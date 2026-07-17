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CHP'ye "mutlak butlan" kararı Yargıtay'da

Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin vermiş olduğu "mutlak butlan" kararı ve itiraz Yargıtay'a ulaştı.

Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 13:18
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 13:19
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'ye "mutlak butlan" kararı Yargıtay'da

Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin vermiş olduğu "mutlak butlan" kararı ve itiraz Yargıtay'a ulaştı.

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