Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 52'si gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:18
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 09:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı.
Bu kapsamda aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belediye binasında arama yapılıyor.
Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri de sürüyor.
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CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 52'si gözaltına alındı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı.
Bu kapsamda aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belediye binasında arama yapılıyor.
Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri de sürüyor.
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