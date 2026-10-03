Bölgeye yeni sağlık üssü! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Bölgeye yeni sağlık üssü! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımları arasında yer alan ve bu hafta hasta kabulüne başlayan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek. 39 milyar lira yatırım bedeli olan hastanenin teknik kapasitesi arasında 451 poliklinik, 546 yoğun bakım yatağı, 65 ameliyathane ve 40 diyaliz yatağı bulunuyor.
Haber Giriş Tarihi: 03.10.2026 11:42
Haber Güncellenme Tarihi: 03.10.2026 11:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm vizyonunun en önemli halkalarından biri olan Şanlıurfa Şehir Hastanesi, bugün yapılacak resmi törenle hizmetini taçlandırıyor. Bölgenin sağlık altyapısına güç katan dev tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle resmen açılıyor.
Toplam 39 milyar liralık dev bir yatırımla hayata geçirilen hastane, modern teknolojik altyapısı ve geniş kapasitesiyle sadece Şanlıurfa'nın değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlıkta referans merkezi konumunda bulunuyor. Hafta başında hasta kabulüne başlayarak bölge halkına hizmet vermeye başlayan hastane, bugün gerçekleştirilecek resmi açılışla tam kapasiteyle faaliyetlerini sürdürecek.
DEV TESİSTE MODERN DONANIM
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımları arasında yer alan tesis, sunduğu imkanlarla dikkati çekiyor. 2 bin yatak kapasitesine sahip hastanede, vatandaşlara en üst düzeyde sağlık hizmeti sunulabilmesi için tüm detaylar düşünüldü.
Hastanenin teknik kapasitesi arasında 451 poliklinik, 546 yoğun bakım yatağı, 65 ameliyathane ve 40 diyaliz yatağı bulunuyor.
SAĞLIK HİZMETİNDE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK
Şanlıurfa ve çevresindeki illerden gelen hastalara modern şartlarda tedavi imkanı sağlayan hastane, 546 yoğun bakım yatağı ile bölgedeki kritik hasta takibi kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından, tesisin bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da yükseltmesi hedefleniyor.
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Bölgeye yeni sağlık üssü! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımları arasında yer alan ve bu hafta hasta kabulüne başlayan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek. 39 milyar lira yatırım bedeli olan hastanenin teknik kapasitesi arasında 451 poliklinik, 546 yoğun bakım yatağı, 65 ameliyathane ve 40 diyaliz yatağı bulunuyor.
Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm vizyonunun en önemli halkalarından biri olan Şanlıurfa Şehir Hastanesi, bugün yapılacak resmi törenle hizmetini taçlandırıyor. Bölgenin sağlık altyapısına güç katan dev tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle resmen açılıyor.
Toplam 39 milyar liralık dev bir yatırımla hayata geçirilen hastane, modern teknolojik altyapısı ve geniş kapasitesiyle sadece Şanlıurfa'nın değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlıkta referans merkezi konumunda bulunuyor. Hafta başında hasta kabulüne başlayarak bölge halkına hizmet vermeye başlayan hastane, bugün gerçekleştirilecek resmi açılışla tam kapasiteyle faaliyetlerini sürdürecek.
DEV TESİSTE MODERN DONANIM
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımları arasında yer alan tesis, sunduğu imkanlarla dikkati çekiyor. 2 bin yatak kapasitesine sahip hastanede, vatandaşlara en üst düzeyde sağlık hizmeti sunulabilmesi için tüm detaylar düşünüldü.
Hastanenin teknik kapasitesi arasında 451 poliklinik, 546 yoğun bakım yatağı, 65 ameliyathane ve 40 diyaliz yatağı bulunuyor.
SAĞLIK HİZMETİNDE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK
Şanlıurfa ve çevresindeki illerden gelen hastalara modern şartlarda tedavi imkanı sağlayan hastane, 546 yoğun bakım yatağı ile bölgedeki kritik hasta takibi kapasitesini önemli ölçüde artırıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından, tesisin bölge halkına sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da yükseltmesi hedefleniyor.
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