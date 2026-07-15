73 milyona şaka gibi savunma! 1.2 milyonluk farkı izah edemedi
73 milyona şaka gibi savunma! 1.2 milyonluk farkı izah edemedi
Ahbap Derneği çalışanlarıyla para trafiği belirlenen avukat Ece Güner, Haluk Levent'e güvenip bir aylığına 73.5 milyon TL borç verdiğini ancak 1 yılda güçlükle geri aldığını savundu. Avukat Güner, 32 yıllık hukukçu olarak borçtan defalarca hapis yatmış birine nasıl güvendiğini, parayı neden başkalarına gönderdiğini ve fazladan aldığı 1.2 milyonu izah etmedi.
Haber Giriş Tarihi: 15.07.2026 08:51
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2026 08:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Avukat Ece Güner, sicili bozuk Haluk Levent'e nasıl güvendiğini, parayı neden başka hesaplara gönderdiğini ve aradaki 1.2 milyonluk farkı izah edemedi.
Şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği soruşturmasında, dernek çalışanlarıyla para trafiği belirlenen ve gözaltına alınan avukat Ece Güner, 'Haluk Levent'e güvenip borç verdiğini' ve güçlükle geri aldığını savundu. Ancak Levent'in borç sicili ve paraların gönderilip geri alındığı hesapların sahiplerinin farklı olması, savunmayı boşa düşürdü.
73 MİLYON VERDİ, 74 ALDI
Soruşturmada, Avukat Güner'in hesaplarından, Ahbap Derneği çalışanı Emrah Gödeliner'in hesaplarına 47 milyon 904 bin 876 TL; Zafer Yay'ın hesaplarına 21 milyon 20 bin TL ve Yeliz Kaya'nın hesabına da 4 milyon 633 bin 10 TL olarak toplamda 73 milyon 557 bin 876 TL gönderildiği belirlendi. Buna karşılık, Güner'e Emrah Gödeliner'den 63 milyon 980 bin 950 TL, Yeliz Kaya'dan ise 10 milyon 800 bin TL olarak, toplamda 74 milyon 780 bin 950 TL gönderildiği tespit edildi.
'AŞIRI YARDIM SEVERİM'
Avukat Güner, Ahbap veya Haluk Levent'in avukatı olmadığını, sadece Ahbap'a onlarca kez bağış yaptığını savunarak, "Haluk Levent kişisel borç istedi, 1 ay içinde geri ödeyeceğini söyledi. 'Türkiye'nin en güvenilir insanıyım, insanlar bana milyonlarını emanet ediyor; hemen geri öderim' dedi. Güvendim. Maalesef 1 yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim. Aşırı yardımsever bir insanım" dedi.
Avukat Ece Güner, 32 yıllık avukat ve örgütlü rüşvet davasından tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı.
SİCİL BELLİ, HESAPLAR AYRI
Ancak Güner, 32 yıllık avukatlık deneyimi ve uluslararası bir hukuk firması sahibi olmasına rağmen, sahte/karşılıksız çek, dolandırıcılık, çetecilik davalarıyla, kumar haberleriyle gazetelerde manşet olmuş, birçok davadan hapis yatmış Haluk Levent'e nasıl güvendiğini, neden teminat almadığını, parayı neden başka kişilerin hesabına yatırdığını açıklamadı. Ayrıca, aldığı paranın verdiğinden 1 milyon 223 bin TL fazla olmasına da değinmedi.
2. DALGADA 17 GÖZALTI DAHA
AHBAP adına toplanan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 17 şüpheli için daha gözaltı kararı verildi; toplam zanlı sayısı 39'a yükseldi. Şüphelilerden 14'ü yakalanırken; Haluk Levent'in CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat soruşturmasında tutuklanan kardeşi Berkant Acil ile 2 şüphelinin daha cezaevinde olduğu öğrenildi. Berkant Acil'in kontrolündeki şirkete TMSF'nin kayyum atanması talep edildi.
