Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik ve iş birliği mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik ve iş birliği mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Ekim 2026 tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Türk dünyasının farklı bölgelerinden yüzlerce gencin katıldığı organizasyonda ortak tarih, kültür ve iş birliği konularına değinen Erdoğan, gençlere yönelik desteklerin sürdürüleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda Ankara'da düzenlenmesini beklediklerini ifade ettiği 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ilişkin hedeflerini de paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 11.10.2026 12:33
Haber Güncellenme Tarihi: 11.10.2026 12:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşma, "Ortak Miras, Tek Yürek" temasıyla düzenlendi. Programda Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen gençler bir araya geldi.
Erdoğan'dan Türk dünyasının gençlerine mesaj
Video mesajında katılımcıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın gençler ve katılımcılar açısından hayırlı olmasını diledi. Mayıs ayında gerçekleştirilen gençlik buluşmasında duyurusunu yaptığı organizasyonun Kocaeli'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli misafirler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 'Türk Dünyası Gençlik Buluşması' programının, gençlerimiz başta olmak üzere hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Türk dünyasının farklı bölgelerinden organizasyona katılan gençleri selamlayan Erdoğan, etkinliğin hazırlanmasında görev alan kurum ve kişilere teşekkür etti. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının organizasyondaki rolüne değindi.
Ortak tarih ve kültürel bağlara dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası arasındaki ilişkilerin yalnızca coğrafi sınırlarla tanımlanamayacağını belirtti. Ortak tarih, kültür ve toplumsal bağların ülkeler arasındaki ilişkilerin temelini oluşturduğunu ifade etti.
Erdoğan, mesajında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir."
Anadolu'daki gençlerle Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen gençlerin buluşmasını önemli gördüğünü belirten Erdoğan, ortak çalışmaların ve gençler arasındaki ilişkilerin desteklenmeye devam edeceğini söyledi.
Gençlere yönelik desteklerin süreceğini belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasındaki gençlerin ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gençlerin farklı ülkelerden katılım sağladığı organizasyonların ortak gelecek hedefleri açısından taşıdığı öneme değindi.
Erdoğan, gençlere yönelik desteklerin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz."
Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne değindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesajının son bölümünde Türk Devletleri Teşkilatının ekim ayı sonunda Ankara'da düzenlenmesini beklediklerini belirttiği 13. zirvesine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin Türk dünyasıyla ilişkilerde ortak hareket etme hedefini sürdürdüğünü ifade etti.
Erdoğan, zirveye ilişkin şunları söyledi:
"Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13'üncü Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın hayırlı olması temennisiyle tamamladı. Organizasyona katılan gençlere ve etkinliğin hazırlanmasında görev alanlara iyi dileklerini iletti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik ve iş birliği mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Ekim 2026 tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Türk dünyasının farklı bölgelerinden yüzlerce gencin katıldığı organizasyonda ortak tarih, kültür ve iş birliği konularına değinen Erdoğan, gençlere yönelik desteklerin sürdürüleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda Ankara'da düzenlenmesini beklediklerini ifade ettiği 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ilişkin hedeflerini de paylaştı.
AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşma, "Ortak Miras, Tek Yürek" temasıyla düzenlendi. Programda Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen gençler bir araya geldi.
Erdoğan'dan Türk dünyasının gençlerine mesaj
Video mesajında katılımcıları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın gençler ve katılımcılar açısından hayırlı olmasını diledi. Mayıs ayında gerçekleştirilen gençlik buluşmasında duyurusunu yaptığı organizasyonun Kocaeli'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Türk dünyasının farklı bölgelerinden organizasyona katılan gençleri selamlayan Erdoğan, etkinliğin hazırlanmasında görev alan kurum ve kişilere teşekkür etti. AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının organizasyondaki rolüne değindi.
Ortak tarih ve kültürel bağlara dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası arasındaki ilişkilerin yalnızca coğrafi sınırlarla tanımlanamayacağını belirtti. Ortak tarih, kültür ve toplumsal bağların ülkeler arasındaki ilişkilerin temelini oluşturduğunu ifade etti.
Erdoğan, mesajında şu değerlendirmeyi yaptı:
Anadolu'daki gençlerle Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen gençlerin buluşmasını önemli gördüğünü belirten Erdoğan, ortak çalışmaların ve gençler arasındaki ilişkilerin desteklenmeye devam edeceğini söyledi.
Gençlere yönelik desteklerin süreceğini belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasındaki gençlerin ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gençlerin farklı ülkelerden katılım sağladığı organizasyonların ortak gelecek hedefleri açısından taşıdığı öneme değindi.
Erdoğan, gençlere yönelik desteklerin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne değindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesajının son bölümünde Türk Devletleri Teşkilatının ekim ayı sonunda Ankara'da düzenlenmesini beklediklerini belirttiği 13. zirvesine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin Türk dünyasıyla ilişkilerde ortak hareket etme hedefini sürdürdüğünü ifade etti.
Erdoğan, zirveye ilişkin şunları söyledi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın hayırlı olması temennisiyle tamamladı. Organizasyona katılan gençlere ve etkinliğin hazırlanmasında görev alanlara iyi dileklerini iletti.
Çok Okunanlar