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Ayasofya ''İncil'' provokasyonu! Halkı düşmanlığa tahrikten gözaltına alındılar
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yüksek sesle İncil okunduğu iddiası üzerine harekete geçildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ziyaret bölümünde 2 kişinin sesli şekilde İncil okuduğunu belirledi.
Polis ekipleri, bu bölüme giderek Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri tespit edilen I.F (32) ile V.F'yi (36) yakaladı.
Haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem başlatılan kişiler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
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