HÜKÜM GİYDİ HAPİS YATTI
1997'de karşılıksız çekten 3 yıl 10 ay ceza alan Haluk Levent, 9 ay tutuklu kaldı. 2010'da 600 bin TL'lik icra borcu için 3 ay hapis yattı. 2018'de yağmaya teşebbüsten beraat etti. Bu yıl karşılıksız çek için 70 milyon TL para cezasına çarptırıldı.
DERNEĞİN HESABINI BOŞALTMIŞLAR
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinden bu yana milyarlarca lira bağış toplayan Ahbap Derneği'nin hesaplarından dövizlerle birlikte toplam 2 milyon 490 bin lira çıktı. Soruşturmada bankalardan temin edilen verilere göre; dün itibariyle Ahbap Derneği'ne ait hesaplarda 266 bin 764 lira 64 kuruş ve 644 avro ile diğer hesaplarda 786 bin lira, 8 bin 598 dolar ve 18 bin 569 euro bulunduğu tespit edildi. Türk lirası ve döviz cinsinden yaklaşık 2 milyon 490 bin lira çıkan dernek hesaplarından operasyonun yapıldığı 12 Temmuz'da çok sayıda işlem yapıldığı belirlendi. Başsavcılık işlem detaylarını araştırırken hesaplarda işlem yetkilisinin Haluk Levent olduğu anlaşıldı.
2 MİLYON LİRALIK KUMAR JETONU
Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin ifadesinde, hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini, Ankara'da yüklü miktarda nakit taşıdığını, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini ve Kıbrıs'ta çeşitli dönemlerde 1-2 milyon liralık kumarhane jetonlarının kendi hesabı üzerinden alındığını söyledi. Çetin tüm bunları Haluk Levent'in talimatıyla yaptığını ifade etti.
BAYERN MÜNİH'E MİLYONLUK BAHİS
Haluk Levent'in bahislerini kendi hesabı yerine 5 şüphelinin hesapları üzerinden oynadığı iddia edildi. Bahislerinin büyük bölümünü Bayern Münih maçlarına yaptığı öne sürüldü. Levent'in son 6 yılda 990 milyon TL'lik bahis oynadığı tespit edilmişti.
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73 milyona şaka gibi savunma! 1.2 milyonluk farkı izah edemedi
Ahbap Derneği çalışanlarıyla para trafiği belirlenen avukat Ece Güner, Haluk Levent'e güvenip bir aylığına 73.5 milyon TL borç verdiğini ancak 1 yılda güçlükle geri aldığını savundu. Avukat Güner, 32 yıllık hukukçu olarak borçtan defalarca hapis yatmış birine nasıl güvendiğini, parayı neden başkalarına gönderdiğini ve fazladan aldığı 1.2 milyonu izah etmedi.
Avukat Ece Güner, sicili bozuk Haluk Levent'e nasıl güvendiğini, parayı neden başka hesaplara gönderdiğini ve aradaki 1.2 milyonluk farkı izah edemedi.
Şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği soruşturmasında, dernek çalışanlarıyla para trafiği belirlenen ve gözaltına alınan avukat Ece Güner, 'Haluk Levent'e güvenip borç verdiğini' ve güçlükle geri aldığını savundu. Ancak Levent'in borç sicili ve paraların gönderilip geri alındığı hesapların sahiplerinin farklı olması, savunmayı boşa düşürdü.
73 MİLYON VERDİ, 74 ALDI
Soruşturmada, Avukat Güner'in hesaplarından, Ahbap Derneği çalışanı Emrah Gödeliner'in hesaplarına 47 milyon 904 bin 876 TL; Zafer Yay'ın hesaplarına 21 milyon 20 bin TL ve Yeliz Kaya'nın hesabına da 4 milyon 633 bin 10 TL olarak toplamda 73 milyon 557 bin 876 TL gönderildiği belirlendi. Buna karşılık, Güner'e Emrah Gödeliner'den 63 milyon 980 bin 950 TL, Yeliz Kaya'dan ise 10 milyon 800 bin TL olarak, toplamda 74 milyon 780 bin 950 TL gönderildiği tespit edildi.
