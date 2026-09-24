Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarında belirli sayıda fonu kapsayan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sorumluluğu bulunan kişilerden hukuk önünde hesap sorulacağını belirtirken sürecin şeffaf ve hassas şekilde yürütülmesi yönünde talimat verdiğini söyledi. Benzer sorunların tekrarlanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil ihtiyaç duyulan tedbirlerin hayata geçirileceğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 20:37
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 20:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, sermaye piyasalarındaki soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan, söz konusu durumun sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında ve belirli sayıda fonda ortaya çıktığını söyledi. Finansal sistem ve Türkiye ekonomisi açısından risk bulunmadığını ifade eden Erdoğan, yaşananların piyasanın tamamına ilişkin bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
"Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur."
Soruşturma ve yargı sürecine dikkat çekti
Erdoğan, sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli adımların atıldığını belirterek ilgili kurumların konunun üzerine gittiğini söyledi.
Yargının kapsamlı bir soruşturma başlattığını ifade eden Erdoğan, süreç kapsamında bazı gözaltı ve tutuklamaların gerçekleştiğini belirtti.
Erdoğan, "Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır" dedi.
Sürecin şeffaf yürütülmesi için talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarının yapısı nedeniyle soruşturma sürecinin hem şeffaf hem de hassas yürütülmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Erdoğan, bu yönde talimat verdiğini belirterek yatırımcıların tedirgin edilmemesi gerektiğini söyledi. Açıklamasında sermaye piyasalarındaki gelişmelerin piyasanın geneline ilişkin bir sorun şeklinde değerlendirilmesine karşı çıktı.
Hukuki ve idari düzenlemeler gündemde
Erdoğan, benzer bir sorunun yeniden yaşanmaması amacıyla ihtiyaç duyulan önlemlerin alınacağını açıkladı.
"Hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız" diyen Erdoğan, soruşturmanın yanı sıra sermaye piyasalarına yönelik düzenleyici adımların da gündemde olduğunu belirtti.
Soruşturma kapsamında ilgili kurumların atacağı adımlar ile sermaye piyasalarında yapılması planlanan hukuki ve idari düzenlemeler sürecin bundan sonraki aşamasında takip edilecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarında belirli sayıda fonu kapsayan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sorumluluğu bulunan kişilerden hukuk önünde hesap sorulacağını belirtirken sürecin şeffaf ve hassas şekilde yürütülmesi yönünde talimat verdiğini söyledi. Benzer sorunların tekrarlanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil ihtiyaç duyulan tedbirlerin hayata geçirileceğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, sermaye piyasalarındaki soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan, söz konusu durumun sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında ve belirli sayıda fonda ortaya çıktığını söyledi. Finansal sistem ve Türkiye ekonomisi açısından risk bulunmadığını ifade eden Erdoğan, yaşananların piyasanın tamamına ilişkin bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
"Sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundan söz ediyoruz. Yani ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk söz konusu değil. Bunu, piyasanın tamamına dair bir problem olarak resmetmek, Türk borsasına yapılmış bir haksızlık olur."
Soruşturma ve yargı sürecine dikkat çekti
Erdoğan, sermaye piyasası ilkeleri ve hukuk çerçevesinde gerekli adımların atıldığını belirterek ilgili kurumların konunun üzerine gittiğini söyledi.
Yargının kapsamlı bir soruşturma başlattığını ifade eden Erdoğan, süreç kapsamında bazı gözaltı ve tutuklamaların gerçekleştiğini belirtti.
Erdoğan, "Sorumluluğu olan kim varsa, bunlardan hukuk önünde hesap sorulacaktır. Bu konuda en küçük bir tereddüt olmamalıdır" dedi.
Sürecin şeffaf yürütülmesi için talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarının yapısı nedeniyle soruşturma sürecinin hem şeffaf hem de hassas yürütülmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Erdoğan, bu yönde talimat verdiğini belirterek yatırımcıların tedirgin edilmemesi gerektiğini söyledi. Açıklamasında sermaye piyasalarındaki gelişmelerin piyasanın geneline ilişkin bir sorun şeklinde değerlendirilmesine karşı çıktı.
Hukuki ve idari düzenlemeler gündemde
Erdoğan, benzer bir sorunun yeniden yaşanmaması amacıyla ihtiyaç duyulan önlemlerin alınacağını açıkladı.
"Hukuki ve idari düzenlemeler dahil, hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa, bunların da hayata geçirilmesini sağlayacağız" diyen Erdoğan, soruşturmanın yanı sıra sermaye piyasalarına yönelik düzenleyici adımların da gündemde olduğunu belirtti.
Soruşturma kapsamında ilgili kurumların atacağı adımlar ile sermaye piyasalarında yapılması planlanan hukuki ve idari düzenlemeler sürecin bundan sonraki aşamasında takip edilecek.
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