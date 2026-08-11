Bolu'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Bolu'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Aksaklar köyü mevkisinde saat 17.30 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alınması için 94 personel ile çok sayıda araç ve 3 helikopter bölgede çalışma yürütüyor. Ekiplerin yangının ilerleyişini durdurmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 19:40
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 19:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yangın, 11 Ağustos 2026 günü Göynük ilçesine bağlı Aksaklar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören köylülerin ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.
İhbarın ardından İlçe Orman İşletme Şefliği ile Mudurnu Orman İşletme Şefliğinden ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Ekipler, bölgeye ulaşmalarının ardından söndürme çalışmalarına başladı.
Üç helikopter çalışmalara katılıyor
Yangına karadan arazözler ve ilk müdahale araçlarıyla müdahale edilirken, havadan helikopterlerle söndürme çalışmalarına destek veriliyor.
Bölgede 8 arazöz, 4 ikmal aracı, 3 helikopter, 10 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı ve 1 greyder görev yapıyor. Söndürme çalışmalarında toplam 94 personel yer alıyor.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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Bolu'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Aksaklar köyü mevkisinde saat 17.30 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alınması için 94 personel ile çok sayıda araç ve 3 helikopter bölgede çalışma yürütüyor. Ekiplerin yangının ilerleyişini durdurmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.
Yangın, 11 Ağustos 2026 günü Göynük ilçesine bağlı Aksaklar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören köylülerin ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.
İhbarın ardından İlçe Orman İşletme Şefliği ile Mudurnu Orman İşletme Şefliğinden ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Ekipler, bölgeye ulaşmalarının ardından söndürme çalışmalarına başladı.
Üç helikopter çalışmalara katılıyor
Yangına karadan arazözler ve ilk müdahale araçlarıyla müdahale edilirken, havadan helikopterlerle söndürme çalışmalarına destek veriliyor.
Bölgede 8 arazöz, 4 ikmal aracı, 3 helikopter, 10 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı ve 1 greyder görev yapıyor. Söndürme çalışmalarında toplam 94 personel yer alıyor.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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