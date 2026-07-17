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Beykoz soruşturmasında ikinci operasyonun yeni ayrıntıları

Beykoz Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. İmara aykırı işlemler karşılığında haksız menfaat sağladıkları iddia edilen 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, firari durumdaki 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 19:54
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 19:56
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Beykoz soruşturmasında ikinci operasyonun yeni ayrıntıları

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hâkimliğince yapılan değerlendirme sonucunda 2 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, imara aykırı işlemler karşılığında maddi menfaat sağladıkları iddiasıyla soruşturmanın yürütüldüğü bildirildi.

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