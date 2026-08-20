Bolat enflasyon ve ihracatta son 3 yılı değerlendirdi
Bolat enflasyon ve ihracatta son 3 yılı değerlendirdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik programında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak enflasyonun yüzde 75-80 seviyelerinden yüzde 30 düzeyine gerilediğini, son 3 yılda mal ihracatının 25 milyar dolar, hizmet ihracatının ise 43 milyar dolar arttığını bildirdi. Bolat'ın açıkladığı enflasyon, ihracat, istihdam ve milli gelir verileri, ekonomi gündeminde izlenen göstergeler arasında yer almaya devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 20:28
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 20:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret eden Bolat, ekonomide sanayi, tarım, hizmetler, ulaştırma ve ticaret sektörlerindeki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonla mücadelede gelinen seviyeye işaret eden Bolat, oranın yüzde 75-80 düzeylerinden yüzde 30'a kadar gerilediğini ifade etti.
Bolat, dünya ekonomisindeki durgunluk ve küresel ticarette yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye'nin ihracatını artırdığını söyledi. Son 3 yıllık dönemde mal ihracatında 25 milyar dolar, hizmet ihracatında ise 43 milyar dolarlık artış kaydedildiğini belirtti.
Yıllık ihracat için 401 milyar dolar verisini paylaştı
Türkiye'nin uzun dönemli ekonomik göstergelerine de değinen Bolat, mal ve hizmet ihracatının geldiği seviyeye ilişkin rakamlar verdi. Geçmişte 36 milyar dolar olan mal ihracatı ile 14 milyar dolar seviyesindeki hizmet ihracatının toplamda 50 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, geçen ay sonu itibarıyla yıllık toplam ihracatın 401 milyar dolara çıktığını söyledi.
İstihdamdaki değişime ilişkin de bilgi veren Bolat, 12 milyon kişinin yeni iş sahibi olduğunu ifade etti. İstihdamın 21 milyondan 32 milyon 700 bin kişiye yükseldiğini bildirdi.
Bolat, ulaştırma, eğitim, sağlık ve enerji altyapısında gerçekleştirilen yatırımlara da değindi. Enerji yatırımlarıyla üretimde yaklaşık dört kat artış sağlandığını ifade ederek Türkiye'nin yıllık elektrik üretiminin 340 milyar kilovatsaat seviyesinde olduğunu belirtti.
Güneş, rüzgar ve hidroelektrik kaynaklarının elektrik üretimindeki payına ilişkin de veri paylaşan Bolat, yıllık üretimin yüzde 50'sinin bu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığını söyledi.
Milli gelir sıralamasına ilişkin rakamları açıkladı
Teknoloji, katma değerli üretim ve ihracattaki gelişmelere değinen Bolat, Türkiye'nin milli gelir açısından dünya sıralamasındaki konumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Cari fiyatlar ve cari döviz kurları temelinde Türkiye'nin 21. sıralardan 16. sıraya yükseldiğini ifade etti.
Satın alma gücü paritesine göre ise Türkiye'nin dünyanın 11. büyük ekonomisi konumunda olduğunu belirten Bolat, ekonomik büyümenin vatandaşların yaşam standartlarına da yansıdığını söyledi.
Bilecik programı kapsamında Bozüyük Kaymakamlığını da ziyaret eden Bolat, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı ile görüştü. Bolat daha sonra Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik ve iş insanlarıyla bir araya geldi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bolat enflasyon ve ihracatta son 3 yılı değerlendirdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik programında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak enflasyonun yüzde 75-80 seviyelerinden yüzde 30 düzeyine gerilediğini, son 3 yılda mal ihracatının 25 milyar dolar, hizmet ihracatının ise 43 milyar dolar arttığını bildirdi. Bolat'ın açıkladığı enflasyon, ihracat, istihdam ve milli gelir verileri, ekonomi gündeminde izlenen göstergeler arasında yer almaya devam edecek.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret eden Bolat, ekonomide sanayi, tarım, hizmetler, ulaştırma ve ticaret sektörlerindeki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonla mücadelede gelinen seviyeye işaret eden Bolat, oranın yüzde 75-80 düzeylerinden yüzde 30'a kadar gerilediğini ifade etti.
Bolat, dünya ekonomisindeki durgunluk ve küresel ticarette yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye'nin ihracatını artırdığını söyledi. Son 3 yıllık dönemde mal ihracatında 25 milyar dolar, hizmet ihracatında ise 43 milyar dolarlık artış kaydedildiğini belirtti.
Yıllık ihracat için 401 milyar dolar verisini paylaştı
Türkiye'nin uzun dönemli ekonomik göstergelerine de değinen Bolat, mal ve hizmet ihracatının geldiği seviyeye ilişkin rakamlar verdi. Geçmişte 36 milyar dolar olan mal ihracatı ile 14 milyar dolar seviyesindeki hizmet ihracatının toplamda 50 milyar dolar olduğunu belirten Bolat, geçen ay sonu itibarıyla yıllık toplam ihracatın 401 milyar dolara çıktığını söyledi.
İstihdamdaki değişime ilişkin de bilgi veren Bolat, 12 milyon kişinin yeni iş sahibi olduğunu ifade etti. İstihdamın 21 milyondan 32 milyon 700 bin kişiye yükseldiğini bildirdi.
Bolat, ulaştırma, eğitim, sağlık ve enerji altyapısında gerçekleştirilen yatırımlara da değindi. Enerji yatırımlarıyla üretimde yaklaşık dört kat artış sağlandığını ifade ederek Türkiye'nin yıllık elektrik üretiminin 340 milyar kilovatsaat seviyesinde olduğunu belirtti.
Güneş, rüzgar ve hidroelektrik kaynaklarının elektrik üretimindeki payına ilişkin de veri paylaşan Bolat, yıllık üretimin yüzde 50'sinin bu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığını söyledi.
Milli gelir sıralamasına ilişkin rakamları açıkladı
Teknoloji, katma değerli üretim ve ihracattaki gelişmelere değinen Bolat, Türkiye'nin milli gelir açısından dünya sıralamasındaki konumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Cari fiyatlar ve cari döviz kurları temelinde Türkiye'nin 21. sıralardan 16. sıraya yükseldiğini ifade etti.
Satın alma gücü paritesine göre ise Türkiye'nin dünyanın 11. büyük ekonomisi konumunda olduğunu belirten Bolat, ekonomik büyümenin vatandaşların yaşam standartlarına da yansıdığını söyledi.
Bilecik programı kapsamında Bozüyük Kaymakamlığını da ziyaret eden Bolat, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı ile görüştü. Bolat daha sonra Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik ve iş insanlarıyla bir araya geldi.
Çok Okunanlar