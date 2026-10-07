AK Parti’den Erdoğan’ın adaylığına net mesaj

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’a yönelik adaylık çağrısını değerlendiren Çelik, Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki dönemdeki cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 19:18
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 19:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çelik, MYK gündemine ilişkin açıklamasında “Terörsüz Türkiye” süreci, fon soruşturması, Suriye ve Irak’taki gelişmeler ile Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımına ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye ziyareti konusunda çalışmaların sürdüğünü ancak tarihin henüz kesinleşmediğini belirtti.
Bahçeli’nin çağrısına teşekkür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması yönündeki çağrısına değinen Çelik, Bahçeli’ye teşekkür etti.
Çelik, “Öncelikle Sayın Bahçeli'ye bu güçlü vurgusu, bu güçlü cümleleri için bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi.
Erdoğan’ın adaylığının AK Parti açısından tartışmaya açık olmadığını belirten Çelik, “Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez diye, bizim açımızdan Cumhurbaşkanımızın adaylığı böyle bir değere, böyle bir kıymete sahiptir” ifadelerini kullandı.
Özgür Özel’in iddialarına yanıt
Ömer Çelik, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan iddialarına da yanıt verdi.
Sürecin aydınlatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın irade ortaya koyduğunu savunan Çelik, devlet kurumlarının koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Çelik, iddialarla ilgili bilgi veya belgesi bulunanların yargıya başvurması gerektiğini belirterek, “Elinde belge olan, bilgi olan alsın getirsin. Götürsün yargıya versin” dedi.
Fon soruşturması için ‘karanlık nokta kalmayacak’ mesajı
Fon soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmalara da değinen Çelik, Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda sürecin incelendiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Devlet Denetleme Kurulunu da görevlendirdiğini söyledi.
Çelik, soruşturmanın tamamlanmasıyla suçluların cezalandırılması ve mağdur olan kişilerin haklarının korunmasının amaçlandığını ifade ederek, “Hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır” dedi.
‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması
Çelik, MYK gündeminin önemli başlıklarından birinin “Terörsüz Türkiye” süreci olduğunu söyledi. Parti bünyesinde oluşturulan mekanizmaların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çelik, sürecin Suriye ve Irak boyutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Örgütün silah bırakması, yapılanmalarının faaliyetlerine son vermesi ve mensuplarının belirlenen noktalarda toplanmasının Çerçeve Yasa’nın uygulanmasının gerek şartları arasında bulunduğunu ifade etti.
Erdoğan’ın Suriye ziyareti için çalışma sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası Suriye ziyaretine ilişkin soruyu da yanıtlayan Çelik, ziyaret konusunda Türkiye ile Suriye arasında çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
Çelik, “Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gitme arzusu var. Tabii bu Suriye ile birlikte koordine edilecek bir konu. Çalışılıyor bunun üzerinde” dedi. Ziyaret tarihinin henüz kesinleşmediğini kaydetti.
Cemil Tugay’a ‘hoş geldin’ mesajı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasını da değerlendiren Çelik, Tugay’a “hoş geldin” dedi.
Çelik, İzmir’de bundan sonraki süreçte koordinasyon içerisinde hizmetlerin sürdürüleceğini ifade etti.
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AK Parti’den Erdoğan’ın adaylığına net mesaj
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’a yönelik adaylık çağrısını değerlendiren Çelik, Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki dönemdeki cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu söyledi.
Çelik, MYK gündemine ilişkin açıklamasında “Terörsüz Türkiye” süreci, fon soruşturması, Suriye ve Irak’taki gelişmeler ile Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılımına ilişkin de değerlendirmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye ziyareti konusunda çalışmaların sürdüğünü ancak tarihin henüz kesinleşmediğini belirtti.
Bahçeli’nin çağrısına teşekkür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması yönündeki çağrısına değinen Çelik, Bahçeli’ye teşekkür etti.
Çelik, “Öncelikle Sayın Bahçeli'ye bu güçlü vurgusu, bu güçlü cümleleri için bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ki Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi.
Erdoğan’ın adaylığının AK Parti açısından tartışmaya açık olmadığını belirten Çelik, “Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez diye, bizim açımızdan Cumhurbaşkanımızın adaylığı böyle bir değere, böyle bir kıymete sahiptir” ifadelerini kullandı.
Özgür Özel’in iddialarına yanıt
Ömer Çelik, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan iddialarına da yanıt verdi.
Sürecin aydınlatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın irade ortaya koyduğunu savunan Çelik, devlet kurumlarının koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Çelik, iddialarla ilgili bilgi veya belgesi bulunanların yargıya başvurması gerektiğini belirterek, “Elinde belge olan, bilgi olan alsın getirsin. Götürsün yargıya versin” dedi.
Fon soruşturması için ‘karanlık nokta kalmayacak’ mesajı
Fon soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmalara da değinen Çelik, Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda sürecin incelendiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Devlet Denetleme Kurulunu da görevlendirdiğini söyledi.
Çelik, soruşturmanın tamamlanmasıyla suçluların cezalandırılması ve mağdur olan kişilerin haklarının korunmasının amaçlandığını ifade ederek, “Hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır” dedi.
‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması
Çelik, MYK gündeminin önemli başlıklarından birinin “Terörsüz Türkiye” süreci olduğunu söyledi. Parti bünyesinde oluşturulan mekanizmaların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çelik, sürecin Suriye ve Irak boyutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Örgütün silah bırakması, yapılanmalarının faaliyetlerine son vermesi ve mensuplarının belirlenen noktalarda toplanmasının Çerçeve Yasa’nın uygulanmasının gerek şartları arasında bulunduğunu ifade etti.
Erdoğan’ın Suriye ziyareti için çalışma sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası Suriye ziyaretine ilişkin soruyu da yanıtlayan Çelik, ziyaret konusunda Türkiye ile Suriye arasında çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.
Çelik, “Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye gitme arzusu var. Tabii bu Suriye ile birlikte koordine edilecek bir konu. Çalışılıyor bunun üzerinde” dedi. Ziyaret tarihinin henüz kesinleşmediğini kaydetti.
Cemil Tugay’a ‘hoş geldin’ mesajı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasını da değerlendiren Çelik, Tugay’a “hoş geldin” dedi.
Çelik, İzmir’de bundan sonraki süreçte koordinasyon içerisinde hizmetlerin sürdürüleceğini ifade etti.
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