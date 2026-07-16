ABD'den F-35 mesajı: Türkiye'nin programa dönüşü çok önemli
ABD'den F-35 mesajı: Türkiye'nin programa dönüşü çok önemli
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılmasının hem NATO hem de üretim süreci açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türk yetkililerle yapılan görüşmelerin umut verici geçtiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 16.07.2026 14:10
Haber Güncellenme Tarihi: 16.07.2026 14:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner, Türk yetkililerle yapılan görüşmelerin umut verici geçtiğini belirterek, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini 'son derece önemli' olarak değerlendirdi. Turner, 'Türkiye'nin güçlü bir NATO müttefiki aynı zamanda F-35 parçalarının üreticisi. Dolayısıyla programa dönmeleri çok çok önemli olacaktır.' dedi.
ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için NATO Ankara Zirvesi'nde yapılan görüşmeleri "umut verici" olarak nitelendirdi.
Turner, CBS News kanalında yayımlanan "Face the Nation" programına katılarak açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimalinin sorulması üzerine Turner, Türk yetkililerle ABD Kongre üyelerinin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılan NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldiğini belirtti.
Turner, "(Türk yetkililerin) Bize ne söylediklerini açıklayamam ama bize söyledikleri şeyler umut vericiydi. Toplantıya katılanlar olarak duyduklarımızın umut verici olduğu konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesini "son derece önemli" olarak nitelendiren Turner, "(Türkiye) NATO'nun bir üyesi, çok güçlü bir NATO üyesi. Çok başarılı bir zirveye ev sahipliği yaptılar. Bu yolda ilerleyeceklerini ve bunun karşılığını alacaklarını umuyorum. Türkiye aynı zamanda F-35 parçalarının üreticisi. Dolayısıyla programa dönmeleri çok çok önemli olacaktır." dedi.
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ABD'den F-35 mesajı: Türkiye'nin programa dönüşü çok önemli
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılmasının hem NATO hem de üretim süreci açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türk yetkililerle yapılan görüşmelerin umut verici geçtiğini söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Turner, Türk yetkililerle yapılan görüşmelerin umut verici geçtiğini belirterek, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini 'son derece önemli' olarak değerlendirdi. Turner, 'Türkiye'nin güçlü bir NATO müttefiki aynı zamanda F-35 parçalarının üreticisi. Dolayısıyla programa dönmeleri çok çok önemli olacaktır.' dedi.
ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için NATO Ankara Zirvesi'nde yapılan görüşmeleri "umut verici" olarak nitelendirdi.
Turner, CBS News kanalında yayımlanan "Face the Nation" programına katılarak açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin F-35 programına geri dönme ihtimalinin sorulması üzerine Turner, Türk yetkililerle ABD Kongre üyelerinin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılan NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldiğini belirtti.
Turner, "(Türk yetkililerin) Bize ne söylediklerini açıklayamam ama bize söyledikleri şeyler umut vericiydi. Toplantıya katılanlar olarak duyduklarımızın umut verici olduğu konusunda hemfikiriz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesini "son derece önemli" olarak nitelendiren Turner, "(Türkiye) NATO'nun bir üyesi, çok güçlü bir NATO üyesi. Çok başarılı bir zirveye ev sahipliği yaptılar. Bu yolda ilerleyeceklerini ve bunun karşılığını alacaklarını umuyorum. Türkiye aynı zamanda F-35 parçalarının üreticisi. Dolayısıyla programa dönmeleri çok çok önemli olacaktır." dedi.
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