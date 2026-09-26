Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci Siyonist zihniyete sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci Siyonist zihniyete sert tepki
MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. geri adım atmayacağız.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 26.09.2026 16:02
Haber Güncellenme Tarihi: 26.09.2026 15:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Tüm misafirlerimize, dünyanın incisi güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Kurulduğu günden bu yana kendi içinde bir ve bütün dünyada söz ve nüfuz sahibi, etkin ve saygın, güçlü bir Türkiye için büyük bir fedakarlıkla çalışan MÜSİAD ailemizin tüm mensuplarına bugün bir kez daha canıgönülden teşekkür ediyorum.
MÜSİAD EXPO fuarlarımız, firmalarımızın yeni pazarlara, yeni coğrafyalara erişimini kolaylaştıran, en önemlisi de Türkiye merkezli yeni ticari iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sunan yapısıyla her seferinde göğsümüzü kabartıyor.
Bazı kritik eşikler vardır ki bir defa aşıldığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Yapay zeka başta olmak üzere teknolojide yaşadığımız devrim niteliğindeki dönüşüm bunlardan biri.
"SAVAŞ SUÇLULARININ YERİ BM KÜRSÜSÜ DEĞİL"
Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. geri adım atmayacağız.
UCM'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri BM kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
İnşallah o günler de gelecektir. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 335 kurşunla vahşice şehit edilen Hind Receb yavrumuzun hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir.
Son nefesimize kadar adalet mücadelesinin içinde olacağız. hangi dinden, kültürden, kökenden olursa olsun; adalete inanalar bunun mücadelesi içinde olacak.
Filistin halkı yalnız, sahipsiz değildir. Gazzeli kardeşlerimiz adalet arayışlarında tek başına değildir.
BM Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci Siyonist zihniyete sert tepki
MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. geri adım atmayacağız.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Tüm misafirlerimize, dünyanın incisi güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Kurulduğu günden bu yana kendi içinde bir ve bütün dünyada söz ve nüfuz sahibi, etkin ve saygın, güçlü bir Türkiye için büyük bir fedakarlıkla çalışan MÜSİAD ailemizin tüm mensuplarına bugün bir kez daha canıgönülden teşekkür ediyorum.
MÜSİAD EXPO fuarlarımız, firmalarımızın yeni pazarlara, yeni coğrafyalara erişimini kolaylaştıran, en önemlisi de Türkiye merkezli yeni ticari iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sunan yapısıyla her seferinde göğsümüzü kabartıyor.
Bazı kritik eşikler vardır ki bir defa aşıldığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Yapay zeka başta olmak üzere teknolojide yaşadığımız devrim niteliğindeki dönüşüm bunlardan biri.
"SAVAŞ SUÇLULARININ YERİ BM KÜRSÜSÜ DEĞİL"
Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. geri adım atmayacağız.
UCM'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri BM kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır.
İnşallah o günler de gelecektir. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 335 kurşunla vahşice şehit edilen Hind Receb yavrumuzun hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecektir.
Son nefesimize kadar adalet mücadelesinin içinde olacağız. hangi dinden, kültürden, kökenden olursa olsun; adalete inanalar bunun mücadelesi içinde olacak.
Filistin halkı yalnız, sahipsiz değildir. Gazzeli kardeşlerimiz adalet arayışlarında tek başına değildir.
BM Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir.
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