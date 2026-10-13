Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin Selman ile görüştü! Destek mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin Selman ile görüştü! Destek mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Husi saldırılarını kınayarak Türkiye'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 13.10.2026 15:51
Haber Güncellenme Tarihi: 13.10.2026 15:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ile bin Selman arasındaki telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklama yayımladı. Görüşmede Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırılar ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığı bildirildi. Erdoğan'ın saldırılarda hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ilettiği aktarıldı.
Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteği vurgulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik desteğinin devam edeceğini ifade etti. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan, Suudi Arabistan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamanın aşılacağına inandığını da dile getirdi.
Görüşmeye ilişkin açıklamada, iki ülke arasında yeni bir anlaşma veya ortak karar alındığına dair bilgi paylaşılmadı.
İletişim Başkanlığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede bölgemizdeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığımızı belirtti, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin Selman ile görüştü! Destek mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Husi saldırılarını kınayarak Türkiye'nin önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ile bin Selman arasındaki telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklama yayımladı. Görüşmede Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırılar ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığı bildirildi. Erdoğan'ın saldırılarda hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ilettiği aktarıldı.
Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteği vurgulandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik desteğinin devam edeceğini ifade etti. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan, Suudi Arabistan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamanın aşılacağına inandığını da dile getirdi.
Görüşmeye ilişkin açıklamada, iki ülke arasında yeni bir anlaşma veya ortak karar alındığına dair bilgi paylaşılmadı.
İletişim Başkanlığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
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