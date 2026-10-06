Bahçeli seçim için tarih verdi: Erdoğan'ın yeniden aday olması Türkiye'nin hayrınadır
Bahçeli seçim için tarih verdi: Erdoğan'ın yeniden aday olması Türkiye'nin hayrınadır
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve seçilmesi gereklidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı Türkiye ve bölgemiz hayrına olacaktır. Meclis'te seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı ve 2028 yılında seçim yapılmalıdır. Türkiye'nin şahlanışına tanık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı!' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 13:22
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 13:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:
* Yurt içinden ve yurt dışından bizi takip eden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle birlikte bu çatı altında olmaktan gurur duyuyorum.
"ÖNEMLİ İÇ VE DIŞ GELİŞMELER YAŞANACAK"
* Yeni yasama yılında başarılar diliyorum. Önemli iç ve dış gelişmelerin yaşanacağı yeni dönemin ülkemize, milletimize, siyaset ve demokrasi hayatımıza, aynı zamanda siyasi parti grupları ile sayın milletvekillerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.
* Yasama organının kurumsal adresi Gazi Meclisimiz, şüphesiz milletimizin talep ve menfaatlerinin, inanç ve değerlerinin, tarihî hafızasının ve gelecek beklentilerinin temsil mekanizması ile vücut bulduğu, ülkemizdeki farklı seslerin uyumu ile devlet orkestrasına dönüştüğü, ortak aklın ve millî iradenin tecelligâhı Türk devletinin kalpgâhıdır.
"MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSUNUN SARSILMAZ İRADESİDİR"
* Asırlar geçse de, kurumlar dönüşse, yöntemler değişse de pergelin sabit ucunda Türk devlet geleneğinin danışma ve meşveret kültürü vardır ve bu kültür, Türk töresinin ana omurgasını teşkil etmektedir.
* İstişare ve danışmanın sonucu olarak ortak akıl ile alınan kararlar, kamu vicdanının gür sesi, toplumsal dayanışmanın güçlü zemini, millî birlik ve beraberlik duygusunun sarsılmaz iradesidir.
* Yanlışı telafi, noksanı tamam eden millî muhakeme ve muhasebe mekanizması olan istişare ve danışma, aynı zamanda toplumsal fay hatlarını doldurarak sosyal gerilimleri önleyen ve bir arada yaşama iradesini tahkim eden millî aidiyet ve mensubiyet şuurudur.
* İstanbul'un işgaliyle türlü tehlikeleri atlatarak Ankara'ya koşan mebuslar, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal davasını yaşatmış, Sevr çağrısını tarihin çöplüğüne atmıştır.
* Unutulmaması gerekir ki İstiklâl Harbi'nin ana karargâhı Büyük Millet Meclisi'dir. 15 Temmuz hain kalkışmasında yazılan demokrasi destanının merkezi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.
*Türk milleti, Millî Mücadelesi'ni Meclis çatısı altında vererek dünya siyasi tarihinde nadir ve müstesna bir yere sahip olmuştur. Bu sebeptendir ki Türk milleti için Meclis, olağan dönemler kadar olağanüstü dönemleri sevk ve idare etme kabiliyeti, barışta olduğu kadar savaşa da hazır olabilme kapasitesi, vatanına, toprağına, istiklal ve egemenliğine göz dikenlere karşı mücadele iradesidir.
"TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ YOLCULUĞU GÜNEŞLİ VE PÜRÜZSÜZ YOLLARDA GERÇEKLEŞMEMİŞTİR"
* Türkiye'nin demokrasi yolculuğu güneşli ve pürüzsüz yollarda gerçekleşmemiştir. Cumhuriyet dönemi ile birlikte Türk demokrasisi askerî darbelerle sınanmış ve her bir askerî darbe, Türk demokrasisinde yaralı hafıza durakları oluşturmuştur.
* Türk siyasetinde darbeler, devlet kurumsallığının zayıflamasına, imkân ve fırsatların heba olmasına ve devletin yüksek politik hafızasının daralmasına sebebiyet vermiş, ancak Türk milletinin demokrasiye sadakati eksilmemiş, bilakis daha da güçlenmiştir.
* Parlamenter sistemin uygulandığı dönemde istikrarsız hükümetler, koalisyon kavgaları, siyasi kutuplaşma ve anlaşmazlıklar hızlı ve etkin kararlar alınmasına mâni olmuş, millet ve devlet hayatında pek çok çarpıklığı teşvik edip tetiklemiştir.
