Cevdet Yılmaz açıkladı: Gıda fiyatlarında haftalık takip dönemi başlıyor
Cevdet Yılmaz açıkladı: Gıda fiyatlarında haftalık takip dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gıda fiyatlarının haftalık bazda takip edileceğini, arz ve talep gelişmelerinin ise ön uyarı sistemiyle izleneceğini açıkladı. Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı’nda konuşan Yılmaz, enflasyonla mücadelede gıda, konut, enerji ve lojistik alanlarındaki arz yönlü adımların güçlendirileceğini belirtirken, yeni takip sisteminde ortaya çıkacak veriler alınacak tedbirler açısından yakından izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 23:02
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 23:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gıda Komitesi’nin kısa süre önce toplandığını belirten Yılmaz, fiyat hareketleri ile arz-talep gelişmelerinin daha sık takip edileceği yeni bir çalışma sistemine geçildiğini söyledi. Yılmaz, gerekli tedbirlerin gelişmeleri önceden öngörmeye yönelik bir sistem üzerinden ele alınacağını ifade etti.
Yılmaz, “Artık haftalık bazda fiyat gelişmelerini takip edip bununla ilgili gerekli birtakım tedbirleri ön uyarı sistemiyle, arz-talep gelişmelerini öngörerek alacağımız bir pratikte gıdayla ilgili önemli çalışmalar yapacağız” dedi.
Gıda arzının artırılmasının hem enflasyonla mücadele hem de sosyal politikalar açısından önem taşıdığını kaydeden Yılmaz, üretimi destekleyecek yatırımlarda sulamanın öncelikli alanlardan biri olduğunu belirtti.
Tarımda su kullanımına kapalı sistem vurgusu
Türkiye’de kullanılan suyun yüzde 70’ten fazlasının tarımsal faaliyetlerde tüketildiğini belirten Yılmaz, açık sulama sistemlerinin zaman içinde kapalı sistemlere dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik yatırımların tarımsal üretim açısından önemine işaret etti.
Yılmaz, enflasyonun ekonomi yönetiminin temel gündem maddesi olmayı sürdürdüğünü belirterek, 2024 yılında yüzde 75’i aşan seviyelerden başlayan düşüş sürecinin devam ettiğini ancak gelinen seviyenin henüz hedeflenen noktada olmadığını ifade etti.
Hizmet enflasyonunda bazı kalemler ayrışıyor
Temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 20’nin altına gerilediğini aktaran Yılmaz, hizmet enflasyonunda da düşüşün başladığını söyledi. Kira, eğitim ve ulaşım gibi hizmet kalemlerinde fiyat hareketlerinin daha yapışkan seyrettiğini belirtti.
TCMB’nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28 olduğunu hatırlatan Yılmaz, Orta Vadeli Program çalışmaları kapsamında küresel ve yurt içi gelişmeler doğrultusunda makroekonomik göstergelerin yeniden değerlendirileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
Konut, enerji ve lojistik arz politikalarında öne çıktı
Gıdanın yanı sıra konut arzının artırılması da enflasyonla mücadelede öncelikli alanlar arasında gösterildi. Yılmaz, merkezi yönetimin ilan ettiği 500 bin sosyal konut projesinin yerel yönetimler ve özel sektörün katkısıyla hızlandırılması gerektiğini söyledi.
Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğünün üç kişiye kadar gerilediğini belirten Yılmaz, yeni sosyal konutların iki oda bir salon, enerji verimli ve depreme dayanıklı olarak planlanacağını ifade etti.
Enerjide yerli üretimin artırılması ve enerji bağımsızlığının güçlendirilmesinin cari açık açısından önem taşıdığını kaydeden Yılmaz, lojistik yatırımlarında demiryolları ile üretim merkezlerini limanlara bağlayacak iltisak hatlarına ağırlık verileceğini söyledi.
TCMB rezervleri 178,4 milyar dolar
Kur Korumalı Mevduat uygulamasının tamamen sona erdirildiğini belirten Yılmaz, TCMB rezervlerinin 7 Ağustos 2026 itibarıyla 178,4 milyar dolar olduğunu açıkladı. Türkiye’nin CDS olarak ifade edilen ülke risk priminin ise yaklaşık 220 baz puan seviyesinde bulunduğunu bildirdi.
