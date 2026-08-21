Planı ters tepti! Netanyahu'ya içeriden mesaj: Türkiye'ye bulaşma
Planı ters tepti! Netanyahu'ya içeriden mesaj: Türkiye'ye bulaşma
İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi anketlerde köşeye sıkışan katil Netanyahu, Türkiye kartını oynadı. İsrailli muhalifler, Ankara ile gerilimi artırma çabalarına 'pervasız ve aptalca' sözleriyle tepki gösterdi.
Haber Giriş Tarihi: 21.08.2026 09:00
Haber Güncellenme Tarihi: 21.08.2026 09:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde afişlerinde Başkan Erdoğan düşmanlığını kullanan katil Başbakan Binyamin Netanyahu, şimdi de Suriye'ye yönelik saldırılarla Türkiye ile gerilimi artırarak bunun sandığa yansımasından medet umuyor. Soykırımcı Netanyahu yönetimi, afiş skandalının ardından Türkiye sınırına 70 kilometre uzaklıktaki İdlib'deki boş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenledi.
TÜRK ASKERİ KORKUSU
Katil Netanyahu, katıldığı programda, saldırıdan önce Suriye'yi üste Türk varlığına izin vermemesi konusunda uyardıklarını iddia ederek, "Mesajımız çok açıktı. İzin vermeyin. Sanırım mesajı tam olarak anlamadılar. Güneye doğru inen Türk askeri varlığını kabul etmeyeceğiz" dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi Suriye'de 'tehlikeli maceralara' sürüklediğini iddia etti.
KOLTUK İÇİN SAVAŞIYOR
Netanyahu hükümetinin Türkiye ile gerilimi artırma çabaları İsrailli muhaliflerin tepkisini çekti. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Netanyahu'nun Suriye'ye saldırarak 'küstah ve tehlikeli' bir hamle yaptığını kaydetti. Bu saldırının Türkiye ile gerilimi yükselttiğini ve ABD ile çatlağı derinleştirdiğine dikkat çeken Golan, Netanyahu'nun siyasi hesaplarla askeri güç kullandığını, İsrail'in güvenlik bakımından bunun bedelini ödediğini ifade etti. Golan, Netanyahu'nun 'aşırı ve güvenilmez' bir aktör olduğunu vurgulayarak onunla istikrarlı bölge inşa edilemeyeceğini aktardı. Golan, Netanyahu'nun siyasi olarak hayatta kalma uğruna daha fazla savaş ürettiğini belirterek bunun değişmesi gerektiğini kaydetti.
'PERVASIZ VE APTALCA'
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ise Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik hamlelerini 'pervasızca ve aptalca' olarak niteledi. Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını kaydeden Barak, "Güvenlik gerilimlerini artırarak siyasi kazanç sağlamaya çalışıyor. Seçimlere, kamuoyundaki endişeyi artıracak bir dizi güvenlik gerilimiyle girmenin siyasi bir amaç taşıdığı açıkça görülüyor. Türkiye, ne İran ne de Esad'ın Suriye'si. Netanyahu tamamen raydan çıkmıştır. Başarısız oldu, kumar bağımlısı gibi davranıyor" dedi. Eski Genelkurmay Başkanı Moşe Yaalon ise İsrail muhalefet liderlerine, sivillerin ve askerlerin hayatını kurtarmak ve yıkımı önlemek için Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırma çağrısında bulundu. Yaalon, Netanyahu'yu hesap vermekten kaçınmak için yeni cepheler açmakla suçladı.
HAYALİ DÜŞMAN ÇIKARDI
İsrailli siyaset yorumcusu Yariv Oppenheimer, Netanyahu'nun iç siyasi hesaplarla Türkiye'yi hedef alan bir gündem oluşturmaya çalıştığını söyledi. Netanyahu için 'her şey dahil' bir siyasi strateji bulunduğunu söyleyen Oppenheimer, "Amacı bölgede yeniden 'kral' olduğunu göstermek için ek bir cephe oluşturmak. Kendisine hayali bir düşman olarak Türkiye'yi buldu. Spoiler vereyim; Türkiye ile savaş olmayacak" dedi.
