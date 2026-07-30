SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Katil İsrail Gazze'yi vurdu: 1'i çocuk 3 kişi şehit oldu

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir çadırı hedef alması sonucu 1'i çocuk en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:23
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 08:24
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Katil İsrail Gazze'yi vurdu: 1'i çocuk 3 kişi şehit oldu

Filistin yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail helikopterleri Han Yunus'un batısındaki Fakülte çevresinde "el-Belavi" ailesinin kaldığı çadırı bombaladı.

Saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının yerinden edilmiş sivil nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgede büyük paniğe yol açtığını ifade etti.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver