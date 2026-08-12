Cansever son yolculuğuna memleketinde uğurlandı

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Cansever, 8 Ağustos 2026’da 59 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından naaşı aile mezarlığına defnedildi. Sanatçının hastalık ve tedavi süreci de vefatının ardından yeniden gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 21:54
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 21:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever’in cenazesi, Almanya’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kuzey Makedonya’ya nakledildi. Sanatçı için 12 Ağustos 2026’da Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Cansever’in ailesi, yakın dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, vasiyeti doğrultusunda aile mezarlığında toprağa verildi.
Lösemi tedavisi görüyordu
Cansever’e 2025 yılının sonlarında akut miyeloid lösemi teşhisi konuldu. Tedavisini Almanya’da sürdüren sanatçıya, uygun donörün bulunmasının ardından Mart 2026’da hematopoietik kök hücre nakli yapıldı.
Nakil sonrasında gelişen ağır enfeksiyonlar ve komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alınan Cansever, tedavi gördüğü hastanede 8 Ağustos 2026’da yaşamını yitirdi.
Sağlık sorunlarına rağmen müziği sürdürdü
Cansever, yaşamının farklı dönemlerinde çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 12 yaşında geçirdiği kaza nedeniyle bir gözünü kaybeden sanatçı, uzun yıllar ankilozan spondilit hastalığıyla da yaşadı.
Müzik çalışmalarını sürdüren Cansever, Türkiye’de geniş kitlelerce özellikle İbo Show programında seslendirdiği “Kara Çadır” ile tanındı. “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin”, “Kime Bu İnat”, “Cemalim”, “Yollar Hasta Ben Yorgunum” ve “Kader” sanatçının bilinen eserleri arasında yer aldı.
Cansever 59 yaşında hayatını kaybetti
Kuzey Makedonya doğumlu Cansever, arabesk ve halk müziği alanında seslendirdiği eserlerle uzun yıllar müzik çalışmalarını sürdürdü. Sanatçının 8 Ağustos’taki vefatının ardından cenazesinin Veles’e götürülmesiyle, memleketinde defnedilmesine ilişkin vasiyeti yerine getirildi.
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Cansever son yolculuğuna memleketinde uğurlandı
Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Cansever, 8 Ağustos 2026’da 59 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından naaşı aile mezarlığına defnedildi. Sanatçının hastalık ve tedavi süreci de vefatının ardından yeniden gündeme geldi.
Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever’in cenazesi, Almanya’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kuzey Makedonya’ya nakledildi. Sanatçı için 12 Ağustos 2026’da Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Cansever’in ailesi, yakın dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, vasiyeti doğrultusunda aile mezarlığında toprağa verildi.
Lösemi tedavisi görüyordu
Cansever’e 2025 yılının sonlarında akut miyeloid lösemi teşhisi konuldu. Tedavisini Almanya’da sürdüren sanatçıya, uygun donörün bulunmasının ardından Mart 2026’da hematopoietik kök hücre nakli yapıldı.
Nakil sonrasında gelişen ağır enfeksiyonlar ve komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alınan Cansever, tedavi gördüğü hastanede 8 Ağustos 2026’da yaşamını yitirdi.
Sağlık sorunlarına rağmen müziği sürdürdü
Cansever, yaşamının farklı dönemlerinde çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 12 yaşında geçirdiği kaza nedeniyle bir gözünü kaybeden sanatçı, uzun yıllar ankilozan spondilit hastalığıyla da yaşadı.
Müzik çalışmalarını sürdüren Cansever, Türkiye’de geniş kitlelerce özellikle İbo Show programında seslendirdiği “Kara Çadır” ile tanındı. “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin”, “Kime Bu İnat”, “Cemalim”, “Yollar Hasta Ben Yorgunum” ve “Kader” sanatçının bilinen eserleri arasında yer aldı.
Cansever 59 yaşında hayatını kaybetti
Kuzey Makedonya doğumlu Cansever, arabesk ve halk müziği alanında seslendirdiği eserlerle uzun yıllar müzik çalışmalarını sürdürdü. Sanatçının 8 Ağustos’taki vefatının ardından cenazesinin Veles’e götürülmesiyle, memleketinde defnedilmesine ilişkin vasiyeti yerine getirildi.
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