Bakan Şimşek açıkladı: Türk lirası mevduatının payı son 11 yılın en yüksek düzeyinde
Bakan Şimşek açıkladı: Türk lirası mevduatının payı son 11 yılın en yüksek düzeyinde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi. Şimşek, artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveniyle birlikte ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kaydedildiğini ifade etti. Açıklamanın, finansal göstergelerdeki gelişmelerin yakından takip edildiği dönemde yapılması dikkat çekti
Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 18:12
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 18:14
Muhabir:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mehmet Şimşek, paylaşımında çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının yaklaşık yüzde 62 seviyesine yükseldiğini belirtti. Bu oranın son 11 yılın en yüksek seviyeleri arasında yer aldığını kaydeden Şimşek, ters dolarizasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeye işaret etti.
Politika mesajı verdi
Şimşek, Türk lirasına duyulan güvenin pekiştirilmesi, makrofinansal istikrarın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olarak gördüğü fiyat istikrarının sağlanması amacıyla uygulanan politikalara devam edileceğini ifade etti. Ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemde açıklayacağı veriler ve politika adımları da piyasalar tarafından yakından izlenecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakan Şimşek açıkladı: Türk lirası mevduatının payı son 11 yılın en yüksek düzeyinde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi. Şimşek, artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveniyle birlikte ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kaydedildiğini ifade etti. Açıklamanın, finansal göstergelerdeki gelişmelerin yakından takip edildiği dönemde yapılması dikkat çekti
Mehmet Şimşek, paylaşımında çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının yaklaşık yüzde 62 seviyesine yükseldiğini belirtti. Bu oranın son 11 yılın en yüksek seviyeleri arasında yer aldığını kaydeden Şimşek, ters dolarizasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeye işaret etti.
Politika mesajı verdi
Şimşek, Türk lirasına duyulan güvenin pekiştirilmesi, makrofinansal istikrarın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olarak gördüğü fiyat istikrarının sağlanması amacıyla uygulanan politikalara devam edileceğini ifade etti. Ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemde açıklayacağı veriler ve politika adımları da piyasalar tarafından yakından izlenecek.
Çok Okunanlar