* Hatırlatmak isterim ki çok partili hayata geçilen 21 Temmuz 1946 ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hukuken ve fiilen uygulanmaya başladığı 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında 51 Cumhuriyet Hükümeti kurulmuş, ortalama ömrü 1 yıl 5 ay olan kısa ömürlü hükümetler, koalisyon pazarlıkları ve belirsizliğin ortaya çıkardığı istikrarsızlık, Türkiye'nin küresel rekabette geri kalmasına sebep olmuştur.
* Bu bağlamda siyaset kurumuna düşen görev, sorunların çözüm adresi ve güçlü kurumsallığın teminatı olmaktır. Siyasi yelpazenin neresinde konumlanırsa konumlansın, siyasi partiler programları ve ideolojik yönelimleriyle siyasetin alanını genişletmek, toplum müştereklerinin zeminini güçlendirmek için vardır.
* Türk milletine hizmette birbiriyle yarışırken aynı zamanda demokratik kültürün olgunlaşması ve devletin yüksek politikalarının devamlılık sağlaması için iletişim ve mutabakat içerisinde olmak durumundadır.
* Bunları bilmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mazisini, ruhunu ve davasını bilmek, yasama sorumluluğunun mahiyetini kavrayabilmektir. Popülist heveslerden kurtulmak, kısır ve verimsiz siyasi tartışmalardan kaçınmak, Türk milletinin âli menfaatleri, huzur ve refahı için gayret etmek, Türk devletinin bekası ve ilerlemesi için çaba göstermektir.
* Bunu bilmek, Türk milletine hizmet yolunda siyasette rekabet ederken, Türk devletinin millî siyasetinde sırf iktidarın karşısında olmak adına "Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın." çukuruna düşmemektir. Bu vesileyle siyasi partilere ve Türk milletini temsil eden muhterem milletvekillerine yeni yasama yılı münasebetiyle şu hususları hatırlatmak isterim;
"POLİTİK MERKEZİMİZ TÜRKİYE"
* İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da pergelimizin sabit ucu Ankara'dır.
* Siyasette yöntem olarak ayrılsak da yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir. Siyasete farklı pencerelerden bakıyor olsak da gelecek ufkumuz müreffeh toplum gücü Türkiye'dir. Bu hatırlatmalarla birlikte yeni yasama yılında siyasi partilerimizin hizmette rekabet, istikbalde, istiklalde vahdet, istikbalde gayret içerisinde olmalarını temenni ediyorum.
YENİ YASAMA YILI
* Türk milletinin 100 yıla damgasını vuracağı Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın başında, 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girdiğimiz bir dönemde, "Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda." temasıyla 7 Mayıs 2026 tarihinde başlattığımız 15. Olağan Kurultay sürecimizde, 4 Ekim 2026 itibarıyla ilçe ve il kongrelerimiz tamamlanmıştır.
* İnancın ve itimadın tazelendiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği, partimizi büyütme heyecan, arzu ve kararlılığının coşkuya dönüştüğü her kongremiz toy havasında geçmiş, kaybedenin olmadığı kongrelerimizde ülkücü irade tecelli ederek lider ülke Türkiye hedefimizi gerçekleştirecek kadrolarımız seçilmiştir. Kurultay sürecimiz olan büyük kongremiz de tamamlanacak. Partimiz aynı ülkü, değişmez irade ve sarsılmaz inançla kutlu ülkülerine yürümeye devam edecektir.
"TARİHİ FIRSAT ÖNÜMÜZDE"
* Vatan sevgimizden ödün vermedik. Siyaseti huzurun tesis aracı olarak gördük. Terörden kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Kardeşliğin kök salacağı istikbali birlikte çizeceğimiz bir zamandayız. Milletin bu konuda kararı nettir, bu topraklardan terörün silinip atılmasıdır.
FON SORUŞTURMALARI
* Her iddia şeffafça soruşturulmalı, Türkiye toplumsal güven erozyonu altında kalmamalıdır.
* Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmaları ile karşı karşıya bırakılmamalıdır.
"BM'NİN SİYASİ MERKEZİ NEW YORK İSE, ADALET MERKEZİ ANKARA'DIR"
* BM, insanlığın yaşadığı soykırımlara karşı küresel adalet adına müdahale edememektedir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; dünya beşten büyüktür. BM'nin siyasi merkezi New York ise, adalet merkezi Ankara'dır.
