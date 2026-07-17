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CHP'ye "mutlak butlan" kararı Yargıtay'da
Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin vermiş olduğu "mutlak butlan" kararı ve itiraz Yargıtay'a ulaştı.
Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin vermiş olduğu "mutlak butlan" kararı ve itiraz Yargıtay'a ulaştı.
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