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Babala TV hesabına yurt dışı kaynaklı şüpheli döviz girişi!

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un, depremin yaşandığı süreçte banka hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda döviz girişi olduğu ve o nedenle MASAK'a takıldığı öğrenildi.

Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 12:27
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 12:28
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Babala TV hesabına yurt dışı kaynaklı şüpheli döviz girişi!

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüpheli İşlem Bildirimi

Soruşturmaya ilişkin ortaya çıkan yeni detaylara göre, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Babala TV’nin banka hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda döviz girişi olduğu tespit edildi. Söz konusu hesaplardaki olağandışı hareketliliği şüpheli bulan özel bir banka, durumu Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirdi. MASAK, gelen ihbar üzerine hesap hareketlerini mercek altına alarak inceleme başlattı.

Gözaltı Süreci Devam Ediyor

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında mali denetçiler, Ahbap çalışanları ve kripto işi yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemleri için Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yurt dışından, çoğunlukla gurbetçi vatandaşlardan geldiği tahmin edilen dövizlerin akıbeti ise henüz bilinmiyor.

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