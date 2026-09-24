Netanyahu BM kürsüsünden Türkiye ve Erdoğan'ı hedef aldı: Konuşma sırasında salon boşaldı
Netanyahu BM kürsüsünden Türkiye ve Erdoğan'ı hedef aldı: Konuşma sırasında salon boşaldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Türkiye'nin İsrail hakkında dezenformasyonu finanse ettiğini ve Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesini savunduğunu iddia etti. Netanyahu'nun konuşması sırasında bazı ülke temsilcilerinin salonu terk ederek protesto gerçekleştirdiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 23:02
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 23:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığında salonda protestolar yaşandı. Bazı katılımcıların Netanyahu'yu yuhaladığı, ardından bazı ülke temsilcilerinin salonu terk ettiği belirtildi.
Protestolar, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları ve bunların yol açtığı sivil kayıplara yönelik uluslararası tepkilerin devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.
Türkiye hakkında iddialarda bulundu
Netanyahu, konuşmasının bir bölümünü Türkiye'ye ayırdı. İsrail Başbakanı, Türkiye'nin medya aracılığıyla İsrail hakkında yanlış bilgi yayılmasını finanse ettiğini öne sürdü.
Netanyahu, "Birçok ülke, medya aracılığıyla İsrail hakkında yalanlar yaymak için milyarlarca fon sağladı; bunların ilki Katar'dı, sonuncusu ise Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
Netanyahu ayrıca Türkiye'nin Kıbrıs ve Yunanistan'a yönelik politikaları ile Suriye konusunda çeşitli suçlamalarda bulundu. Söz konusu ifadeler Netanyahu'nun BM kürsüsünde dile getirdiği iddialar olarak kayda geçti.
Erdoğan'a yönelik açıklama
Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesini savunduğunu ileri süren Netanyahu, Kudüs üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı'na seslendi.
Netanyahu, "Erdoğan, İsrail'in yok edilmesini savunuyor. Neredeyse her gün, Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimizdir" dedi.
Netanyahu'nun Erdoğan'ın tutumuna ilişkin ifadeleri İsrail Başbakanı'nın kendi iddiasını yansıtıyor.
Gazze gündemi BM'de öne çıktı
Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması, Gazze'deki savaş ve İsrail'in askeri operasyonlarına ilişkin uluslararası tartışmaların sürdüğü dönemde gerçekleşti.
İsrail hükümetinin Gazze'deki uygulamalarına ilişkin uluslararası hukuk süreçleri ve farklı ülkelerden gelen tepkiler BM gündemindeki başlıklar arasında bulunuyor. Netanyahu'nun Türkiye ve Erdoğan hakkındaki sözlerinin ardından Ankara'dan gelebilecek açıklamalar takip edilecek.
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Netanyahu BM kürsüsünden Türkiye ve Erdoğan'ı hedef aldı: Konuşma sırasında salon boşaldı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Türkiye'nin İsrail hakkında dezenformasyonu finanse ettiğini ve Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesini savunduğunu iddia etti. Netanyahu'nun konuşması sırasında bazı ülke temsilcilerinin salonu terk ederek protesto gerçekleştirdiği bildirildi.
Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığında salonda protestolar yaşandı. Bazı katılımcıların Netanyahu'yu yuhaladığı, ardından bazı ülke temsilcilerinin salonu terk ettiği belirtildi.
Protestolar, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları ve bunların yol açtığı sivil kayıplara yönelik uluslararası tepkilerin devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.
Türkiye hakkında iddialarda bulundu
Netanyahu, konuşmasının bir bölümünü Türkiye'ye ayırdı. İsrail Başbakanı, Türkiye'nin medya aracılığıyla İsrail hakkında yanlış bilgi yayılmasını finanse ettiğini öne sürdü.
Netanyahu, "Birçok ülke, medya aracılığıyla İsrail hakkında yalanlar yaymak için milyarlarca fon sağladı; bunların ilki Katar'dı, sonuncusu ise Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
Netanyahu ayrıca Türkiye'nin Kıbrıs ve Yunanistan'a yönelik politikaları ile Suriye konusunda çeşitli suçlamalarda bulundu. Söz konusu ifadeler Netanyahu'nun BM kürsüsünde dile getirdiği iddialar olarak kayda geçti.
Erdoğan'a yönelik açıklama
Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesini savunduğunu ileri süren Netanyahu, Kudüs üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı'na seslendi.
Netanyahu, "Erdoğan, İsrail'in yok edilmesini savunuyor. Neredeyse her gün, Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimizdir" dedi.
Netanyahu'nun Erdoğan'ın tutumuna ilişkin ifadeleri İsrail Başbakanı'nın kendi iddiasını yansıtıyor.
Gazze gündemi BM'de öne çıktı
Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması, Gazze'deki savaş ve İsrail'in askeri operasyonlarına ilişkin uluslararası tartışmaların sürdüğü dönemde gerçekleşti.
İsrail hükümetinin Gazze'deki uygulamalarına ilişkin uluslararası hukuk süreçleri ve farklı ülkelerden gelen tepkiler BM gündemindeki başlıklar arasında bulunuyor. Netanyahu'nun Türkiye ve Erdoğan hakkındaki sözlerinin ardından Ankara'dan gelebilecek açıklamalar takip edilecek.
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