Adli tatil 20 Temmuz'da başlıyor, hangi davalar sürecek?
Adli tatil 20 Temmuz'da başlıyor, hangi davalar sürecek?
Adli tatil, 2026 yılında 20 Temmuz'da başlayacak ve 31 Ağustos'ta sona erecek. Bu süreçte adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu bulunan ve acil nitelik taşıyan davaları karara bağlayacak. Diğer dosyaların görülmesine ise yeni adli yılın başlamasına kadar ara verilecek. Adli tatil sürecindeki uygulama, yargılaması devam eden dosyaları bulunan kişi ve kurumlar tarafından yakından takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 19.07.2026 12:38
Haber Güncellenme Tarihi: 19.07.2026 12:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adli tatil boyunca nöbetçi mahkemeler, tutuklu sanıkların bulunduğu davalar ile kanun gereği gecikmesinde sakınca bulunan acil iş ve işlemleri değerlendirecek. Bu kapsam dışında kalan davalar ise adli tatilin sona ermesinin ardından yeni adli yılda görülmeye devam edecek.
Yargıtay ve Danıştay nöbet sistemiyle çalışacak
Yargıtayda adli tatil süresince ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyaları inceleyecek.
Danıştayda oluşturulacak nöbetçi heyet ise esasa ilişkin karar vermeyecek. Heyet, yalnızca yürütmenin durdurulması taleplerini karara bağlayabilecek.
Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor
Anayasa Mahkemesi, adli tatil uygulamasının dışında yer alıyor. Mahkemenin çalışma düzeni, adli tatil döneminden etkilenmeden devam edecek.
Adli tatilin yasal dayanağı
Adli tatil uygulaması; Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci maddesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'inci maddesi, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı maddesi ile İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddesi uyarınca her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.
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Adli tatil 20 Temmuz'da başlıyor, hangi davalar sürecek?
Adli tatil, 2026 yılında 20 Temmuz'da başlayacak ve 31 Ağustos'ta sona erecek. Bu süreçte adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu bulunan ve acil nitelik taşıyan davaları karara bağlayacak. Diğer dosyaların görülmesine ise yeni adli yılın başlamasına kadar ara verilecek. Adli tatil sürecindeki uygulama, yargılaması devam eden dosyaları bulunan kişi ve kurumlar tarafından yakından takip ediliyor.
Adli tatil boyunca nöbetçi mahkemeler, tutuklu sanıkların bulunduğu davalar ile kanun gereği gecikmesinde sakınca bulunan acil iş ve işlemleri değerlendirecek. Bu kapsam dışında kalan davalar ise adli tatilin sona ermesinin ardından yeni adli yılda görülmeye devam edecek.
Yargıtay ve Danıştay nöbet sistemiyle çalışacak
Yargıtayda adli tatil süresince ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyaları inceleyecek.
Danıştayda oluşturulacak nöbetçi heyet ise esasa ilişkin karar vermeyecek. Heyet, yalnızca yürütmenin durdurulması taleplerini karara bağlayabilecek.
Anayasa Mahkemesi adli tatil kapsamına girmiyor
Anayasa Mahkemesi, adli tatil uygulamasının dışında yer alıyor. Mahkemenin çalışma düzeni, adli tatil döneminden etkilenmeden devam edecek.
Adli tatilin yasal dayanağı
Adli tatil uygulaması; Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci maddesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'inci maddesi, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı maddesi ile İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddesi uyarınca her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.
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