3 gündür süren Balıkesir yangınında kahreden gerçek!
3 gündür süren Balıkesir yangınında kahreden gerçek!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Öte yandan Balıkesir Valiliği, Gömeç'te 3 gündür süren yangına dair, kaynak yaparken yangın çıkardıkları belirlenen 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 12:59
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 13:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını Balıkesir, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, "Yeşil vatan savunmamız aralıksız devam ediyor. Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde; Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir'in Gömeç ilçesi, Antalya'nın Alanya ilçesi ve Mersin'in Gülnar ile Aydıncık ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.
AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda dün başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.
Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ile havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
Yoğun duman nedeniyle zaman zaman hava araçlarının sayıları azaltılıyor.
- VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI
Yangın esnasında köpeğini kaybeden Arzu Celep, gazetecilere "Kül olduk. Bir şeyimiz kalmadı. Köpeğim yok. Ne olduğu belirsiz. Kuzular gibi bakıyordum köpeğime. Köpeğimi çok özlüyorum. Canımdan kıymetliydi, her şeyimdi." dedi.
Raziye Aşkın da hayvanlarını alıp kaçtıklarını belirterek, "Canımız yandı, her şeyimiz yandı. Hayvanlarımızı alıp yukarı doğru çıktık. Burada olsak biz de yanardık. Yetiştirdiğimiz ağaçlarımız yandı. Köyümüzdeki zeytinliklerimiz de yanmış." ifadelerini kullandı.
Ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.
GÖMEÇ YANGININA İLİŞKİN 2 TUTUKLAMA
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde önceki gün başlayıp Ayvalık ilçesine sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Temmuz'da Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Çalışmalarda 5 uçak, 8 helikopter, 66 arazöz, 40 itfaiye aracı, 61 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 162 hizmet aracı, 13 dozer, 27 kepçe ve greyder, 10 otobüs, 3 TOMA, 8 ambulans ile 944 personel ve 60 orman gönüllüsünün yer aldığı kaydedilen açıklamada, Gömeç, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerindeki toplam 9 mahallenin yangından etkilendiği bildirildi.
- "YANGIN BAHÇEDE KAYNAK YAPILDIĞI SIRADA ÇIKAN KIVILCIMDAN BAŞLADI"
Ayvalık ilçesindeki kırsal mahallelere sıçrayan yangının çıkış sebebiyle ilgili Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yangının, O.G. ve M.Y'nin evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerine, söndürme çalışmalarına katılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür edildi.
Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında önceki gün başlayıp Ayvalık ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle, Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Çalışmalar sırasında aralarında itfaiye ve orman personelinin bulunduğu 4 kişi yaralanmış, alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri yanmıştı.
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3 gündür süren Balıkesir yangınında kahreden gerçek!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Öte yandan Balıkesir Valiliği, Gömeç'te 3 gündür süren yangına dair, kaynak yaparken yangın çıkardıkları belirlenen 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını Balıkesir, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, "Yeşil vatan savunmamız aralıksız devam ediyor. Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde; Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir'in Gömeç ilçesi, Antalya'nın Alanya ilçesi ve Mersin'in Gülnar ile Aydıncık ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altında. Aydın Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.
AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda dün başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.
Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ile havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
Yoğun duman nedeniyle zaman zaman hava araçlarının sayıları azaltılıyor.
- VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI
Yangın esnasında köpeğini kaybeden Arzu Celep, gazetecilere "Kül olduk. Bir şeyimiz kalmadı. Köpeğim yok. Ne olduğu belirsiz. Kuzular gibi bakıyordum köpeğime. Köpeğimi çok özlüyorum. Canımdan kıymetliydi, her şeyimdi." dedi.
Raziye Aşkın da hayvanlarını alıp kaçtıklarını belirterek, "Canımız yandı, her şeyimiz yandı. Hayvanlarımızı alıp yukarı doğru çıktık. Burada olsak biz de yanardık. Yetiştirdiğimiz ağaçlarımız yandı. Köyümüzdeki zeytinliklerimiz de yanmış." ifadelerini kullandı.
Ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.
GÖMEÇ YANGININA İLİŞKİN 2 TUTUKLAMA
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde önceki gün başlayıp Ayvalık ilçesine sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Temmuz'da Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Çalışmalarda 5 uçak, 8 helikopter, 66 arazöz, 40 itfaiye aracı, 61 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 162 hizmet aracı, 13 dozer, 27 kepçe ve greyder, 10 otobüs, 3 TOMA, 8 ambulans ile 944 personel ve 60 orman gönüllüsünün yer aldığı kaydedilen açıklamada, Gömeç, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerindeki toplam 9 mahallenin yangından etkilendiği bildirildi.
- "YANGIN BAHÇEDE KAYNAK YAPILDIĞI SIRADA ÇIKAN KIVILCIMDAN BAŞLADI"
Ayvalık ilçesindeki kırsal mahallelere sıçrayan yangının çıkış sebebiyle ilgili Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yangının, O.G. ve M.Y'nin evlerinin bahçesinde kaynak yaptıkları sırada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerine, söndürme çalışmalarına katılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür edildi.
Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında önceki gün başlayıp Ayvalık ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle, Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Çalışmalar sırasında aralarında itfaiye ve orman personelinin bulunduğu 4 kişi yaralanmış, alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri yanmıştı.
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