KATİL, ANKETLERDE HEZİMET YAŞIYOR
İsrail Kanal 13 televizyonunun anketine göre, Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi 24 sandalyeyle ilk sıraya yükselirken, Netanyahu'nun Likud Partisi 23 sandalyeye geriledi. Maan Partisi lideri Neftali Bennett'in partisi ise 14 sandalyeyle 3. sırada yer aldı.
'VURULAN ÜSTE TÜRK ASKERİ PLANI YOK'
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şam yönetiminin Türkiye ile işbirliği yaparak Suriye'deki hava üssünde askeri varlık oluşturmadığını Tel Aviv'e açıkça belirtmesine rağmen İsrail'in buraya saldırdığını ve saldırının gerekçesiz olduğunu belirtti. Axios'a konuşan Şeybani, İsrail'in saldırdığı hava üssüne ilişkin, "Orada bir Türk üssü kurma ya da kalıcı bir Türk varlığı oluşturma ya da Türk kuvvetlerini oraya konuşlandırma niyetimiz yoktu. Suriye egemen bir devlettir ve Türkiye de dahil olmak üzere herhangi bir ülkeyle işbirliği ve ittifak ilişkileri kurma hakkına sahiptir" dedi.
"NETANYAHU'NUN KANLI PLANLARINI BOZACAĞIZ"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Netanyahu gibi figüranların, bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz" dedi.
İletişim Başkanı Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanların artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansıması olduğunu vurguladı. Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar üreterek, kamuoyunu yanıltma çabalarının artık karşılık bulmadığını kaydeden Başkan Duran, "İzlediği politikaların kötülüğüne dair uluslararası toplum hemfikirdir. ABD, İngiltere ve uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan politikalarına tepkisi giderek artıyor. İsrail Başbakanı, bu akıl dışı tutuma, yaklaşan seçimler, iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir" eleştirisinde bulundu. Netanyahu'nun iç politikada olduğu kadar dış politikada bu söylemle bir yere varamayacağını kaydeden Duran, "Netanyahu ve suç ortakları başta Türkiye olmak üzere, bölgedeki ülkeleri farklı ithamlarla suçlayıp üzerindeki bu kiri pası çevresine yayma çabası içindedir. Suriye'de yaptığı saldırıdan sonra Türkiye'yi suçlama çabası bu durumun en açık göstergelerinden biridir" diye konuştu.
YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEY YOK
Bölgenin en tecrübeli ve köklü ülkelerinden bir olduklarını vurgulayan Duran, şu mesajı verdi: "Bizim devlet geleneğimiz derindir. Tedbirli, serinkanlı ve kudretli bir ülkeyiz. Tarih bizim kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir. Ancak Netanyahu gibi figüranların, bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz. Biz, bölgemizde ve dünyada barışı önceleyen, barış için gayret gösteren bu yaklaşımıyla, dünyada takdir gören bir ülkeyiz. Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için, bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını, Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır. Kimse, milletimizin ve dostlarımızın huzurunu kaçıramaz. Türkiye buna asla müsaade etmez."
GÜCÜMÜZÜ PERÇİNLEMİŞ BİR NATO ÜLKESİYİZ
"Temel meselemiz bölgede kanın ve gözyaşının durmasıdır" diyen Duran, Netanyahu'nun yaptığı büyük hatanın İsrail tarafında da eleştirildiğini aktardı. Duran, "İsrail muhalefeti, Türkiye karşıtı söylemleri 'sorumsuzca, aşırı ve aptalca' buluyor. Türkiye, bölgesindeki ve küresel zemindeki gücünü ve etkinliğini defalarca perçinlemiş, sert gücünü tahkim etmiş ve seçkin kabiliyetlerini sürekli geliştiren bir NATO ülkesidir. Soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.
MSB: İSRAİL PERVASIZ SALDIRILARA SON VERMELİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in Suriye'deki hava üssüne saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üsste herhangi bir Türk askeri heyetinin bulunmadığını açıkladı. Saldırıyı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olarak değerlendiren MSB kaynakları, Suriye'ye yönelik bu eylemin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Bakanlık, "Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir. Suriye'nin 'tek ordu' ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz" mesajını verdi.