* Eli kanlı Netanyahu'nun BM Genel kuruluna hitabı, insanlık tarihinin utanç vesikası olmuştur. İsrail bütün milletler için tehdittir. BM, karar alıcı mekanizmalardan yoksun durumdadır.
* İsrail yayılmacılığı ve saldırganlığının önlenmesi için caydırıcı bir İslam Barış Gücü'nün oluşturulması kaçınılmazdır.
* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve seçilmesi gereklidir. Bu dönemde tecrübeye ve iradeye ihtiyaç vardır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge yolunda istikamet değiştirmeye değil mevcut durumu yönlendirmeye ihtiyacı vardır.
* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha görev yapması gereklidir. Yeniden aday olması ve seçilmesi arzumuz ve talebimizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 kez daha aday olmalıdır. Adaylığı Türkiye ve bölgemiz hayrına olacaktır.
* Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır.
* Meclis'te seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı ve 2028 yılında seçim yapılmalıdır ve istikrar devam etmelidir. Belirsizlik ortadan kalkacak ve ülkemiz dolu dizgin yoluna devam edecektir. Bizim meselemiz şahısların kariyeri değil devletin devamlığı ve lider ülke Türkiye'nin inşaasıdır.
* Yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üç temel erkin ahenk içinde çalışmasına ve istikrarın sürdürülmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurumsallığına dayanmaktadır. Devleti oluşturan bu anayasal erklerin kuvvetler ayrılığı esasında bağımsız ve uyum içerisinde milli kaynak, imkân ve kabiliyetlerin seferber edilerek bereketin ve bolluğun milletimizin üzerine yağmasını öngörmektedir.
" YÜRÜTMEDE ERDOĞAN, YASAMADA MHP"
* Partimiz 2028'i bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede hedef saptırmaya yönelik girişimler son bulmalı, adaylık netleşmelidir. Cumhurbaşkanı ile birlikte kuşkusuz ki Meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalıdır.
* Türkiye'nin şahlanışına tanık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şekilde ifade ediyorum: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı.
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Bahçeli seçim için tarih verdi: Erdoğan'ın yeniden aday olması Türkiye'nin hayrınadır
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve seçilmesi gereklidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı Türkiye ve bölgemiz hayrına olacaktır. Meclis'te seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı ve 2028 yılında seçim yapılmalıdır. Türkiye'nin şahlanışına tanık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı!' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları:
* Yurt içinden ve yurt dışından bizi takip eden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle birlikte bu çatı altında olmaktan gurur duyuyorum.
"ÖNEMLİ İÇ VE DIŞ GELİŞMELER YAŞANACAK"
* Yeni yasama yılında başarılar diliyorum. Önemli iç ve dış gelişmelerin yaşanacağı yeni dönemin ülkemize, milletimize, siyaset ve demokrasi hayatımıza, aynı zamanda siyasi parti grupları ile sayın milletvekillerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.
* Yasama organının kurumsal adresi Gazi Meclisimiz, şüphesiz milletimizin talep ve menfaatlerinin, inanç ve değerlerinin, tarihî hafızasının ve gelecek beklentilerinin temsil mekanizması ile vücut bulduğu, ülkemizdeki farklı seslerin uyumu ile devlet orkestrasına dönüştüğü, ortak aklın ve millî iradenin tecelligâhı Türk devletinin kalpgâhıdır.
"MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSUNUN SARSILMAZ İRADESİDİR"
* Asırlar geçse de, kurumlar dönüşse, yöntemler değişse de pergelin sabit ucunda Türk devlet geleneğinin danışma ve meşveret kültürü vardır ve bu kültür, Türk töresinin ana omurgasını teşkil etmektedir.
* İstişare ve danışmanın sonucu olarak ortak akıl ile alınan kararlar, kamu vicdanının gür sesi, toplumsal dayanışmanın güçlü zemini, millî birlik ve beraberlik duygusunun sarsılmaz iradesidir.
* Yanlışı telafi, noksanı tamam eden millî muhakeme ve muhasebe mekanizması olan istişare ve danışma, aynı zamanda toplumsal fay hatlarını doldurarak sosyal gerilimleri önleyen ve bir arada yaşama iradesini tahkim eden millî aidiyet ve mensubiyet şuurudur.
* İstanbul'un işgaliyle türlü tehlikeleri atlatarak Ankara'ya koşan mebuslar, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal davasını yaşatmış, Sevr çağrısını tarihin çöplüğüne atmıştır.
