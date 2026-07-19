Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik sürerken, yatırımcılar ile vatandaşlar 19 Temmuz 2026 Pazar günü güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, gremse altın ve ons altının son satış fiyatları belli oldu. Piyasa katılımcıları, gün içinde oluşabilecek fiyat değişimlerini de izlemeyi sürdürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 19.07.2026 09:49
Haber Güncellenme Tarihi: 19.07.2026 09:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
19 Temmuz 2026 Pazar günü açıklanan güncel satış fiyatları şu şekilde sıralandı:
Gram altın: 6.093,03 TL
Çeyrek altın: 10.006,00 TL
Yarım altın: 20.025,00 TL
Tam altın: 39.808,76 TL
Cumhuriyet altını: 39.861,00 TL
Gremse altın: 99.827,18 TL
Ons altın: 4.017,94 dolar
Piyasalarda altın fiyatları izleniyor
Altın fiyatları; küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası emtia piyasalarındaki fiyatlamalar doğrultusunda gün içinde değişiklik gösterebiliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel fiyatları takip ederek piyasadaki gelişmeleri izlemeye devam ediyor.
Aramalar günün ilk saatlerinde yoğunlaştı
19 Temmuz 2026 itibarıyla "Gram altın kaç lira?", "Çeyrek altın bugün ne kadar?" ve "Ons altın kaç dolar?" sorguları arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Gün içinde piyasalarda oluşabilecek yeni fiyatlamalar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
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Altın fiyatlarında 19 Temmuz tablosu belli oldu
Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik sürerken, yatırımcılar ile vatandaşlar 19 Temmuz 2026 Pazar günü güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, gremse altın ve ons altının son satış fiyatları belli oldu. Piyasa katılımcıları, gün içinde oluşabilecek fiyat değişimlerini de izlemeyi sürdürüyor.
19 Temmuz 2026 Pazar günü açıklanan güncel satış fiyatları şu şekilde sıralandı:
Gram altın: 6.093,03 TL
Çeyrek altın: 10.006,00 TL
Yarım altın: 20.025,00 TL
Tam altın: 39.808,76 TL
Cumhuriyet altını: 39.861,00 TL
Gremse altın: 99.827,18 TL
Ons altın: 4.017,94 dolar
Piyasalarda altın fiyatları izleniyor
Altın fiyatları; küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve uluslararası emtia piyasalarındaki fiyatlamalar doğrultusunda gün içinde değişiklik gösterebiliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, güncel fiyatları takip ederek piyasadaki gelişmeleri izlemeye devam ediyor.
Aramalar günün ilk saatlerinde yoğunlaştı
19 Temmuz 2026 itibarıyla "Gram altın kaç lira?", "Çeyrek altın bugün ne kadar?" ve "Ons altın kaç dolar?" sorguları arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Gün içinde piyasalarda oluşabilecek yeni fiyatlamalar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
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