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Planı ters tepti! Netanyahu'ya içeriden mesaj: Türkiye'ye bulaşma
İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi anketlerde köşeye sıkışan katil Netanyahu, Türkiye kartını oynadı. İsrailli muhalifler, Ankara ile gerilimi artırma çabalarına 'pervasız ve aptalca' sözleriyle tepki gösterdi.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde afişlerinde Başkan Erdoğan düşmanlığını kullanan katil Başbakan Binyamin Netanyahu, şimdi de Suriye'ye yönelik saldırılarla Türkiye ile gerilimi artırarak bunun sandığa yansımasından medet umuyor. Soykırımcı Netanyahu yönetimi, afiş skandalının ardından Türkiye sınırına 70 kilometre uzaklıktaki İdlib'deki boş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenledi.
TÜRK ASKERİ KORKUSU
Katil Netanyahu, katıldığı programda, saldırıdan önce Suriye'yi üste Türk varlığına izin vermemesi konusunda uyardıklarını iddia ederek, "Mesajımız çok açıktı. İzin vermeyin. Sanırım mesajı tam olarak anlamadılar. Güneye doğru inen Türk askeri varlığını kabul etmeyeceğiz" dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi Suriye'de 'tehlikeli maceralara' sürüklediğini iddia etti.
KOLTUK İÇİN SAVAŞIYOR
Netanyahu hükümetinin Türkiye ile gerilimi artırma çabaları İsrailli muhaliflerin tepkisini çekti. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Netanyahu'nun Suriye'ye saldırarak 'küstah ve tehlikeli' bir hamle yaptığını kaydetti. Bu saldırının Türkiye ile gerilimi yükselttiğini ve ABD ile çatlağı derinleştirdiğine dikkat çeken Golan, Netanyahu'nun siyasi hesaplarla askeri güç kullandığını, İsrail'in güvenlik bakımından bunun bedelini ödediğini ifade etti. Golan, Netanyahu'nun 'aşırı ve güvenilmez' bir aktör olduğunu vurgulayarak onunla istikrarlı bölge inşa edilemeyeceğini aktardı. Golan, Netanyahu'nun siyasi olarak hayatta kalma uğruna daha fazla savaş ürettiğini belirterek bunun değişmesi gerektiğini kaydetti.
'PERVASIZ VE APTALCA'
Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ise Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik hamlelerini 'pervasızca ve aptalca' olarak niteledi. Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını kaydeden Barak, "Güvenlik gerilimlerini artırarak siyasi kazanç sağlamaya çalışıyor. Seçimlere, kamuoyundaki endişeyi artıracak bir dizi güvenlik gerilimiyle girmenin siyasi bir amaç taşıdığı açıkça görülüyor. Türkiye, ne İran ne de Esad'ın Suriye'si. Netanyahu tamamen raydan çıkmıştır. Başarısız oldu, kumar bağımlısı gibi davranıyor" dedi. Eski Genelkurmay Başkanı Moşe Yaalon ise İsrail muhalefet liderlerine, sivillerin ve askerlerin hayatını kurtarmak ve yıkımı önlemek için Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırma çağrısında bulundu. Yaalon, Netanyahu'yu hesap vermekten kaçınmak için yeni cepheler açmakla suçladı.
HAYALİ DÜŞMAN ÇIKARDI
İsrailli siyaset yorumcusu Yariv Oppenheimer, Netanyahu'nun iç siyasi hesaplarla Türkiye'yi hedef alan bir gündem oluşturmaya çalıştığını söyledi. Netanyahu için 'her şey dahil' bir siyasi strateji bulunduğunu söyleyen Oppenheimer, "Amacı bölgede yeniden 'kral' olduğunu göstermek için ek bir cephe oluşturmak. Kendisine hayali bir düşman olarak Türkiye'yi buldu. Spoiler vereyim; Türkiye ile savaş olmayacak" dedi.
KATİL, ANKETLERDE HEZİMET YAŞIYOR
İsrail Kanal 13 televizyonunun anketine göre, Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi 24 sandalyeyle ilk sıraya yükselirken, Netanyahu'nun Likud Partisi 23 sandalyeye geriledi. Maan Partisi lideri Neftali Bennett'in partisi ise 14 sandalyeyle 3. sırada yer aldı.
