Katar, eski Emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan etti. Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan açıklamaya göre yas süreci bugün itibarıyla başladı ve ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek.
Haber Giriş Tarihi: 12.07.2026 14:39
Haber Güncellenme Tarihi: 12.07.2026 14:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Katar Emirlik Divanı, mevcut Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası olan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, vefat nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildiği bildirildi.
Kamu kurumlarında çalışmalar durdurulacak
Emirlik Divanı'nın açıklamasına göre yarından itibaren bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya bağlı kurumlarda çalışmalar durdurulacak. Çalışanların 19 Temmuz Pazar günü görevlerine döneceği belirtildi.
Bayraklar yarıya indirilecek
Resmi yas süresince Katar genelindeki tüm bayrakların yarıya indirileceği açıklandı. Yetkililer, yas uygulamasına ilişkin düzenlemelerin Emirlik Divanı'nın duyurusu doğrultusunda yürürlüğe gireceğini bildirdi.
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Katar 4 günlük resmi yas sürecine girdi
Katar, eski Emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan etti. Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan açıklamaya göre yas süreci bugün itibarıyla başladı ve ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek.
Katar Emirlik Divanı, mevcut Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası olan Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, vefat nedeniyle ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildiği bildirildi.
Kamu kurumlarında çalışmalar durdurulacak
Emirlik Divanı'nın açıklamasına göre yarından itibaren bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya bağlı kurumlarda çalışmalar durdurulacak. Çalışanların 19 Temmuz Pazar günü görevlerine döneceği belirtildi.
Bayraklar yarıya indirilecek
Resmi yas süresince Katar genelindeki tüm bayrakların yarıya indirileceği açıklandı. Yetkililer, yas uygulamasına ilişkin düzenlemelerin Emirlik Divanı'nın duyurusu doğrultusunda yürürlüğe gireceğini bildirdi.
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