Yılmaz, ülke risk priminin birkaç yıl önce 700 baz puana kadar yükseldiğini hatırlatarak, mevcut seviyelerin kamu ve özel sektörün döviz cinsinden borçlanma maliyetleri açısından önem taşıdığını belirtti.
Deprem harcamaları 105 milyar dolara ulaşacak
Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarının büyük bölümünün 2026 yılı içinde tamamlanmasının planlandığını belirten Yılmaz, 450 binden fazla konutun yanı sıra yollar, organize sanayi bölgeleri, hastaneler ve okulların yeniden inşa edildiğini söyledi.
Yılmaz, yıl sonunda depremin toplam maliyetinin yaklaşık 105 milyar dolara ulaşacağını ifade etti. 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 2,9, cari açığın ise yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.
Toplam ihracat 401 milyar dolara çıktı
Türkiye ekonomisinin 2025 yılında tarımdaki daralmaya rağmen yüzde 3,6 büyüdüğünü belirten Yılmaz, 2020-2025 döneminde dünya ekonomisinin kümülatif yüzde 19, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 35 büyüdüğünü söyledi.
Temmuz 2026 itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 278 milyar dolara yükseldiğini aktaran Yılmaz, hizmet ihracatı dahil edildiğinde toplam ihracatın ilk kez 401 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Haziran 2026’da işsizlik oranının yüzde 7,6’ya gerilediğini de belirtti.
Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımının artırılmasına yönelik politikaların devam edeceğini ifade eden Yılmaz, kadın istihdamında çocuk bakım hizmetleri ile mesleki eğitimin önem taşıdığını söyledi.
Sanayici ve KOBİ’ler için finansman hazırlığı
Finansmana erişimin özel sektörün önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, fiyat istikrarı ve ülke risk primindeki gelişmelerin genel finansman maliyetlerini etkilediğini söyledi.
Çiftçiler ve esnaf için sübvansiyonlu krediler, ihracatçılar için reeskont kredileri sağlandığını hatırlatan Yılmaz, sanayici ve KOBİ’lere yönelik yeni finansman paketleri üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Eskişehir’e mega endüstriyel bölge planlanıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi Alanları Master Planı kapsamında kuzeyden güneye yeni sanayi koridorları oluşturulması planlanıyor. Yılmaz, Marmara Bölgesi’ndeki sanayinin bir bölümünün Anadolu’ya taşınması perspektifi doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
Eskişehir’de mevcut organize sanayi bölgelerinin yaklaşık 11 katı büyüklüğünde mega endüstriyel bölge planlandığını açıklayan Yılmaz, bölgenin yalnızca fabrikalardan oluşmayacağını söyledi.
Plan kapsamında demiryolu bağlantıları, çalışan lojmanları ve sanayi kolejlerinin üretim alanlarıyla bütünleştirilmesi hedefleniyor. Yılmaz, mega endüstriyel bölgenin Eskişehir’in 10 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında önemli bir unsur olarak değerlendirildiğini ifade etti.
OSB ile Hasanbey arasına 14 kilometrelik demiryolu
Eskişehir OSB ile Hasanbey Lojistik Merkezi arasında yaklaşık 14 kilometrelik yeni demiryolu bağlantısının yapım sürecinin başladığını belirten Yılmaz, Hasanbey Lojistik Merkezi’nin Gemlik Limanı’na demiryoluyla bağlanmasının da hedeflendiğini söyledi.
Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile Sivrihisar OSB’de yatırım potansiyeli bulunduğunu belirten Yılmaz, Eskişehir Model Fabrika’nın KOBİ’lerin verimliliğinin artırılmasındaki rolüne değindi.