* Unutulmaması gerekir ki İstiklâl Harbi'nin ana karargâhı Büyük Millet Meclisi'dir. 15 Temmuz hain kalkışmasında yazılan demokrasi destanının merkezi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.
*Türk milleti, Millî Mücadelesi'ni Meclis çatısı altında vererek dünya siyasi tarihinde nadir ve müstesna bir yere sahip olmuştur. Bu sebeptendir ki Türk milleti için Meclis, olağan dönemler kadar olağanüstü dönemleri sevk ve idare etme kabiliyeti, barışta olduğu kadar savaşa da hazır olabilme kapasitesi, vatanına, toprağına, istiklal ve egemenliğine göz dikenlere karşı mücadele iradesidir.
"TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİ YOLCULUĞU GÜNEŞLİ VE PÜRÜZSÜZ YOLLARDA GERÇEKLEŞMEMİŞTİR"
* Türkiye'nin demokrasi yolculuğu güneşli ve pürüzsüz yollarda gerçekleşmemiştir. Cumhuriyet dönemi ile birlikte Türk demokrasisi askerî darbelerle sınanmış ve her bir askerî darbe, Türk demokrasisinde yaralı hafıza durakları oluşturmuştur.
* Türk siyasetinde darbeler, devlet kurumsallığının zayıflamasına, imkân ve fırsatların heba olmasına ve devletin yüksek politik hafızasının daralmasına sebebiyet vermiş, ancak Türk milletinin demokrasiye sadakati eksilmemiş, bilakis daha da güçlenmiştir.
* Parlamenter sistemin uygulandığı dönemde istikrarsız hükümetler, koalisyon kavgaları, siyasi kutuplaşma ve anlaşmazlıklar hızlı ve etkin kararlar alınmasına mâni olmuş, millet ve devlet hayatında pek çok çarpıklığı teşvik edip tetiklemiştir.
* Hatırlatmak isterim ki çok partili hayata geçilen 21 Temmuz 1946 ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hukuken ve fiilen uygulanmaya başladığı 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında 51 Cumhuriyet Hükümeti kurulmuş, ortalama ömrü 1 yıl 5 ay olan kısa ömürlü hükümetler, koalisyon pazarlıkları ve belirsizliğin ortaya çıkardığı istikrarsızlık, Türkiye'nin küresel rekabette geri kalmasına sebep olmuştur.
* Bu bağlamda siyaset kurumuna düşen görev, sorunların çözüm adresi ve güçlü kurumsallığın teminatı olmaktır. Siyasi yelpazenin neresinde konumlanırsa konumlansın, siyasi partiler programları ve ideolojik yönelimleriyle siyasetin alanını genişletmek, toplum müştereklerinin zeminini güçlendirmek için vardır.
* Türk milletine hizmette birbiriyle yarışırken aynı zamanda demokratik kültürün olgunlaşması ve devletin yüksek politikalarının devamlılık sağlaması için iletişim ve mutabakat içerisinde olmak durumundadır.
* Bunları bilmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mazisini, ruhunu ve davasını bilmek, yasama sorumluluğunun mahiyetini kavrayabilmektir. Popülist heveslerden kurtulmak, kısır ve verimsiz siyasi tartışmalardan kaçınmak, Türk milletinin âli menfaatleri, huzur ve refahı için gayret etmek, Türk devletinin bekası ve ilerlemesi için çaba göstermektir.
* Bunu bilmek, Türk milletine hizmet yolunda siyasette rekabet ederken, Türk devletinin millî siyasetinde sırf iktidarın karşısında olmak adına "Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın." çukuruna düşmemektir. Bu vesileyle siyasi partilere ve Türk milletini temsil eden muhterem milletvekillerine yeni yasama yılı münasebetiyle şu hususları hatırlatmak isterim;
"POLİTİK MERKEZİMİZ TÜRKİYE"
* İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Siyasi rekabet alanımız ne kadar geniş olsa da pergelimizin sabit ucu Ankara'dır.
* Siyasette yöntem olarak ayrılsak da yönümüz Türk istiklal ve egemenliğidir. Siyasete farklı pencerelerden bakıyor olsak da gelecek ufkumuz müreffeh toplum gücü Türkiye'dir. Bu hatırlatmalarla birlikte yeni yasama yılında siyasi partilerimizin hizmette rekabet, istikbalde, istiklalde vahdet, istikbalde gayret içerisinde olmalarını temenni ediyorum.
