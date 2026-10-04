Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İhracatta eylül rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İhracatta eylül rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Eylül 2026 ihracatının 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı seviyesine çıktığını açıkladı. Erdoğan, yılbaşından bu yana ihracatın yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara, yıllıklandırılmış ihracatın ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Yılın kalan döneminde ihracat rakamlarının seyri ekonomi gündeminde izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 04.10.2026 16:19
Haber Güncellenme Tarihi: 04.10.2026 16:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
umhurbaşkanı Erdoğan, ihracat verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, eylül ayında 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.
Bu rakamla Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaşıldığını kaydeden Erdoğan, 2026'nın beş ayında ihracat rekoru kırıldığını ifade etti.
Yılbaşından bu yana ihracat 211 milyar dolar
Erdoğan'ın paylaştığı verilere göre, yılbaşından eylül sonuna kadar gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttı.
Dokuz aylık ihracat tutarı 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kaydetti.
Yıllıklandırılmış ihracatta tarihi zirve
İhracattaki artış yıllıklandırılmış verilere de yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllıklandırılmış ihracatın 287,3 milyar dolara çıktığını açıkladı.
Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre 287,3 milyar dolarlık rakam, yıllıklandırılmış ihracatta bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviye oldu.
Erdoğan büyüme ve üretim vurgusu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi sürdürdüğünü belirtti.
Erdoğan, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen ekonomi yaklaşımının sürdürüleceğini ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İhracatta eylül rekoru kırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Eylül 2026 ihracatının 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı seviyesine çıktığını açıkladı. Erdoğan, yılbaşından bu yana ihracatın yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara, yıllıklandırılmış ihracatın ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Yılın kalan döneminde ihracat rakamlarının seyri ekonomi gündeminde izlenecek.
umhurbaşkanı Erdoğan, ihracat verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, eylül ayında 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.
Bu rakamla Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracatına ulaşıldığını kaydeden Erdoğan, 2026'nın beş ayında ihracat rekoru kırıldığını ifade etti.
Yılbaşından bu yana ihracat 211 milyar dolar
Erdoğan'ın paylaştığı verilere göre, yılbaşından eylül sonuna kadar gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttı.
Dokuz aylık ihracat tutarı 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kaydetti.
Yıllıklandırılmış ihracatta tarihi zirve
İhracattaki artış yıllıklandırılmış verilere de yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllıklandırılmış ihracatın 287,3 milyar dolara çıktığını açıkladı.
Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre 287,3 milyar dolarlık rakam, yıllıklandırılmış ihracatta bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviye oldu.
Erdoğan büyüme ve üretim vurgusu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi sürdürdüğünü belirtti.
Erdoğan, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen ekonomi yaklaşımının sürdürüleceğini ifade etti.
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