Eskişehir sanayisinde bundan sonraki dönemde teknoloji yoğun, yüksek katma değerli, dijital teknolojileri ve yapay zekâyı daha fazla kullanan üretim yapısına geçişin önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, turizmde ise Frig Vadisi başta olmak üzere kültür, doğa ve jeotermal kaynakların bölgesel destinasyon yaklaşımıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
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Cevdet Yılmaz açıkladı: Gıda fiyatlarında haftalık takip dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gıda fiyatlarının haftalık bazda takip edileceğini, arz ve talep gelişmelerinin ise ön uyarı sistemiyle izleneceğini açıkladı. Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı’nda konuşan Yılmaz, enflasyonla mücadelede gıda, konut, enerji ve lojistik alanlarındaki arz yönlü adımların güçlendirileceğini belirtirken, yeni takip sisteminde ortaya çıkacak veriler alınacak tedbirler açısından yakından izlenecek.
Gıda Komitesi’nin kısa süre önce toplandığını belirten Yılmaz, fiyat hareketleri ile arz-talep gelişmelerinin daha sık takip edileceği yeni bir çalışma sistemine geçildiğini söyledi. Yılmaz, gerekli tedbirlerin gelişmeleri önceden öngörmeye yönelik bir sistem üzerinden ele alınacağını ifade etti.
Yılmaz, “Artık haftalık bazda fiyat gelişmelerini takip edip bununla ilgili gerekli birtakım tedbirleri ön uyarı sistemiyle, arz-talep gelişmelerini öngörerek alacağımız bir pratikte gıdayla ilgili önemli çalışmalar yapacağız” dedi.
Gıda arzının artırılmasının hem enflasyonla mücadele hem de sosyal politikalar açısından önem taşıdığını kaydeden Yılmaz, üretimi destekleyecek yatırımlarda sulamanın öncelikli alanlardan biri olduğunu belirtti.
Tarımda su kullanımına kapalı sistem vurgusu
Türkiye’de kullanılan suyun yüzde 70’ten fazlasının tarımsal faaliyetlerde tüketildiğini belirten Yılmaz, açık sulama sistemlerinin zaman içinde kapalı sistemlere dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yönelik yatırımların tarımsal üretim açısından önemine işaret etti.
Yılmaz, enflasyonun ekonomi yönetiminin temel gündem maddesi olmayı sürdürdüğünü belirterek, 2024 yılında yüzde 75’i aşan seviyelerden başlayan düşüş sürecinin devam ettiğini ancak gelinen seviyenin henüz hedeflenen noktada olmadığını ifade etti.
Hizmet enflasyonunda bazı kalemler ayrışıyor
Temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 20’nin altına gerilediğini aktaran Yılmaz, hizmet enflasyonunda da düşüşün başladığını söyledi. Kira, eğitim ve ulaşım gibi hizmet kalemlerinde fiyat hareketlerinin daha yapışkan seyrettiğini belirtti.
TCMB’nin 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28 olduğunu hatırlatan Yılmaz, Orta Vadeli Program çalışmaları kapsamında küresel ve yurt içi gelişmeler doğrultusunda makroekonomik göstergelerin yeniden değerlendirileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
Konut, enerji ve lojistik arz politikalarında öne çıktı
Gıdanın yanı sıra konut arzının artırılması da enflasyonla mücadelede öncelikli alanlar arasında gösterildi. Yılmaz, merkezi yönetimin ilan ettiği 500 bin sosyal konut projesinin yerel yönetimler ve özel sektörün katkısıyla hızlandırılması gerektiğini söyledi.
Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğünün üç kişiye kadar gerilediğini belirten Yılmaz, yeni sosyal konutların iki oda bir salon, enerji verimli ve depreme dayanıklı olarak planlanacağını ifade etti.
Enerjide yerli üretimin artırılması ve enerji bağımsızlığının güçlendirilmesinin cari açık açısından önem taşıdığını kaydeden Yılmaz, lojistik yatırımlarında demiryolları ile üretim merkezlerini limanlara bağlayacak iltisak hatlarına ağırlık verileceğini söyledi.
TCMB rezervleri 178,4 milyar dolar
Kur Korumalı Mevduat uygulamasının tamamen sona erdirildiğini belirten Yılmaz, TCMB rezervlerinin 7 Ağustos 2026 itibarıyla 178,4 milyar dolar olduğunu açıkladı. Türkiye’nin CDS olarak ifade edilen ülke risk priminin ise yaklaşık 220 baz puan seviyesinde bulunduğunu bildirdi.
