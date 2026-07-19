Bahçeli'den Kıbrıs mesajı: İlelebet Türk kalacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs'ta iki eşit millet ve iki egemen devlet bulunduğunu belirtti. Bahçeli, "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır" ifadelerini kullanırken, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Yılı Türkiye Raporu'nda yer alan değerlendirmelere de tepki gösterdi.
Haber Giriş Tarihi: 19.07.2026 14:43
Haber Güncellenme Tarihi: 19.07.2026 14:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bahçeli, mesajında Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, harekâtın Ada'ya barış ve istikrar getirdiğini ifade etti. Harekât sırasında görev alan şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını kaydetti.
Kıbrıs'ta iki egemen devlet vurgusu
Açıklamasında Kıbrıs'ın Türkiye açısından stratejik önemine dikkat çeken Bahçeli, Ada'nın Doğu Akdeniz'deki milli hak ve menfaatlerin kilit noktası olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk halkının egemen bir halk olduğunu ifade eden Bahçeli, "Ada'da iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır." değerlendirmesinde bulundu.
Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumuyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, Ankara ile Lefkoşa'nın kaderinin birbirinden ayrılamayacağını söyledi.
Avrupa Parlamentosu raporuna tepki
MHP Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 Yılı Türkiye Raporu'nda Kıbrıs Türk halkına ilişkin değerlendirmeleri eleştirdi. Raporda Kıbrıs Türklerinin "meşru bir topluluk" olarak tanımlanmasına ve federasyon modelinin çözüm olarak öne çıkarılmasına karşı çıktı.
Bahçeli, Kıbrıs Türk halkına azınlık statüsü dayatılamayacağını belirterek, Kıbrıs Türklerinin geleceğine ilişkin karar iradesinin Brüksel'de değil, Kıbrıs Türk halkında ve Türkiye'de olduğunu ifade etti.
Türk askerinin varlığına vurgu yaptı
Açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ada'daki varlığına da değinen Bahçeli, Türk askerinin yeni saldırıları önleyen caydırıcılığın ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin teminatı olduğunu söyledi. Bahçeli, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün sürmesinin önemine işaret etti.
Mesajının sonunda Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle andı. Ayrıca dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı anarak, "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.
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Bahçeli'den Kıbrıs mesajı: İlelebet Türk kalacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs'ta iki eşit millet ve iki egemen devlet bulunduğunu belirtti. Bahçeli, "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır" ifadelerini kullanırken, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Yılı Türkiye Raporu'nda yer alan değerlendirmelere de tepki gösterdi.
Bahçeli, mesajında Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, harekâtın Ada'ya barış ve istikrar getirdiğini ifade etti. Harekât sırasında görev alan şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını kaydetti.
Kıbrıs'ta iki egemen devlet vurgusu
Açıklamasında Kıbrıs'ın Türkiye açısından stratejik önemine dikkat çeken Bahçeli, Ada'nın Doğu Akdeniz'deki milli hak ve menfaatlerin kilit noktası olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk halkının egemen bir halk olduğunu ifade eden Bahçeli, "Ada'da iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır." değerlendirmesinde bulundu.
Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumuyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, Ankara ile Lefkoşa'nın kaderinin birbirinden ayrılamayacağını söyledi.
Avrupa Parlamentosu raporuna tepki
MHP Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu'nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 Yılı Türkiye Raporu'nda Kıbrıs Türk halkına ilişkin değerlendirmeleri eleştirdi. Raporda Kıbrıs Türklerinin "meşru bir topluluk" olarak tanımlanmasına ve federasyon modelinin çözüm olarak öne çıkarılmasına karşı çıktı.
Bahçeli, Kıbrıs Türk halkına azınlık statüsü dayatılamayacağını belirterek, Kıbrıs Türklerinin geleceğine ilişkin karar iradesinin Brüksel'de değil, Kıbrıs Türk halkında ve Türkiye'de olduğunu ifade etti.
Türk askerinin varlığına vurgu yaptı
Açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ada'daki varlığına da değinen Bahçeli, Türk askerinin yeni saldırıları önleyen caydırıcılığın ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin teminatı olduğunu söyledi. Bahçeli, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün sürmesinin önemine işaret etti.
Mesajının sonunda Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmet ve minnetle andı. Ayrıca dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı anarak, "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.
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