'VURULAN ÜSTE TÜRK ASKERİ PLANI YOK'
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Şam yönetiminin Türkiye ile işbirliği yaparak Suriye'deki hava üssünde askeri varlık oluşturmadığını Tel Aviv'e açıkça belirtmesine rağmen İsrail'in buraya saldırdığını ve saldırının gerekçesiz olduğunu belirtti. Axios'a konuşan Şeybani, İsrail'in saldırdığı hava üssüne ilişkin, "Orada bir Türk üssü kurma ya da kalıcı bir Türk varlığı oluşturma ya da Türk kuvvetlerini oraya konuşlandırma niyetimiz yoktu. Suriye egemen bir devlettir ve Türkiye de dahil olmak üzere herhangi bir ülkeyle işbirliği ve ittifak ilişkileri kurma hakkına sahiptir" dedi.
"NETANYAHU'NUN KANLI PLANLARINI BOZACAĞIZ"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Netanyahu gibi figüranların, bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz" dedi.
İletişim Başkanı Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanların artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansıması olduğunu vurguladı. Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar üreterek, kamuoyunu yanıltma çabalarının artık karşılık bulmadığını kaydeden Başkan Duran, "İzlediği politikaların kötülüğüne dair uluslararası toplum hemfikirdir. ABD, İngiltere ve uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan politikalarına tepkisi giderek artıyor. İsrail Başbakanı, bu akıl dışı tutuma, yaklaşan seçimler, iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir" eleştirisinde bulundu. Netanyahu'nun iç politikada olduğu kadar dış politikada bu söylemle bir yere varamayacağını kaydeden Duran, "Netanyahu ve suç ortakları başta Türkiye olmak üzere, bölgedeki ülkeleri farklı ithamlarla suçlayıp üzerindeki bu kiri pası çevresine yayma çabası içindedir. Suriye'de yaptığı saldırıdan sonra Türkiye'yi suçlama çabası bu durumun en açık göstergelerinden biridir" diye konuştu.
YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEY YOK
Bölgenin en tecrübeli ve köklü ülkelerinden bir olduklarını vurgulayan Duran, şu mesajı verdi: "Bizim devlet geleneğimiz derindir. Tedbirli, serinkanlı ve kudretli bir ülkeyiz. Tarih bizim kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Bu anlayışımız bugün de değişmemiştir. Ancak Netanyahu gibi figüranların, bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz. Biz, bölgemizde ve dünyada barışı önceleyen, barış için gayret gösteren bu yaklaşımıyla, dünyada takdir gören bir ülkeyiz. Kendi politik geleceklerini garanti altına almak için, bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyecek Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını, Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır. Kimse, milletimizin ve dostlarımızın huzurunu kaçıramaz. Türkiye buna asla müsaade etmez."
GÜCÜMÜZÜ PERÇİNLEMİŞ BİR NATO ÜLKESİYİZ
"Temel meselemiz bölgede kanın ve gözyaşının durmasıdır" diyen Duran, Netanyahu'nun yaptığı büyük hatanın İsrail tarafında da eleştirildiğini aktardı. Duran, "İsrail muhalefeti, Türkiye karşıtı söylemleri 'sorumsuzca, aşırı ve aptalca' buluyor. Türkiye, bölgesindeki ve küresel zemindeki gücünü ve etkinliğini defalarca perçinlemiş, sert gücünü tahkim etmiş ve seçkin kabiliyetlerini sürekli geliştiren bir NATO ülkesidir. Soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye ve Suriye başta olmak üzere bölgemizde barışçı politika izleyen tüm devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.
MSB: İSRAİL PERVASIZ SALDIRILARA SON VERMELİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in Suriye'deki hava üssüne saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üsste herhangi bir Türk askeri heyetinin bulunmadığını açıkladı. Saldırıyı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olarak değerlendiren MSB kaynakları, Suriye'ye yönelik bu eylemin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Bakanlık, "Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir. Suriye'nin 'tek ordu' ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz" mesajını verdi.
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