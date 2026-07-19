Akın Gürlek'ten Yazıcıoğlu dosyasına ilişkin açıklama
Akın Gürlek'ten Yazıcıoğlu dosyasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya dair açıklamada bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada FETÖ/PDY bağlantılarına ilişkin yeni delillerin değerlendirildiğini belirten Gürlek, soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın hukukun çizdiği sınırlar içinde gerekli adımların atılacağını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 19.07.2026 15:53
Haber Güncellenme Tarihi: 19.07.2026 15:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Akın Gürlek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmalar arasında yer aldığını belirtti. Açıklamaya göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada 29 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 27 şüpheli gözaltına alınırken, 19 kişi tutuklandı. Sekiz şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer iki şüphelinin ise başka dosyalar kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu bildirildi.
FETÖ bağlantılarına ilişkin deliller inceleniyor
Bakan Gürlek, dosyada FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik iddiaların, örgütsel irtibatların, Adil Öksüz bağlantısının, ByLock kayıtlarının ve bazı şüphelilerin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmalarına ilişkin bilgilerin soruşturma dosyasında titizlikle değerlendirildiğini kaydetti.
Soruşturmanın, yalnızca helikopter kazasına ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını değil, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen örgütsel yapıların da tüm yönleriyle incelenmesini kapsadığı ifade edildi.
Gürlek'ten soruşturmaya ilişkin mesaj
Akın Gürlek açıklamasında, devletin hukukun çizdiği sınırlar içerisinde maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir." ifadelerini kullandı.
Gürlek ayrıca, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve görev alan kamu personeline teşekkür ederek, Muhsin Yazıcıoğlu ve olayda yaşamını yitiren diğer kişileri rahmetle andı. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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Akın Gürlek'ten Yazıcıoğlu dosyasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya dair açıklamada bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada FETÖ/PDY bağlantılarına ilişkin yeni delillerin değerlendirildiğini belirten Gürlek, soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın hukukun çizdiği sınırlar içinde gerekli adımların atılacağını ifade etti.
Akın Gürlek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmalar arasında yer aldığını belirtti. Açıklamaya göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada 29 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 27 şüpheli gözaltına alınırken, 19 kişi tutuklandı. Sekiz şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer iki şüphelinin ise başka dosyalar kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu bildirildi.
FETÖ bağlantılarına ilişkin deliller inceleniyor
Bakan Gürlek, dosyada FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik iddiaların, örgütsel irtibatların, Adil Öksüz bağlantısının, ByLock kayıtlarının ve bazı şüphelilerin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmalarına ilişkin bilgilerin soruşturma dosyasında titizlikle değerlendirildiğini kaydetti.
Soruşturmanın, yalnızca helikopter kazasına ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını değil, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen örgütsel yapıların da tüm yönleriyle incelenmesini kapsadığı ifade edildi.
Gürlek'ten soruşturmaya ilişkin mesaj
Akın Gürlek açıklamasında, devletin hukukun çizdiği sınırlar içerisinde maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir." ifadelerini kullandı.
Gürlek ayrıca, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve görev alan kamu personeline teşekkür ederek, Muhsin Yazıcıoğlu ve olayda yaşamını yitiren diğer kişileri rahmetle andı. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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