Yılmaz, ülke risk priminin birkaç yıl önce 700 baz puana kadar yükseldiğini hatırlatarak, mevcut seviyelerin kamu ve özel sektörün döviz cinsinden borçlanma maliyetleri açısından önem taşıdığını belirtti.
Deprem harcamaları 105 milyar dolara ulaşacak
Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarının büyük bölümünün 2026 yılı içinde tamamlanmasının planlandığını belirten Yılmaz, 450 binden fazla konutun yanı sıra yollar, organize sanayi bölgeleri, hastaneler ve okulların yeniden inşa edildiğini söyledi.
Yılmaz, yıl sonunda depremin toplam maliyetinin yaklaşık 105 milyar dolara ulaşacağını ifade etti. 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 2,9, cari açığın ise yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.
Toplam ihracat 401 milyar dolara çıktı
Türkiye ekonomisinin 2025 yılında tarımdaki daralmaya rağmen yüzde 3,6 büyüdüğünü belirten Yılmaz, 2020-2025 döneminde dünya ekonomisinin kümülatif yüzde 19, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 35 büyüdüğünü söyledi.
Temmuz 2026 itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının 278 milyar dolara yükseldiğini aktaran Yılmaz, hizmet ihracatı dahil edildiğinde toplam ihracatın ilk kez 401 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Haziran 2026’da işsizlik oranının yüzde 7,6’ya gerilediğini de belirtti.
Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımının artırılmasına yönelik politikaların devam edeceğini ifade eden Yılmaz, kadın istihdamında çocuk bakım hizmetleri ile mesleki eğitimin önem taşıdığını söyledi.
Sanayici ve KOBİ’ler için finansman hazırlığı
Finansmana erişimin özel sektörün önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, fiyat istikrarı ve ülke risk primindeki gelişmelerin genel finansman maliyetlerini etkilediğini söyledi.
Çiftçiler ve esnaf için sübvansiyonlu krediler, ihracatçılar için reeskont kredileri sağlandığını hatırlatan Yılmaz, sanayici ve KOBİ’lere yönelik yeni finansman paketleri üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Eskişehir’e mega endüstriyel bölge planlanıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi Alanları Master Planı kapsamında kuzeyden güneye yeni sanayi koridorları oluşturulması planlanıyor. Yılmaz, Marmara Bölgesi’ndeki sanayinin bir bölümünün Anadolu’ya taşınması perspektifi doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
Eskişehir’de mevcut organize sanayi bölgelerinin yaklaşık 11 katı büyüklüğünde mega endüstriyel bölge planlandığını açıklayan Yılmaz, bölgenin yalnızca fabrikalardan oluşmayacağını söyledi.
Plan kapsamında demiryolu bağlantıları, çalışan lojmanları ve sanayi kolejlerinin üretim alanlarıyla bütünleştirilmesi hedefleniyor. Yılmaz, mega endüstriyel bölgenin Eskişehir’in 10 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında önemli bir unsur olarak değerlendirildiğini ifade etti.
OSB ile Hasanbey arasına 14 kilometrelik demiryolu
Eskişehir OSB ile Hasanbey Lojistik Merkezi arasında yaklaşık 14 kilometrelik yeni demiryolu bağlantısının yapım sürecinin başladığını belirten Yılmaz, Hasanbey Lojistik Merkezi’nin Gemlik Limanı’na demiryoluyla bağlanmasının da hedeflendiğini söyledi.
Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile Sivrihisar OSB’de yatırım potansiyeli bulunduğunu belirten Yılmaz, Eskişehir Model Fabrika’nın KOBİ’lerin verimliliğinin artırılmasındaki rolüne değindi.
Eskişehir sanayisinde bundan sonraki dönemde teknoloji yoğun, yüksek katma değerli, dijital teknolojileri ve yapay zekâyı daha fazla kullanan üretim yapısına geçişin önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, turizmde ise Frig Vadisi başta olmak üzere kültür, doğa ve jeotermal kaynakların bölgesel destinasyon yaklaşımıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
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