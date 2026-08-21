Böcek'in ''İmamoğlu'' itirafı doğrulandı! Baz kayıtları teyit etti
Böcek'in ''İmamoğlu'' itirafı doğrulandı! Baz kayıtları teyit etti
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in 'İmamoğlu 15 milyon euro istedi. 5'ini gönderdim.' itirafı baz kayıtlarınca teyit edildi. İkili o tarihte aynı yerdeymiş.
Haber Giriş Tarihi: 21.08.2026 09:31
Haber Güncellenme Tarihi: 21.08.2026 09:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon euro 'havala' yöntemiyle ödeme yaptığına dair ifadesi, daraltılmış baz raporuyla doğrulandı.
HTS kayıtları, Böcek ve İmamoğlu'nun 30 Kasım 2023'te İstanbul'da bir otelde gerçekleşen görüşmede telefonlarının 15.00-16.00 saatleri arasında otelin bulunduğu Barbaros Caddesi üzerindeki aynı daraltılmış baz istasyonundan sinyal verdiği kaydedildi.
İkinci kritik tarih ise 17 Aralık 2023. Böcek'in ifadesinde, bu tarihte Şişli'deki yüksek katlı bir plazada İmamoğlu ile görüştüğü ve zarf teslimi gerçekleştirdiğini anlatmıştı.
HTS kayıtlarında saat 16.30 ila 17.30 arasında iki ismin telefon sinyalleri yine aynı bölgede kesişti.
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Böcek'in ''İmamoğlu'' itirafı doğrulandı! Baz kayıtları teyit etti
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in 'İmamoğlu 15 milyon euro istedi. 5'ini gönderdim.' itirafı baz kayıtlarınca teyit edildi. İkili o tarihte aynı yerdeymiş.
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon euro 'havala' yöntemiyle ödeme yaptığına dair ifadesi, daraltılmış baz raporuyla doğrulandı.
HTS kayıtları, Böcek ve İmamoğlu'nun 30 Kasım 2023'te İstanbul'da bir otelde gerçekleşen görüşmede telefonlarının 15.00-16.00 saatleri arasında otelin bulunduğu Barbaros Caddesi üzerindeki aynı daraltılmış baz istasyonundan sinyal verdiği kaydedildi.
İkinci kritik tarih ise 17 Aralık 2023. Böcek'in ifadesinde, bu tarihte Şişli'deki yüksek katlı bir plazada İmamoğlu ile görüştüğü ve zarf teslimi gerçekleştirdiğini anlatmıştı.
HTS kayıtlarında saat 16.30 ila 17.30 arasında iki ismin telefon sinyalleri yine aynı bölgede kesişti.
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
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