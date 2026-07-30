''İmza krizi'' iddiasına Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: Irak'la teknik ayrıntı düzeltildi
''İmza krizi'' iddiasına Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: Irak'la teknik ayrıntı düzeltildi
'İmza krizi' iddiasına ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu, 'Irak ziyaretimizde iki konuda mutabık kalmıştık. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Irak ve Türkiye'nin iradesi netti, şüphe oluşmadı' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 16:20
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 16:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Uraloğlu, Irak'la anlaşmaların imzalandığı törende yaşananlar hakkında, şu açıklamalarda bulundu:
Kalkınma Yolu'nda uzun yılların emeğini çok net bir imzayla hayata geçirdik. Irak'ta bir seçim olmuştu, hükümetin kurulması zaman aldı. Irak Başbakanı'nın ayın 28'inde ülkemize bir ziyareti kesinleşti. Bu ziyaret öncesinde de biz yapacaklarımızı daha net görüşmek için Irak'a ziyarette bulunduk. Oradaki Ulaştırma Bakanı ve İletişim Bakanı'yla gerekli değerlendirmeleri yaptık, sonrasında Sayın Başbakanı ziyaret ettik. İki konuda mutabık kalmıştık. Bir tanesi sınır kapısının nerede olacağı, ikincisi de projenin finansmanının nereden sağlanacağı konusunda mutabık kalmıştık.
Petrol karşılığında Kalkınma Yolu'nun Türk müteahhitler tarafından yapılma konusunda mutabık kaldık. İmza törenine dakikalar kala tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Muhatabımız Ulaştırma Bakanı da açıklama yaptı. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir önerileri oldu, biz de makul karşıladık. Görüş farklılığının olmadığının özellikle altını çizmek isterim. Kamuoyunda 'imzadan vaz mı geçti' gibi soru işareti oldu ama dediğim gibi anlık bir hatanın düzeltilmesi oldu.
Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı ve bunda bir şüphe oluşmadı. İmzalar atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı, onu da gidermiş olduk.
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''İmza krizi'' iddiasına Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: Irak'la teknik ayrıntı düzeltildi
'İmza krizi' iddiasına ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu, 'Irak ziyaretimizde iki konuda mutabık kalmıştık. Teknik bir noktanın düzeltilmesi gerekiyordu. Irak ve Türkiye'nin iradesi netti, şüphe oluşmadı' ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, Irak'la anlaşmaların imzalandığı törende yaşananlar hakkında, şu açıklamalarda bulundu:
Kalkınma Yolu'nda uzun yılların emeğini çok net bir imzayla hayata geçirdik. Irak'ta bir seçim olmuştu, hükümetin kurulması zaman aldı. Irak Başbakanı'nın ayın 28'inde ülkemize bir ziyareti kesinleşti. Bu ziyaret öncesinde de biz yapacaklarımızı daha net görüşmek için Irak'a ziyarette bulunduk. Oradaki Ulaştırma Bakanı ve İletişim Bakanı'yla gerekli değerlendirmeleri yaptık, sonrasında Sayın Başbakanı ziyaret ettik. İki konuda mutabık kalmıştık. Bir tanesi sınır kapısının nerede olacağı, ikincisi de projenin finansmanının nereden sağlanacağı konusunda mutabık kalmıştık.
Petrol karşılığında Kalkınma Yolu'nun Türk müteahhitler tarafından yapılma konusunda mutabık kaldık. İmza törenine dakikalar kala tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Muhatabımız Ulaştırma Bakanı da açıklama yaptı. Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım şeklinde bir önerileri oldu, biz de makul karşıladık. Görüş farklılığının olmadığının özellikle altını çizmek isterim. Kamuoyunda 'imzadan vaz mı geçti' gibi soru işareti oldu ama dediğim gibi anlık bir hatanın düzeltilmesi oldu.
Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı ve bunda bir şüphe oluşmadı. İmzalar atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı, onu da gidermiş olduk.
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