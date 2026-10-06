Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Gazze'' vurgusu

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan 74 bin şehidimize rahmet diliyorum.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 15:48
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 15:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
* Yeni akademik yıl hayırlı olsun. Üniversitelerimizin başarılarına yenisini ekleyeceği bir yıl diliyorum.
* Yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üstük akademi ödülünü tevdi edeceğimiz bilim insanlarımızı şimdiden kutluyorum.
" SİYONİST ŞEBEKE GAZZE'DE OKULLARI YOK ETTİ"
* Harran Üniversite'mizin korosunun Gazzeli çocuklara ithaf ettiği bu beste bizleri ziyadesi ile etkiledi farklı bir ruh iklimine götürdü.
* Siyonist şebeke Gazze'de okulları yok etti. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da biz unutmayız.
* Son üç yılda annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren; evleri, üniversiteleri, okulları, eğitim kurumları siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen hayat ve haysiyet mücadelesinden, onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazzeli öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
* Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan 74 bin şehidimize rahmet diliyorum.
* Coğrafyamız sayısız hazinelerle doludur. Buhara'dan İznik ve Bursa'ya, Buradan balkanlara kadar külliyelerimiz, medreselerimiz çok geniş coğrafyayı adım adım ihya etmiştir. Bugün reddi miras edenler unutturmaya çalışsa da bizden sonraki kuşakların bu bilinçle yetişmesi için bunları hatırlatıyorum.
* Mensubu ve mirasçısı olduğumuz medeniyet yalnızca bilgi üretmemiş, ürettiği bilgiyi insanlığın istifadesine teşvil etmiştir. Önemli olan maziye övünmek değil, maziden güç ve ilham almaktır.
"YAPAY ZEKA EMEĞİ DEVRE DIŞI BIRAKTI"
* Yapay zekadaki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerdeki bazı alanlarda sınayıcı hal aldı. Kaynağa ve bilgiye yapay zekâ modelleri üzerinden ulaşmak emeği de büyük oranda devre dışı bıraktı.
* Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın onu sorgulamanın önemi azalıyor. Akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır.
* Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Hoca tecrübesini paylaşır ona bilimsel kültür aktarır. Gerektiğinde onu yeni araştırmalara sevk eder. Şayet ana aktör insan olmaz ise aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz.
* Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojilerde öğretimler usulüne kafa yormalılar. Eğitime yaptığımız her yatırım geleceğe, insanımıza yapılmış yatırım olarak görüyoruz.
* Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü giderek azalıyor. Çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur.
* Batıda çoğu üniversite ciddi ücretler karşılığında eğitim verirken, ülkemizde çok farklı bir manzara hakim. Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık.
* 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi ise 182 binden 1 milyona çıkardık. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu hayallerini ertelemek zorunda kalmasın istedik. Üniversite harçlarını kaldırdık, burs miktarlarını artırdık.
* Aylık sadece 1.600 liraya öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayıp iki öğün yemeği ücretsiz olarak ikram ediyoruz.
* Birileri her şehre üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir.
* Her kim Türk üniversitelerinin yurt dışına açılmasından rahatsızlık duyuyorsa ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir. Yanlış varsa düzeltilir, noksan varsa tamamlanır; hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
* Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız; ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız.
"6 ÜNİVERSİTEMİZ İLK 500'E GİRDİ"
* Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi ise 182 binden 1 milyona çıkardık. Kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini önemsiyoruz. Kadın akademisyen oranının yüzde 47,17'ye ulaşmış olmasından memnuniyet duyuyoruz
* Dünyanın en geniş yüksek öğretim ailesine sahip ülkelerden biriyiz. 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. En az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Gazze'' vurgusu
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan 74 bin şehidimize rahmet diliyorum.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
* Yeni akademik yıl hayırlı olsun. Üniversitelerimizin başarılarına yenisini ekleyeceği bir yıl diliyorum.
* Yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üstük akademi ödülünü tevdi edeceğimiz bilim insanlarımızı şimdiden kutluyorum.
" SİYONİST ŞEBEKE GAZZE'DE OKULLARI YOK ETTİ"
* Harran Üniversite'mizin korosunun Gazzeli çocuklara ithaf ettiği bu beste bizleri ziyadesi ile etkiledi farklı bir ruh iklimine götürdü.
* Siyonist şebeke Gazze'de okulları yok etti. Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da biz unutmayız.
* Son üç yılda annelerini, babalarını, kardeşlerini, arkadaşlarını toprağa veren; evleri, üniversiteleri, okulları, eğitim kurumları siyonist soykırım şebekesi tarafından yerle yeksan edilen, buna rağmen hayat ve haysiyet mücadelesinden, onurlu bir şekilde var olma azminden taviz vermeyen tüm Gazzeli öğrencilere, onların şahsında bölgemizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların tamamına ülkem ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.
