelan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek" sloganıyla Kadın Şenliği düzenlendi. Parti açıklamasına göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan etkinlik alanındaki katılımcılara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Hakkarili hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Hakkari davetine "İnşallah" yanıtı

Şenliğe katılan bir vatandaşın Hakkari'ye daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah." karşılığını verdi. Katılımcılar, telefon bağlantısının ardından Erdoğan'a alkışlarla karşılık verdi.

Tuğba Işık Ercan'dan açıklama

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek bölgedeki güven ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "Bugün artık bu yaylalarda terör konuşulmuyor, terörün adı dahi anılmıyor. Sayenizde kadınlarımız bugün zılgıtlarla, halaylarla bu şenlikte buluştu." dedi.

Şenliğe katılan vatandaşlar da etkinlik sırasında bölgede sağlanan güven ortamına dikkat çeken açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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