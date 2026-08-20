Çiğli Belediye Başkanı Yıldız’ın aracına silahlı saldırı
Çiğli Belediye Başkanı Yıldız’ın aracına silahlı saldırı
Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın belediye otoparkında park halinde bulunan makam aracına 20 Ağustos 2026’da silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında Yıldız’ın araçta olmadığı, olayda ölen ya da yaralanan bulunmadığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturmanın saldırının nedeni ve bağlantılarını ortaya çıkarması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 21:54
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 21:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Edinilen bilgilere göre saldırı, bugün öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi’ne ait otoparkta meydana geldi. Bir kişi, park halindeki makam aracına silahla ateş etti.
İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
Gözaltına alınan kişinin 20’li yaşlarda olduğu ve cezaevinden kaçtığı ifade edildi. Şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında saldırının nedeni ve şüphelinin olay öncesindeki hareketlerinin araştırılması bekleniyor. Olayla bağlantılı başka kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü’den açıklama
CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada, şüphelinin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.
Gümrükçü, “Bugün, Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Onur Emrah Yıldız’ın belediye otoparkında bulunan makam aracına yönelik alçakça bir silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Motorla belediye binasına gelerek bu hain eylemi gerçekleştiren şahsın emniyet güçlerimiz tarafından anında gözaltına alınmış olması teselli edicidir” ifadelerini kullandı.
Açıklamada saldırının Çiğli halkının iradesine, yerel yönetimlere ve demokrasiye yönelik bir tehdit olarak değerlendirildiğini belirten Gümrükçü, CHP İzmir İl Örgütü’nün adli ve idari süreci takip edeceğini kaydetti.
Gümrükçü, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa azmettiricilerin belirlenmesi amacıyla emniyetin yürüttüğü tahkikatın takipçisi olacaklarını bildirdi.
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Çiğli Belediye Başkanı Yıldız’ın aracına silahlı saldırı
Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın belediye otoparkında park halinde bulunan makam aracına 20 Ağustos 2026’da silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında Yıldız’ın araçta olmadığı, olayda ölen ya da yaralanan bulunmadığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturmanın saldırının nedeni ve bağlantılarını ortaya çıkarması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre saldırı, bugün öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi’ne ait otoparkta meydana geldi. Bir kişi, park halindeki makam aracına silahla ateş etti.
İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
Gözaltına alınan kişinin 20’li yaşlarda olduğu ve cezaevinden kaçtığı ifade edildi. Şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında saldırının nedeni ve şüphelinin olay öncesindeki hareketlerinin araştırılması bekleniyor. Olayla bağlantılı başka kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü’den açıklama
CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada, şüphelinin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.
Gümrükçü, “Bugün, Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Onur Emrah Yıldız’ın belediye otoparkında bulunan makam aracına yönelik alçakça bir silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Motorla belediye binasına gelerek bu hain eylemi gerçekleştiren şahsın emniyet güçlerimiz tarafından anında gözaltına alınmış olması teselli edicidir” ifadelerini kullandı.
Açıklamada saldırının Çiğli halkının iradesine, yerel yönetimlere ve demokrasiye yönelik bir tehdit olarak değerlendirildiğini belirten Gümrükçü, CHP İzmir İl Örgütü’nün adli ve idari süreci takip edeceğini kaydetti.
Gümrükçü, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa azmettiricilerin belirlenmesi amacıyla emniyetin yürüttüğü tahkikatın takipçisi olacaklarını bildirdi.
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