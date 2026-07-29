Amerika Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Fed, piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde temmuzda faiz aralığını yüzde 3,50 - 3,75 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın açıklanmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 21:15
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 21:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Amerika Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Fed, piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde temmuzda faiz aralığını yüzde 3,50 - 3,75 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın açıklanmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.
Amerika Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Fed beklentilere paralel olarak faizi yüzde 3,50-3,75 bandında korudu. Gelen faiz kararının ardından altında yüzde 1'lik bir artış kaydedildi.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gerçekleştirdiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtildi.
Ons altın, Fed'in faiz kararı öncesinde 4 bin 43 dolar seviyelerindeydi. Kararın verilmesiyle birlikte yüzde 1'lik bir yükseliş yaşayarak 4 bin 85 dolara çıktı.
Gram altın, ons altındaki değer kazancıyla beraber yukarı yönlü hareket etti. Karar öncesinde 6 bin 160 liradan işlem gören gram altın, yüzde 1'i aşan yükselişle 6 bin 224 liraya ulaştı.
Gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareketlilik gözlendi. Karar öncesinde 57,90 dolar düzeyinde olan ons gümüş, açıklamanın ardından yüzde 1,78 değer kazandı. Ons gümüş TSİ 21.12'de 58,90 dolara yükseldi.
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Fed faiz kararını açıkladı
Amerika Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Fed, piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde temmuzda faiz aralığını yüzde 3,50 - 3,75 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın açıklanmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.
Amerika Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı faiz kararını kamuoyuyla paylaştı. Fed, piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde temmuzda faiz aralığını yüzde 3,50 - 3,75 seviyesinde sabit bıraktı. Kararın açıklanmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.
Amerika Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Fed beklentilere paralel olarak faizi yüzde 3,50-3,75 bandında korudu. Gelen faiz kararının ardından altında yüzde 1'lik bir artış kaydedildi.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gerçekleştirdiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtildi.
Ons altın, Fed'in faiz kararı öncesinde 4 bin 43 dolar seviyelerindeydi. Kararın verilmesiyle birlikte yüzde 1'lik bir yükseliş yaşayarak 4 bin 85 dolara çıktı.
Gram altın, ons altındaki değer kazancıyla beraber yukarı yönlü hareket etti. Karar öncesinde 6 bin 160 liradan işlem gören gram altın, yüzde 1'i aşan yükselişle 6 bin 224 liraya ulaştı.
Gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareketlilik gözlendi. Karar öncesinde 57,90 dolar düzeyinde olan ons gümüş, açıklamanın ardından yüzde 1,78 değer kazandı. Ons gümüş TSİ 21.12'de 58,90 dolara yükseldi.
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