Trablus'ta Bakan Fidan ile Takala arasında kritik görüşme
Trablus'ta Bakan Fidan ile Takala arasında kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'taki diplomatik temasları kapsamında Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi. Görüşme, Fidan'ın Trablus'ta sürdürdüğü temasların bir parçası olarak gerçekleştirildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 21:47
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 21:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'daki temaslarını başkent Trablus'ta sürdürüyor. Fidan, programı kapsamında Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü.
Takala ile yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin aktarılan bilgilerde ayrıntıya yer verilmedi. Görüşme, Türkiye ile Libya arasındaki diplomatik temasların devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü
Muhammed Miftah Takala, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyor. Fidan'ın Takala ile gerçekleştirdiği görüşme, Trablus'taki diplomatik temasları kapsamında yapılan görüşmeler arasında yer aldı.
Fidan'ın Libya programı çerçevesindeki temasları ve görüşmelere ilişkin yapılacak resmî açıklamalar takip edilecek.
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Trablus'ta Bakan Fidan ile Takala arasında kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'taki diplomatik temasları kapsamında Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi. Görüşme, Fidan'ın Trablus'ta sürdürdüğü temasların bir parçası olarak gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'daki temaslarını başkent Trablus'ta sürdürüyor. Fidan, programı kapsamında Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü.
Takala ile yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin aktarılan bilgilerde ayrıntıya yer verilmedi. Görüşme, Türkiye ile Libya arasındaki diplomatik temasların devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü
Muhammed Miftah Takala, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyor. Fidan'ın Takala ile gerçekleştirdiği görüşme, Trablus'taki diplomatik temasları kapsamında yapılan görüşmeler arasında yer aldı.
Fidan'ın Libya programı çerçevesindeki temasları ve görüşmelere ilişkin yapılacak resmî açıklamalar takip edilecek.
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