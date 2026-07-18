Yunan diplomattan itiraf: Yapabileceğimiz şeyi Türkiye yapıyor
Yunan diplomattan itiraf: Yapabileceğimiz şeyi Türkiye yapıyor
Yunan emekli büyükelçi Bornovas, Atina hükümetinin 'Türkiye'nin yükselişte olmadığını' kamuoyuna inandırmak için çaba gösterdiğini ifade ederek Yunan vatandaşların bu anlatıya inanmadığını söyledi. Savunma sanayisinde yükselişini sürdüren Türkiye'nin yumuşak güç enstrümanlarını olağanüstü bir düzeyde kullandığını belirten Bornovas, 'Bizim yapabileceğimiz şeyi Türkiye yapıyor' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 18.07.2026 11:37
Haber Güncellenme Tarihi: 18.07.2026 11:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunanistan merkezli Militarie internet sitesine konuşan Emekli Büyükelçi Vasilis Bornovas, televizyon ekranlarında bakanlar, hükümet yetkilileri ve analistleri, "Türkiye'nin yükselişte olmadığını ve Yunanistan'ın bölgede güçlü bir diplomatik varlığı" olduğunu kamuoyuna inandırmak için canla başla çalıştığını vurguladı. Ancak vatandaşların bu anlatıya inanmadığını bildiren emekli elçi, durumun sadece kötü değil, tehlikeli olduğunu dile getirdi.
Bornovas, "Tüm Batılılar Türkiye'nin gücünden bahsediyor, onu yükselen bir bölgesel güç olarak görüyor... Askeri sanayisinin gelişmesi, silahlanma programları, ürettiği ve 10 milyara ulaşan askeri teçhizat ihracatı, İspanya, İtalya, Almanya ve diğerleri gibi ülkelerle iş birliklerini beraberinde getirdi" dedi. Bornovas, Yunanistan'da ise durumun tam tersi yönde olduğunu ifade ederek, bazılarının safça inandığı gibi "ittifaklara ve dostluklara" çok fazla güvenilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
"BİZİM YAPABİLECEĞİMİZ ŞEYİ TÜRKİYE YAPIYOR"
Türkiye'nin savunma sanayi alanında etkili bir güce ulaştığını ifade eden eski büyükelçi, Türkiye'nin yükselişine yol açan etkenin sadece savunma olmadığını başka nedenlerin de bulunduğunu ifade etti. Bornovas, "Bunlardan belki de en önemlisinin, Türkiye'nin yumuşak gücü olağanüstü bir düzeyde kullanmış olmasıdır. Ve bizim yapabileceğimiz şeyi Türkiye yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE BİZZAT YUNANİSTAN'DAN SATIN ALDI"
Yunanistan'ın ise neyi başarmak istediği konusunda kendi aralarında hiç bu konunun ele alınmadığını ifade eden Bornovas, "Ülkenin haritadaki konumuna bakalım. Coğrafyada... Balkanlar'da olduğumuzu, Türkiye'nin burada 35 okul ve 4 büyük üniversitesi olduğunu, hatta bunlardan birini Yunanistan'dan satın aldığını fark edelim... Balkan ülkelerinde bazı bankalarımız vardı, onları geri çektik" ifadelerini kullandı.
YUNANİSTAN'DAN ACI İTİRAF
Bornovas, Yunanistan'ın yumuşak güç konusunu, kültür, eğitim ve ekonomi yoluyla neler yapabileceği konusunda ayrıntılı olarak ele alması gerektiğini aktararak, "Yunan iş adamları nerede? Sermayesi 70 ila 80 milyar olarak tahmin edilen Yunan yatırımcılar nerede? Yunan hükümetleri tarafından kullanılmaları gerekmez miydi?" diye sordu.
Yunan büyükelçi son olarak, Türkiye'nin bu alanda da çok çok ileride olduğunu itiraf ederek, Atina'nın yumuşak güç üzerinden önemli ölçüde kafa yorması gerektiğini dile getirdi.
