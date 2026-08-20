Irak Kalkınma Yolu için yeni yatırım adımı atıyor

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, ülkenin yatırım projelerinin hızlandırılması ve Kalkınma Yolu Projesi'ne özel önem verilmesi talimatını verdi. Sanayi kentleri, demir yolu hatları ve havalimanlarını kapsayan projede yatırım süreçlerinin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki dönemin takip edilen başlıkları arasında yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 22:21
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 22:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Irak Haber Ajansının (INA) aktardığı Başbakanlık Basın Ofisi açıklamasına göre Zeydi, Irak Ulusal Yatırım Kurulu'nu ziyaret etti. Ziyarette kurulun planları, yürüttüğü projeler ve ülkenin tüm vilayetlerindeki yatırımların uygulama mekanizmaları hakkında bilgi aldı.
Irak'ın farklı sektörlerde önemli yatırım fırsatlarına sahip olduğunu belirten Zeydi, söz konusu fırsatların gerçek projelere dönüştürülmesi için süreçlerin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Yatırımların ekonomi ve topluma katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.
Irak'ın yatırımlara açık olduğunu belirten Zeydi, yatırımcılarla uzun vadeli ortaklıklar kurulmasının amaçlandığını söyledi. Projelerin daha hızlı tamamlanabilmesi için uygulamalarda "bölümlere ayırma" ilkesinin benimsenmesini istedi.
Kalkınma Yolu Projesi'ne özel önem verilecek
Zeydi, sanayi kentlerinin kurulması, havalimanlarının inşası ve işletilmesi ile demir yolu hatlarının hayata geçirilmesini içeren Kalkınma Yolu Projesi'ne özel önem verilmesini talep etti.
Proje güzergahıyla bağlantılı sanayi kentlerinin kurulmasına değinen Zeydi, söz konusu yatırımların bütünleşik bir ekonomik ortam oluşturacağı görüşünü dile getirdi.
Tarım arazilerinin yatırıma açılması gündemde
Kırsal bölgelerin kalkındırılması ve tarım sektörünün geliştirilmesinin önemine de işaret eden Zeydi, tarım mühendisleri ile veteriner hekimlerin yatırım yapabilmesi için tarım arazilerinin yatırıma açılmasını istedi.
Irak yönetiminin yatırım gündeminde böylece ulaştırma ve sanayi altyapısının yanı sıra kırsal kalkınma ve tarımsal yatırımlar da yer aldı.
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Irak Kalkınma Yolu için yeni yatırım adımı atıyor
Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, ülkenin yatırım projelerinin hızlandırılması ve Kalkınma Yolu Projesi'ne özel önem verilmesi talimatını verdi. Sanayi kentleri, demir yolu hatları ve havalimanlarını kapsayan projede yatırım süreçlerinin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki dönemin takip edilen başlıkları arasında yer alacak.
Irak Haber Ajansının (INA) aktardığı Başbakanlık Basın Ofisi açıklamasına göre Zeydi, Irak Ulusal Yatırım Kurulu'nu ziyaret etti. Ziyarette kurulun planları, yürüttüğü projeler ve ülkenin tüm vilayetlerindeki yatırımların uygulama mekanizmaları hakkında bilgi aldı.
Yatırım projelerinde süreçlerin hızlandırılması istendi
Irak'ın farklı sektörlerde önemli yatırım fırsatlarına sahip olduğunu belirten Zeydi, söz konusu fırsatların gerçek projelere dönüştürülmesi için süreçlerin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Yatırımların ekonomi ve topluma katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.
Irak'ın yatırımlara açık olduğunu belirten Zeydi, yatırımcılarla uzun vadeli ortaklıklar kurulmasının amaçlandığını söyledi. Projelerin daha hızlı tamamlanabilmesi için uygulamalarda "bölümlere ayırma" ilkesinin benimsenmesini istedi.
Kalkınma Yolu Projesi'ne özel önem verilecek
Zeydi, sanayi kentlerinin kurulması, havalimanlarının inşası ve işletilmesi ile demir yolu hatlarının hayata geçirilmesini içeren Kalkınma Yolu Projesi'ne özel önem verilmesini talep etti.
Proje güzergahıyla bağlantılı sanayi kentlerinin kurulmasına değinen Zeydi, söz konusu yatırımların bütünleşik bir ekonomik ortam oluşturacağı görüşünü dile getirdi.
Tarım arazilerinin yatırıma açılması gündemde
Kırsal bölgelerin kalkındırılması ve tarım sektörünün geliştirilmesinin önemine de işaret eden Zeydi, tarım mühendisleri ile veteriner hekimlerin yatırım yapabilmesi için tarım arazilerinin yatırıma açılmasını istedi.
Irak yönetiminin yatırım gündeminde böylece ulaştırma ve sanayi altyapısının yanı sıra kırsal kalkınma ve tarımsal yatırımlar da yer aldı.
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