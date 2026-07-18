Ukrayna İHA'ları Rusya'yı vurdu! Lojistik merkezinde katliam: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna İHA'ları Rusya'yı vurdu! Lojistik merkezinde katliam: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'nın Tambov ve Moskova bölgelerine düzenlenen Ukrayna İHA saldırılarında Wildberries lojistik merkezleri ile bir petrol depolama tesisi hedef alındı; gece vardiyasında çalışan 7 işçi hayatını kaybederken, 48 kişi yaralandı. Çıkan yangınlar nedeniyle bir doğum hastanesi tahliye edildi.
Haber Giriş Tarihi: 18.07.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 18.07.2026 09:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tambov Bölge Valisi Yevgeny Pervıyşov, e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezine İHA isabet etmesi sonucu gece vardiyasında çalışan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Pervıyşov, lojistik merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da bölgedeki bir petrol depolama tesisinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığını, olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.
Yangın bölgesinin yakınındaki doğum hastanesinin tahliye edildiğini, hastaların farklı sağlık kuruluşlarına nakledildiğini ifade eden Vorobyov, bölgedeki bir başka Wildberries deposuna İHA düşmesi sonucu ise 24 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı da gece saatlerinden itibaren hava savunma sistemlerinin 379 Ukrayna İHA'sını engelleyerek imha ettiğini açıkladı.
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Ukrayna İHA'ları Rusya'yı vurdu! Lojistik merkezinde katliam: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'nın Tambov ve Moskova bölgelerine düzenlenen Ukrayna İHA saldırılarında Wildberries lojistik merkezleri ile bir petrol depolama tesisi hedef alındı; gece vardiyasında çalışan 7 işçi hayatını kaybederken, 48 kişi yaralandı. Çıkan yangınlar nedeniyle bir doğum hastanesi tahliye edildi.
Tambov Bölge Valisi Yevgeny Pervıyşov, e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezine İHA isabet etmesi sonucu gece vardiyasında çalışan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Pervıyşov, lojistik merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da bölgedeki bir petrol depolama tesisinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığını, olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı.
Yangın bölgesinin yakınındaki doğum hastanesinin tahliye edildiğini, hastaların farklı sağlık kuruluşlarına nakledildiğini ifade eden Vorobyov, bölgedeki bir başka Wildberries deposuna İHA düşmesi sonucu ise 24 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı da gece saatlerinden itibaren hava savunma sistemlerinin 379 Ukrayna İHA'sını engelleyerek imha ettiğini açıkladı.
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