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Yunan diplomattan itiraf: Yapabileceğimiz şeyi Türkiye yapıyor
Yunan emekli büyükelçi Bornovas, Atina hükümetinin 'Türkiye'nin yükselişte olmadığını' kamuoyuna inandırmak için çaba gösterdiğini ifade ederek Yunan vatandaşların bu anlatıya inanmadığını söyledi. Savunma sanayisinde yükselişini sürdüren Türkiye'nin yumuşak güç enstrümanlarını olağanüstü bir düzeyde kullandığını belirten Bornovas, 'Bizim yapabileceğimiz şeyi Türkiye yapıyor' ifadelerini kullandı.
Yunanistan merkezli Militarie internet sitesine konuşan Emekli Büyükelçi Vasilis Bornovas, televizyon ekranlarında bakanlar, hükümet yetkilileri ve analistleri, "Türkiye'nin yükselişte olmadığını ve Yunanistan'ın bölgede güçlü bir diplomatik varlığı" olduğunu kamuoyuna inandırmak için canla başla çalıştığını vurguladı. Ancak vatandaşların bu anlatıya inanmadığını bildiren emekli elçi, durumun sadece kötü değil, tehlikeli olduğunu dile getirdi.
Bornovas, "Tüm Batılılar Türkiye'nin gücünden bahsediyor, onu yükselen bir bölgesel güç olarak görüyor... Askeri sanayisinin gelişmesi, silahlanma programları, ürettiği ve 10 milyara ulaşan askeri teçhizat ihracatı, İspanya, İtalya, Almanya ve diğerleri gibi ülkelerle iş birliklerini beraberinde getirdi" dedi. Bornovas, Yunanistan'da ise durumun tam tersi yönde olduğunu ifade ederek, bazılarının safça inandığı gibi "ittifaklara ve dostluklara" çok fazla güvenilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
"BİZİM YAPABİLECEĞİMİZ ŞEYİ TÜRKİYE YAPIYOR"
Türkiye'nin savunma sanayi alanında etkili bir güce ulaştığını ifade eden eski büyükelçi, Türkiye'nin yükselişine yol açan etkenin sadece savunma olmadığını başka nedenlerin de bulunduğunu ifade etti. Bornovas, "Bunlardan belki de en önemlisinin, Türkiye'nin yumuşak gücü olağanüstü bir düzeyde kullanmış olmasıdır. Ve bizim yapabileceğimiz şeyi Türkiye yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE BİZZAT YUNANİSTAN'DAN SATIN ALDI"
Yunanistan'ın ise neyi başarmak istediği konusunda kendi aralarında hiç bu konunun ele alınmadığını ifade eden Bornovas, "Ülkenin haritadaki konumuna bakalım. Coğrafyada... Balkanlar'da olduğumuzu, Türkiye'nin burada 35 okul ve 4 büyük üniversitesi olduğunu, hatta bunlardan birini Yunanistan'dan satın aldığını fark edelim... Balkan ülkelerinde bazı bankalarımız vardı, onları geri çektik" ifadelerini kullandı.
YUNANİSTAN'DAN ACI İTİRAF
Bornovas, Yunanistan'ın yumuşak güç konusunu, kültür, eğitim ve ekonomi yoluyla neler yapabileceği konusunda ayrıntılı olarak ele alması gerektiğini aktararak, "Yunan iş adamları nerede? Sermayesi 70 ila 80 milyar olarak tahmin edilen Yunan yatırımcılar nerede? Yunan hükümetleri tarafından kullanılmaları gerekmez miydi?" diye sordu.
Yunan büyükelçi son olarak, Türkiye'nin bu alanda da çok çok ileride olduğunu itiraf ederek, Atina'nın yumuşak güç üzerinden önemli ölçüde kafa yorması gerektiğini dile getirdi.
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