'AŞIRI YARDIM SEVERİM'
Avukat Güner, Ahbap veya Haluk Levent'in avukatı olmadığını, sadece Ahbap'a onlarca kez bağış yaptığını savunarak, "Haluk Levent kişisel borç istedi, 1 ay içinde geri ödeyeceğini söyledi. 'Türkiye'nin en güvenilir insanıyım, insanlar bana milyonlarını emanet ediyor; hemen geri öderim' dedi. Güvendim. Maalesef 1 yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim. Aşırı yardımsever bir insanım" dedi.
Avukat Ece Güner, 32 yıllık avukat ve örgütlü rüşvet davasından tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı.
SİCİL BELLİ, HESAPLAR AYRI
Ancak Güner, 32 yıllık avukatlık deneyimi ve uluslararası bir hukuk firması sahibi olmasına rağmen, sahte/karşılıksız çek, dolandırıcılık, çetecilik davalarıyla, kumar haberleriyle gazetelerde manşet olmuş, birçok davadan hapis yatmış Haluk Levent'e nasıl güvendiğini, neden teminat almadığını, parayı neden başka kişilerin hesabına yatırdığını açıklamadı. Ayrıca, aldığı paranın verdiğinden 1 milyon 223 bin TL fazla olmasına da değinmedi.
2. DALGADA 17 GÖZALTI DAHA
AHBAP adına toplanan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 17 şüpheli için daha gözaltı kararı verildi; toplam zanlı sayısı 39'a yükseldi. Şüphelilerden 14'ü yakalanırken; Haluk Levent'in CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat soruşturmasında tutuklanan kardeşi Berkant Acil ile 2 şüphelinin daha cezaevinde olduğu öğrenildi. Berkant Acil'in kontrolündeki şirkete TMSF'nin kayyum atanması talep edildi.
HÜKÜM GİYDİ HAPİS YATTI
1997'de karşılıksız çekten 3 yıl 10 ay ceza alan Haluk Levent, 9 ay tutuklu kaldı. 2010'da 600 bin TL'lik icra borcu için 3 ay hapis yattı. 2018'de yağmaya teşebbüsten beraat etti. Bu yıl karşılıksız çek için 70 milyon TL para cezasına çarptırıldı.
DERNEĞİN HESABINI BOŞALTMIŞLAR
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinden bu yana milyarlarca lira bağış toplayan Ahbap Derneği'nin hesaplarından dövizlerle birlikte toplam 2 milyon 490 bin lira çıktı. Soruşturmada bankalardan temin edilen verilere göre; dün itibariyle Ahbap Derneği'ne ait hesaplarda 266 bin 764 lira 64 kuruş ve 644 avro ile diğer hesaplarda 786 bin lira, 8 bin 598 dolar ve 18 bin 569 euro bulunduğu tespit edildi. Türk lirası ve döviz cinsinden yaklaşık 2 milyon 490 bin lira çıkan dernek hesaplarından operasyonun yapıldığı 12 Temmuz'da çok sayıda işlem yapıldığı belirlendi. Başsavcılık işlem detaylarını araştırırken hesaplarda işlem yetkilisinin Haluk Levent olduğu anlaşıldı.
2 MİLYON LİRALIK KUMAR JETONU
Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin ifadesinde, hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini, Ankara'da yüklü miktarda nakit taşıdığını, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini ve Kıbrıs'ta çeşitli dönemlerde 1-2 milyon liralık kumarhane jetonlarının kendi hesabı üzerinden alındığını söyledi. Çetin tüm bunları Haluk Levent'in talimatıyla yaptığını ifade etti.
BAYERN MÜNİH'E MİLYONLUK BAHİS
Haluk Levent'in bahislerini kendi hesabı yerine 5 şüphelinin hesapları üzerinden oynadığı iddia edildi. Bahislerinin büyük bölümünü Bayern Münih maçlarına yaptığı öne sürüldü. Levent'in son 6 yılda 990 milyon TL'lik bahis oynadığı tespit edilmişti.
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