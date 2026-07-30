Katil İsrail Gazze'yi vurdu: 1'i çocuk 3 kişi şehit oldu
Katil İsrail Gazze'yi vurdu: 1'i çocuk 3 kişi şehit oldu
Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir çadırı hedef alması sonucu 1'i çocuk en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:23
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 08:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Filistin yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail helikopterleri Han Yunus'un batısındaki Fakülte çevresinde "el-Belavi" ailesinin kaldığı çadırı bombaladı.
Saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Görgü tanıkları, saldırının yerinden edilmiş sivil nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgede büyük paniğe yol açtığını ifade etti.
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Katil İsrail Gazze'yi vurdu: 1'i çocuk 3 kişi şehit oldu
Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir çadırı hedef alması sonucu 1'i çocuk en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail helikopterleri Han Yunus'un batısındaki Fakülte çevresinde "el-Belavi" ailesinin kaldığı çadırı bombaladı.
Saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Görgü tanıkları, saldırının yerinden edilmiş sivil nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgede büyük paniğe yol açtığını ifade etti.
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