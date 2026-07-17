Cevdet Yılmaz'dan 15 Temmuz mesajı: Hedef milletin iradesiydi
Cevdet Yılmaz'dan 15 Temmuz mesajı: Hedef milletin iradesiydi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Raporu: Alan Öngörüleri ve Politika Önerileri" programında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin temel hedefinin milletin iradesini kırmak olduğunu söyledi. Yılmaz, 15 Temmuz'un demokrasi ve milli irade açısından taşıdığı öneme dikkat çekerken, terörle mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 22:22
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 22:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin son 23 yılda vesayetçi demokrasi anlayışını geride bırakarak normal demokrasiye geçtiğini ifade eden Yılmaz, bu dönüşümün ülke açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.
Darbecilerin hedefi milletin iradesiydi
15 Temmuz gecesinde milletin iradesine sahip çıktığını dile getiren Yılmaz, tüm darbecilerin esas hedefinin millet olduğunu söyledi.
Yılmaz, "Tüm darbecilerin esas hedefi millettir, milletin iradesini kırmaktır. Düşmanın bile savaşta saldırmayacağı makamlara saldırmak, millet düşmanlığının en açık göstergesidir. Bu aynı zamanda darbelerin gayri milli olduğunun da delilidir." ifadelerini kullandı.
Gayri milli kalkışma değerlendirmesi
15 Temmuz 2016'da vatandaşların gösterdiği direnişe değinen Yılmaz, demokratik ülkelerde millet iradesine yönelik darbe girişimlerinin gayri milli kalkışmalar olduğunu belirtti.
Yılmaz, bu tür girişimlerin dış bağlantılarla ve uluslararası güç odaklarıyla ilişkili olduğunu ifade ederek, milletin büyük fedakârlıklarla bu süreci geride bıraktığını söyledi.
Terörle mücadele ve Terörsüz Türkiye mesajı
Türkiye'nin aynı anda PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadele yürüttüğünü belirten Yılmaz, bu sürecin siyasi istikrar, ekonomik büyüme ve demokratik gelişim sayesinde yönetildiğini ifade etti.
"Terörsüz Türkiye" hedefini de değerlendiren Yılmaz, terörden arındırılmış bir bölgenin bölgesel iş birliklerini güçlendireceğini belirtti. Türkiye'nin tüm devletlerin sınırlarına saygılı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim toprağımızda da kimsenin gözü olmasın. Buna da müsaade etmeyiz." dedi.
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Cevdet Yılmaz'dan 15 Temmuz mesajı: Hedef milletin iradesiydi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Raporu: Alan Öngörüleri ve Politika Önerileri" programında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin temel hedefinin milletin iradesini kırmak olduğunu söyledi. Yılmaz, 15 Temmuz'un demokrasi ve milli irade açısından taşıdığı öneme dikkat çekerken, terörle mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Türkiye'nin son 23 yılda vesayetçi demokrasi anlayışını geride bırakarak normal demokrasiye geçtiğini ifade eden Yılmaz, bu dönüşümün ülke açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.
Darbecilerin hedefi milletin iradesiydi
15 Temmuz gecesinde milletin iradesine sahip çıktığını dile getiren Yılmaz, tüm darbecilerin esas hedefinin millet olduğunu söyledi.
Yılmaz, "Tüm darbecilerin esas hedefi millettir, milletin iradesini kırmaktır. Düşmanın bile savaşta saldırmayacağı makamlara saldırmak, millet düşmanlığının en açık göstergesidir. Bu aynı zamanda darbelerin gayri milli olduğunun da delilidir." ifadelerini kullandı.
Gayri milli kalkışma değerlendirmesi
15 Temmuz 2016'da vatandaşların gösterdiği direnişe değinen Yılmaz, demokratik ülkelerde millet iradesine yönelik darbe girişimlerinin gayri milli kalkışmalar olduğunu belirtti.
Yılmaz, bu tür girişimlerin dış bağlantılarla ve uluslararası güç odaklarıyla ilişkili olduğunu ifade ederek, milletin büyük fedakârlıklarla bu süreci geride bıraktığını söyledi.
Terörle mücadele ve Terörsüz Türkiye mesajı
Türkiye'nin aynı anda PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadele yürüttüğünü belirten Yılmaz, bu sürecin siyasi istikrar, ekonomik büyüme ve demokratik gelişim sayesinde yönetildiğini ifade etti.
"Terörsüz Türkiye" hedefini de değerlendiren Yılmaz, terörden arındırılmış bir bölgenin bölgesel iş birliklerini güçlendireceğini belirtti. Türkiye'nin tüm devletlerin sınırlarına saygılı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim toprağımızda da kimsenin gözü olmasın. Buna da müsaade etmeyiz." dedi.
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