YENİ YASAMA YILI
* Türk milletinin 100 yıla damgasını vuracağı Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın başında, 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girdiğimiz bir dönemde, "Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda." temasıyla 7 Mayıs 2026 tarihinde başlattığımız 15. Olağan Kurultay sürecimizde, 4 Ekim 2026 itibarıyla ilçe ve il kongrelerimiz tamamlanmıştır.
* İnancın ve itimadın tazelendiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği, partimizi büyütme heyecan, arzu ve kararlılığının coşkuya dönüştüğü her kongremiz toy havasında geçmiş, kaybedenin olmadığı kongrelerimizde ülkücü irade tecelli ederek lider ülke Türkiye hedefimizi gerçekleştirecek kadrolarımız seçilmiştir. Kurultay sürecimiz olan büyük kongremiz de tamamlanacak. Partimiz aynı ülkü, değişmez irade ve sarsılmaz inançla kutlu ülkülerine yürümeye devam edecektir.
"TARİHİ FIRSAT ÖNÜMÜZDE"
* Vatan sevgimizden ödün vermedik. Siyaseti huzurun tesis aracı olarak gördük. Terörden kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Kardeşliğin kök salacağı istikbali birlikte çizeceğimiz bir zamandayız. Milletin bu konuda kararı nettir, bu topraklardan terörün silinip atılmasıdır.
FON SORUŞTURMALARI
* Her iddia şeffafça soruşturulmalı, Türkiye toplumsal güven erozyonu altında kalmamalıdır.
* Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmaları ile karşı karşıya bırakılmamalıdır.
"NETANYAHU'NUN BM'DE KONUŞMASI UTANÇ VERİCİDİR"
* BM soykırıma müdahale edememektedir. Bu kurum zorbalığa mukavemet etmekte yoksundur. Netanyahu'nun BM'de konuşması utanç vericidir. BM'de hezeyanları Batı'nın iflas etmiş değerlenin aynaya yansımasıdır.
"BM'NİN SİYASİ MERKEZİ NEW YORK İSE, ADALET MERKEZİ ANKARA'DIR"
* BM, insanlığın yaşadığı soykırımlara karşı küresel adalet adına müdahale edememektedir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; dünya beşten büyüktür. BM'nin siyasi merkezi New York ise, adalet merkezi Ankara'dır.
* Eli kanlı Netanyahu'nun BM Genel kuruluna hitabı, insanlık tarihinin utanç vesikası olmuştur. İsrail bütün milletler için tehdittir. BM, karar alıcı mekanizmalardan yoksun durumdadır.
* İsrail yayılmacılığı ve saldırganlığının önlenmesi için caydırıcı bir İslam Barış Gücü'nün oluşturulması kaçınılmazdır.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI TÜRKİYE'NİN HAYRINA OLACAK"
* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve seçilmesi gereklidir. Bu dönemde tecrübeye ve iradeye ihtiyaç vardır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge yolunda istikamet değiştirmeye değil mevcut durumu yönlendirmeye ihtiyacı vardır.
* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha görev yapması gereklidir. Yeniden aday olması ve seçilmesi arzumuz ve talebimizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 kez daha aday olmalıdır. Adaylığı Türkiye ve bölgemiz hayrına olacaktır.
* Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik kapasite dikkate alındığında kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır.
* Meclis'te seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı ve 2028 yılında seçim yapılmalıdır ve istikrar devam etmelidir. Belirsizlik ortadan kalkacak ve ülkemiz dolu dizgin yoluna devam edecektir. Bizim meselemiz şahısların kariyeri değil devletin devamlığı ve lider ülke Türkiye'nin inşaasıdır.
* Yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üç temel erkin ahenk içinde çalışmasına ve istikrarın sürdürülmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurumsallığına dayanmaktadır. Devleti oluşturan bu anayasal erklerin kuvvetler ayrılığı esasında bağımsız ve uyum içerisinde milli kaynak, imkân ve kabiliyetlerin seferber edilerek bereketin ve bolluğun milletimizin üzerine yağmasını öngörmektedir.
" YÜRÜTMEDE ERDOĞAN, YASAMADA MHP"
* Partimiz 2028'i bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede hedef saptırmaya yönelik girişimler son bulmalı, adaylık netleşmelidir. Cumhurbaşkanı ile birlikte kuşkusuz ki Meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakı'nda olmalıdır.
* Türkiye'nin şahlanışına tanık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şekilde ifade ediyorum: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı.
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