* Medeniyet maskesi takan barbarlar unutsa da bizim Fırat'ın öbür yakasındaki çocukları asla unutmayacağımızı, haklı davalarını her şartta savunacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in devlet terörünün kurbanı olan 74 bin şehidimize rahmet diliyorum.
"COĞRAFYAMIZ SAYISIZ HAZİNELERLE DOLUDUR"
* İşgal altındaki Filistin topraklarındaki şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum.
* Coğrafyamız sayısız hazinelerle doludur. Buhara'dan İznik ve Bursa'ya, Buradan balkanlara kadar külliyelerimiz, medreselerimiz çok geniş coğrafyayı adım adım ihya etmiştir. Bugün reddi miras edenler unutturmaya çalışsa da bizden sonraki kuşakların bu bilinçle yetişmesi için bunları hatırlatıyorum.
* Mensubu ve mirasçısı olduğumuz medeniyet yalnızca bilgi üretmemiş, ürettiği bilgiyi insanlığın istifadesine teşvil etmiştir. Önemli olan maziye övünmek değil, maziden güç ve ilham almaktır.
"YAPAY ZEKA EMEĞİ DEVRE DIŞI BIRAKTI"
* Yapay zekadaki baş döndürücü gelişmeler üniversitelerdeki bazı alanlarda sınayıcı hal aldı. Kaynağa ve bilgiye yapay zekâ modelleri üzerinden ulaşmak emeği de büyük oranda devre dışı bıraktı.
* Bilgiyi karşılaştırmalı olarak ele almanın onu sorgulamanın önemi azalıyor. Akademide yolda olmak kimi zaman menzile ulaşmaktan daha faydalıdır.
* Öğrenci ile akademisyen arasındaki bağ sadece bilgi aktarımından ibaret değildir. Hoca tecrübesini paylaşır ona bilimsel kültür aktarır. Gerektiğinde onu yeni araştırmalara sevk eder. Şayet ana aktör insan olmaz ise aktarılan bilgi de sağlıklı ve kalıcı olmaz.
* Üniversitelerimizin özellikle yapay zeka ve yeni teknolojilerde öğretimler usulüne kafa yormalılar. Eğitime yaptığımız her yatırım geleceğe, insanımıza yapılmış yatırım olarak görüyoruz.
* Tıpkı karanlık fabrikalarda gördüğümüz gibi akademik süreçlerde de insan faktörü giderek azalıyor. Çaba harcanmadan edinilen bilgi suya yazılan yazı misali anında silinir, kaybolur, unutulur.
"ÜNİVERSİTE HARÇLARINI KALDIRDIK, BURS MİKTARLARINI ARTIRDIK"
* Batıda çoğu üniversite ciddi ücretler karşılığında eğitim verirken, ülkemizde çok farklı bir manzara hakim. Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık.
* 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi ise 182 binden 1 milyona çıkardık. Zenginin çocuğu okurken fakirin çocuğu hayallerini ertelemek zorunda kalmasın istedik. Üniversite harçlarını kaldırdık, burs miktarlarını artırdık.
* Aylık sadece 1.600 liraya öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılayıp iki öğün yemeği ücretsiz olarak ikram ediyoruz.
"ÜNİVERSİTELERİN YAYGINLAŞMASINA KARŞI ÇIKMAK EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE KARŞI ÇIKMAK DEMEKTİR"
* 81 ilimize üniversite açtık.
* Birileri her şehre üniversite açmamızı eleştiriyor. Halbuki üniversitelerin yaygınlaşmasına karşı çıkmak eğitimde fırsat eşitliğine karşı çıkmak demektir.
* Her kim Türk üniversitelerinin yurt dışına açılmasından rahatsızlık duyuyorsa ülkemizin yumuşak gücünün artmasını istemiyor demektir. Yanlış varsa düzeltilir, noksan varsa tamamlanır; hata yapan, istismar eden, verilen imkanları kötüye kullanan varsa bunların da hesabı sorulur.
* Sistemi iyileştirecek, sistemi daha etkin hale getirecek her türlü yapıcı eleştiriye açığız; ama ellerinde sadece çekiç olanların her sorunu çivi olarak görmelerine de sonuna kadar karşıyız.
"6 ÜNİVERSİTEMİZ İLK 500'E GİRDİ"
* Göreve geldiğimizde 76 olan üniversite sayımızı 208'e, yurt sayımızı 190'dan 877'ye, yatak kapasitemizi ise 182 binden 1 milyona çıkardık. Kadınların akademide hak ettikleri yerlere gelmesini önemsiyoruz. Kadın akademisyen oranının yüzde 47,17'ye ulaşmış olmasından memnuniyet duyuyoruz
* Dünyanın en geniş yüksek öğretim ailesine sahip ülkelerden biriyiz. 2026 yılında ikisi ilk 300 içinde olmak üzere toplam 6 üniversitemiz ilk 500'e girdi. En az 2 üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedefliyoruz.
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